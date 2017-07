Stand: 21.07.2017 22:28 Uhr

Turbulenter Start: Osnabrück spielt 2:2 beim KSC

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat im ersten Spiel der Saison einen Überraschungssieg verpasst. Das Team von Trainer Joe Enochs musste sich beim favorisierten Karlsruher SC mit einem 2:2 (2:0) zufrieden geben. Dabei konnte der VfL eine Zwei-Tore-Führung nicht in einen "Dreier" verwandeln. Nach starker erster Hälfte schwanden nach dem Seitenwechsel Kraft und Konzentration, während die Gastgeber immer besser wurden. Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung im Karlsruher Wildparkstadion vor 11.500 Zuschauern.

Wriedt bereitet zweimal überragend vor

1.Spieltag, 21.07.2017 20:30 Uhr

Karlsruher SC

Karlsruher SC 2:2



VfL Osnabrück Tore: 0:1 Reimerink (12.) 0:2 Danneberg (38.) 1:2 Stroh-Engel (69.) 2:2 A. Fink (74., Foulelfmeter)

Karlsruher SC: Uphoff - Bader, M. Stoll, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (70. Muslija), Bülow, A. Hofmann, Lorenz - A. Fink (83. Wanitzek), Stroh-Engel (81. Schleusener)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Appiah, Krasniqi (90.+2 B. Schulz), Zorba - Groß - Reimerink, Danneberg, Arslan, Bickel (71. L. Tigges) - Wriedt (84. Kristo)

Zuschauer: 11500



Weitere Daten zum Spiel

Der VfL erwischte einen perfekten Start in das Spiel und ging nach einem anfänglichen Abtasten in Führung: Mittelstürmer Kwasi Okyere Wriedt schickte seinen Kollegen Jules Reimerink mit feinem Pass in die Gasse, der Niederländer lief unbegleitet auf den KSC-Kasten zu und versenkte den Ball sicher - das erste Tor der neuen Saison (12). Die Niedersachsen standen hinten sicher und lauerten vorne weiter auf Fehler der Gastgeber: Wriedt luchste seinem Gegenspieler David Pisot den Ball im Strafraum ab, hatte den zweiten Treffer auf dem Fuß, schoss jedoch knapp am Tor vorbei (25.). Kurz danach blockte der umtriebige VfL-Angreifer einen Schlag von KSC-Keeper Benjamin Uphoff , doch die Kugel prallte nur zur Seite ab.



Das Enochs-Team spielte gut organisiert und selbstbewusst, war beweglich und legte in der 38. Minute nach: Wriedt flankte scharf vor das Tor und fand in Tim Danneberg einen erfolgreichen Abnehmer. Drei Chancen, zwei Treffer - eine (fast) perfekte erste Hälfte des VfL, der den großen Aufstiegsfavoriten mit dieser Leistung überrumpelte und verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause ging.



VfL kann Führung nicht halten

Ewartungsgemäß kamen die badischen Gastgeber schwungvoller und energischer aus der Kabine und kreierten nun auch vermehrt gefährliche Situationen: Erst drosch Martin Stoll den Ball nur knapp am VfL-Kasten vorbei (49.), dann patzte Anton Fink in aussichtsreicher Position bei der Ballannahme (59.) und der lange Dominik Stroh-Engel köpfte nur übers Tor (63.).



Osnabrück geriet mehr und mehr unter Druck und konnte diesem in der 69. Minute nicht mehr standhalten. Mittelstürmer Stroh-Engel verlängerte eine Flanke gefühlvoll ins lange Eck - nur noch 2:1 für die Gäste. Schon kurz darauf wurde die Anzeigetafel sogar auf 2:2 gestellt: Fink verwandelte einen Foulelfmeter (74.), zuvor hatte der eingewechselte Steffen Tigges im Laufduell Florent Muslija leicht gestoßen. In der Schlussphase schafften es die Osnabrücker kaum noch in die gegnerische Hälfte, hielten in der Defensive aber beherzt dagegen und nahmen am Ende einen verdienten Punkt mit nach Hause.

