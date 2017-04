Stand: 09.04.2017 15:50 Uhr

Torlose Kieler bleiben auf Aufstiegskurs

Die Fußballer von Holstein Kiel bleiben im Rennen um den Zweitliga-Aufstieg: Das Team von Trainer Markus Anfang kam am Sonntag gegen Preußen Münster zwar nicht über ein 0:0 hinaus. Doch die "Störche" profitierten von der Niederlage des Konkurrenten Magdeburg gegen Regensburg (1:2) und zogen so in der Tabelle der Dritten Liga an den Sachsen-Anhaltinern vorbei. Die Kieler hätten die überlegen geführte Partie gewinnen müssen, zumal sie 55 Minuten lang in Überzahl spielten. Doch sie rannten am Ende vergeblich an. 6.759 Zuschauer sahen die Partie der KSV, die jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen ist.

"Störche" vor der Pause besser

32.Spieltag, 09.04.2017 14:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 0:0



Pr. Münster Tore: -:-

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler, A. Bieler (67. Azemi), Drexler, Lewerenz (83. Fetsch) - Ducksch

Pr. Münster: Schulze-Niehues - Tritz, Kittner, Schweers, Al-Hazaimeh - L. Stoll (88. Wiebe), S. Braun, B. Schwarz (86. Mai), Rizzi - Rühle, Grimaldi (65. Warschewski)

Zuschauer: 6749



Weitere Daten zum Spiel

Nach der Gala von Steven Lewerenz beim 3:0-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden unter der Woche nahm Anfang in seiner Startelf eine Veränderung vor: Ex-Preußen-Spieler Dominik Schmidt rückte für Niklas Hoheneder in die Innenverteidigung. Kiel demonstrierte von Beginn an, dass es im Kampf um den Aufstieg weiter eine wichtige Rolle spielen wollen: Der agile Dominick Drexler marschierte mit dem Ball am Fuß in den Preußen-Sechzehner, scheiterte aber am stark reagierenden Maximilian Schulze Niehues im Tor (5.). Zwei Minuten später war der Schlussmann bei einem abgefälschten Schuss von Lewerenz erneut gefordert und parierte wieder. Die KSV war das bessere Team, doch auch die Gäste aus Westfalen kamen zu Chancen: In der 17. Minute konnte Kiels Keeper Kenneth Kronholm sich im Eins-gegen-Eins gegen den heranstürmenden Lennart Stoll behaupten - starke Aktion!

Rot für Preußens Braun - Schindler trifft den Pfosten

Kiel machte insgesamt mehr Druck und war plötzlich ein Mann mehr auf dem Platz: Preußens defensiver Mittelfeldspieler Sandrino Braun grätschte Drexler am Mittelkreis von hinten in die Waden und Schiedsrichter Pascal Müller zeigte ihm dafür die Rote Karte (36.). Zwei Minuten später hätte Schindler die Überzahl fast genutzt, doch sein Drehschuss klatschte an den Pfosten. Die "Störche" hätten die Führung verdient gehabt, doch die dezimierten Gäste retteten sich in die Halbzeit.

Vergebliches Anrennen nach der Pause

Nach dem Wechsel drängten die Schleswig-Holsteiner energisch, agierten aber häufig zu ungenau. Die dickste Gelegenheit hatte Schmidt, der einen Kopfball an den rechten Pfosten setzte (63.). Preußen-Kapitän Adriano Grimaldi musste verletzt den Platz verlassen (65.), ein Vorteil für die "Störche"? Nein, wie sich in der Folge erwies. Denn mit zunehmender Spieldauer verkrampften die Hausherren zusehends, weil ihnen die Zeit davonlief. Ihr Powerplay war zwar durchaus beeindruckend, doch das Preußen-Abwehrbollwerk hielt stand. Rafael Czichos setzte einen Freistoß kurz vor dem Ende neben das rechte Toreck (89.). Dominic Peitz köpfte in der Nachspielzeit über die Latte (90.+3). So blieb es am Ende beim 0:0 in einem Spiel, dass Holstein eigentlich hätte gewinnen müssen.

