Torjäger Girth ist Meppens Matchwinner

Der SV Meppen hat in der Dritten Liga am Sonnabend wieder einmal seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Der Aufsteiger bezwang den Chemnitzer FC mit 3:2 (0:1). Mann des Tages war Stürmer Benjamin Girth, der alle drei Treffer für die Emsländer markierte.

Meppen hatte zuletzt dreimal in Folge zu Hause gewonnen, erwischte gegen die Sachsen aber einen klassischen Fehlstart. Keine 20 Sekunden waren gespielt, als Björn Kluft aus leicht abseitsverdächtiger Position den Tiefschlaf der SVM-Defensive zur Führung nutzte. Die ersatzgeschwächten Hausherren mussten also die Initiative ergreifen, es gelang ihnen zunächst aber kaum etwas. Erst nach einer halben Stunde wurde es auch vor dem Chemnitzer Tor gefährlich. Devann Yao hatte mit einem geblockten Schuss die beste Gelegenheit für Meppen vor der Pause (42.).

Drei Treffer innerhalb von neun Minuten

15.Spieltag, 04.11.2017 14:00 Uhr

SV Meppen

SV Meppen 3:2



Chemnitzer FC Tore: 0:1 Kluft (1.) 1:1 Girth (56.) 2:1 Girth (62.) 2:2 Slavov (65.) 3:2 Girth (88.)

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Gebers, Vidovic, Vrzogic - Ballmert, Leugers - Yao (60. Deters), Wagner, Granatowski - Girth (90.+2 Geiger)

Chemnitzer FC: Kunz - Leutenecker, Endres, M. Trapp, Mlynikowski - Hansch, Grote, Reinhardt, Kluft (78. Baumgart) - Slavov, Frahn

Zuschauer: 6235



Die Emsländer erhöhten nach dem Seitenwechsel den Druck und gingen dank Girth in Führung. Zunächst touchierte er den Ball nach einer Freistoßflanke von Thilo Leugers leicht und verlängerte ihn so ins Tor (56.). Sechs Minuten später traf Girth mit einem tollen Flugkopfball zum 2:1. Chemnitz schien die Luft ein wenig auszugehen. Doch die Sachsen spielten in der 65. Minute mit einer schnellen Kombination die SVM-Abwehr aus und erzielten durch Miroslav Slavov den Ausgleich. In der Schlussphase verließen beide Teams ein wenig die Kräfte. Trotzdem gelang Meppen noch der umjubelte Siegtreffer: Girth krönte seinen Auftritt mit dem 3:2 in der 88. Minute.

