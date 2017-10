Stand: 10.10.2017 17:22 Uhr

"The Huh" sind wieder da!

Im vergangenen Sommer gab es in Island ja schon kein Halten mehr, als die Fußball-Nationalmannschaft völlig überraschend bis ins EM-Viertelfinale kam. Die Begeisterung auf der Insel war riesig. Jetzt feiert die kleine Nation ihren nächsten Coup: Island wird auch an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Russland teilnehmen.

Eine Betrachtung von Carsten Schmiester, ARD-Korrespondent in Stockholm

Fußball ist langweilig: 22 Männer jagen 90 Minuten lang dem Ball hinterher - und am Ende gewinnen immer die Deutschen. So ähnlich hat es Englands Ex-Nationalstürmer Gary Lineker einmal gesagt. Oder nehmen wir die deutsche Kickerlegende Ewald Lienen, heute Technischer Direktor bei St. Pauli: Er hat gerade erst ordentlich vom Leder gezogen, was den Fußball angeht, so wie er heute ist und wie er sein sollte. In einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" sprach er von aufgeblähten Wettbewerben, überzogenen Finanzexzessen bei Gehältern und Transfers und über die "bekannten kriminellen Machenschaften von Topfunktionären, die das Vertrauen in die Verbände erschüttert haben". Und plötzlich kommen die Wikinger zurück: "The Huh" - nicht zu verwechseln mit "The Who".

Klein und Kult

Im vergangenen Jahr hatten die vielen "-sons" ja schon bei der Europameisterschaft in Frankreich begeistert, hatten sogar England besiegt und waren erst im Viertelfinale gegen den Gastgeber ausgeschieden, natürlich ehrenhaft und unter dem Jubel nicht nur ihrer Fans. Seit Montagabend steht nun fest: Die Kultkicker von der Vulkaninsel bleiben am Ball und fahren nach Russland. Als Vertreter des bisher kleinsten Landes, das es jemals bis zu einer WM geschafft hat, und als Hoffnungsträger des guten alten ehrlichen Fußballs.

Naja, nun wollen wir mal nicht zu romantisch werden. Auch das isländische Team ist Teil des Systems, allerdings eher am Rande. Die meisten Nationalspieler sind zwar bei ausländischen Clubs unter Vertrag, aber sonst kein Riesen-Reibach, keine nationale Liga, die als Gelddruckmaschine missbraucht wird. Dafür ist Island wohl einfach zu klein. "Genau das macht uns stark", hat Gudni Johannesson nach dem 2:0 gegen den Kosovo gesagt. Er ist übrigens Staatspräsident von Island, war im Stadion aber auch nur einer von vielen fußballverrückten Fans und als solcher supersympathisch. Wie der Rest der Truppe, die der Fußballwelt schon jetzt so viel mehr gegeben hat als nur das "Bumm-bumm-huh".

Wir sind alle Island NDR Info - Auf ein Wort - 10.10.2017 18:25 Uhr Autor/in: Carsten Schmiester Die Wikinger sind einfach stark - wenn auch vielleicht nicht unschlagbar. Island feiert die Qualifikation für die Fußball-WM. Carsten Schmiester bittet auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Kein Sieg, aber doch ein Triumph

Die berechtigte Hoffnung zum Beispiel, dass der schönste Sport der Welt eben nicht im Sumpf versinkt, und den Glauben, dass ein "anderer Fußball" tatsächlich möglich ist. Noch so ein schöner Spruch von Ewald Lienen war das, der allein deshalb schon Island-Fans sein muss. Genau wie Gary Lineker, obwohl, nein, gerade weil ihn die Isländer widerlegt haben. Nämlich bei der EM-Qualifikation 2003, am 6. September in Reykjavik gegen die DFB-Elf des damaligen Trainers Rudi Völler. Da waren wieder 22 Mann 90 Minuten lang hinter dem Ball hergelaufen, aber am Ende gewannen eben nicht die Deutschen. Es blieb beim 0:0. Das war zwar kein Sieg, aber doch ein Triumph für die damals noch belächelten Inselkicker. Aus dem Lächeln ist längst ein Lachen geworden - und zwar ein fröhliches. Das habt ihr toll gemacht, Jungs - "áfram"! Das ist Isländisch und heißt "weiter so" ...

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 10.10.2017 | 18:25 Uhr