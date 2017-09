Stand: 26.09.2017 12:15 Uhr

Teutonia-Manager Ehm nach Nazi-Skandal beurlaubt

Im Hamburger Amateurfußball ist Bert Ehm eine Legende. Der 70-Jährige ist seit 1979 als Trainer und Manager bei unterschiedlichen Vereinen tätig, arbeitete zuletzt bei FC Teutonia 05 Ottensen. Nun hat der Oberligist seinen Manager beurlaubt. Am vergangenen Freitag hatte sich Ehm auf der Pressekonferenz nach Teutonias 1:2-Pleite in Dassendorf mit den Worten "Sieg Heil!" von den Journalisten verabschiedet und damit die Anwesenden schockiert.

Teutonia distanziert sich "auf Schärfste"

Der FC Teutonia 05 stehe für Integration, Soziales und Gemeinschaft und sei mehrfach dafür ausgezeichnet worden, hieß es in einer Erklärung des Vorsitzenden Diddo Ramm am Dienstag: "Der Vorstand des FC Teutonia 05, seine Spieler, Trainer und Betreuer, sein ganzes Team und seine Förderer und Sponsoren distanzieren sich auf Schärfste von Rassismus, Faschismus und nationalistischem Gedankengut in Wort und Bild." Ehms Aussage sei durch Videoaufnahmen belegt, am Montag habe der Vorstand die Konsequenzen beschlossen.

