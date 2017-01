Stand: 20.01.2017 08:56 Uhr

Steht Wiege des deutschen Fußballs in Lüneburg?

Muss die Geschichte des Fußballs in Deutschland umgeschrieben werden? Bisher rühmen sich Braunschweig und Dresden, Wiege des deutschen Fußballs zu sein. Bis jetzt. Bei Recherchen für ein Buch über die Anfänge des Fußballs in Europa machte der Dresdener Archäologe Hans-Peter Hock eine erstaunliche Entdeckung. "Ich bin auf eine Zeitschrift gestoßen die heißt "The Field" in der Kurzform. Und darin wird 1873 erwähnt, dass ein Verein in Dresden gegründet wurde und Rugby gespielt hat. Und in derselben Zeitschrift wird im Herbst 1875 gesagt, dass in Lüneburg am Lüneburg College Fußball gespielt wurde - und zwar nach den Association Rules", sagt Hock.

Hock: "Braunschweiger spielten nach Rugby-Regeln"

Das bedeutet laut Hock, dass das erste Fußballspiel nach den heute noch gültigen Regeln wahrscheinlich am Johanneum in Lüneburg ausgetragen wurde. Zwar sei auch in Braunschweig bereits 1875 gekickt worden. Dort gilt der Gymnasiallehrer Konrad Koch als Pionier des deutschen Fußballs. Der habe den Rugby-Fußball nach Deutschland gebracht und 1875 auch die ersten Regeln veröffentlicht. Diese seien aber eindeutig Rugby-Regeln gewesen, sagt Hock. Für den Archäologen ist die Sache damit geklärt: "Solange keine andere Quelle entdeckt wird, hat Lüneburg wirklich den Anspruch für sich, den ersten historischen Beleg geliefert zu haben."

Brachte ein Lehrer den Fußball nach Lüneburg?

Auch Ingrid Horn glaubt, dass in Lüneburg 1875 schon richtig Fußball gespielt wurde. Sie kümmert sich seit Jahrzehnten um das Archiv des MTV Treubund in Lüneburg, hat ausgiebig zum Thema Fußball in der Stadt recherchiert. Und ist dabei auf einen gewissen Lehrer Görges gestoßen. "Er hat das englische Fußballspiel kennengelernt und mit nach Lüneburg gebracht", schätzt die Vereinsarchivarin. Leise Zweifel hat indes Dietrich Schulze-Marmeling. Er hat bereits etliche Bücher zur Geschichte des Fußballs geschrieben. Der Autor glaubt, dass Lüneburg im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht dermaßen vernetzt gewesen ist, dass sich von dort aus deutschlandweit der Fußball ausgebreitet habe.

Es scheint also fürs Erste so, dass sich nun drei Städte um den Titel "Wiege des deutschen Fußballs" streiten könnten. Sicher ist aber: München ist in diesem Wettbewerb nicht dabei.

