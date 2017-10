Stand: 27.10.2017 09:19 Uhr

St. Pauli und sein "tapferes Schneiderlein" von Hanno Bode, NDR.de

Jan-Marc Schneider hat einen beschwerlichen Weg in den Profifußball hinter sich. Vor zwei Jahren spielte der Angreifer noch in der Fünften Liga. Weil er immer an seinen Traum glaubte und hart dafür arbeitete, schaffte der 23-Jährige den Sprung in St. Paulis Kader. Heute gegen Aue (18.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) könnte Schneider nun sein Startelf-Debüt für den Zweitligisten feiern.

Manchmal, wenn es nicht wie gewünscht läuft für die Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen, wünschen sich die treuen Fans des Hamburger Sechtsligisten ihren früheren Top-Torjäger Jan-Marc Schneider an den Lütten Hall zurück. Am vergangenen Sonntag war so ein Tag. Die "Baumschuler", wie das Team auch gerufen wird, enttäuschten im Duell mit Union Tornesch offensiv auf ganzer Linie und unterlagen trotz 30-minütiger Überzahl mit 0:1. Mit einem flinken, zielstrebigen und abschlussstarken Stürmer wie Schneider hätte HR gewiss bessere Chancen auf einen Punktgewinn gehabt. Doch der Stürmer, der für die Halstenbeker in der Oberliga-Serie 2014/2015 27 Mal getroffen hatte, saß zu diesem Zeitpunkt mit den Profis des FC St. Pauli im Bus Richtung Sandhausen. Und zwar nicht etwa als Wäschewart, Betreuer oder Ersatzfahrer, sondern als sportlicher Hoffnungsträger.

Personal- und Zeitnot bei St. Pauli Hamburg Journal - 25.10.2017 19:30 Uhr Die Fußballer des FC St. Pauli haben nur wenig Zeit, sich auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue vorzubereiten. Die Ausgangslage ist ungünstig, denn viele Spieler sind verletzt.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In zwei Jahren von Liga fünf in den Profifußball

Mit seinen 23 Jahren vergleichsweise spät hat Schneider den Sprung in den Berufsfußball geschafft. Hinter ihm liegt ein langer, steiniger Weg. Dass der frühere U15-Nationalspieler noch oben ankommen würde, davon war bis vor wenigen Monaten nicht unbedingt auszugehen. Erst seit dieser Serie hat der Mann, der vor rund zwei Jahren mit HR in Liga fünf noch gegen Clubs wie Süderelbe, den SC Vier- und Marschlande oder Buchholz kickte, einen Profivertrag bei St. Pauli. Der beim Stadrivalen HSV ausgebildete Angreifer erhielt ihn als Lohn für konstant gute Leistungen in der U23. Mehr als eine Nebenrolle schien Schneider trotz des Sprungs in den Lizenzspielkader aber zunächst nicht im Zweitliga-Team einnehmen zu können.

Bis zur Sandhausen-Partie hatte er gerade einmal 45 Einsatzminuten in dieser Serie im Bundesliga-Unterhaus gesammelt. Nun folgten 32 weitere auf einen Schlag sowie sein Premierentreffer im Profifußball. "Ich freue mich, dass ich mich belohnt habe und die harte Arbeit sich ausgezahlt hat. Mit meinem ersten Tor der Mannschaft so zu helfen, ist super", wird der gebürtige Hamburger auf St. Paulis Website zitiert. Es sei ein "besonderer Moment" für ihn gewesen, als der Ball im Gehäuse einschlug.

Weitere Informationen mit Audio "Joker" Schneider rettet St. Pauli einen Punkt Dank eines "Joker"-Tores von Jan-Marc Schneider hat der FC St. Pauli seine vierte Saisonniederlage abgewendet. Der Stürmer erzielte in Sandhausen in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich. mehr

St. Pauli? "Da will ich hin, da will ich angreifen"

Besonders ist zweifellos auch die sportliche Vita Schneiders. Trotz der enormen Anzahl von Talenten, die inzwischen aus den Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs in den bezahlten Fußball drängen, hat der vormalige Feierabendkicker noch einen der begehrten Verträge erhalten. "Ich hatte den Profifußball als großes Ziel nie aus den Augen verloren. Letztlich war wohl die gute Saison bei Halstenbek-Rellingen ausschlaggebend. Danach bin ich in Kontakt mit unserer U23 gekommen. Da war mir dann auch klar: St. Pauli? Da will ich hin, da will ich angreifen", verriet er auf der Website des Zweitligisten. Als Schneider vor zwei Jahren beim Kiezclub anheuerte, lag bereits eine kleine Fußball-Odyssee hinter ihm - mit wohlgemerkt erst 21 Jahren.

Kleine Odyssee im unterklassigen Fußball

Seine außergewöhnliche Laufbahn im Herrenbereich begann bei der SV Blankenese. Dorthin hatte es Schneider gezogen, nachdem er keine Perspektive mehr in der B-Jugend des HSV besaß. Mit 17 debütierte der Stürmer im Liga-Team der SVB, stieg mit ihr sensationell in Hamburgs Stadtliga auf und wurde umgehend von anderen Clubs umgarnt. 2013 folgte der Wechsel zum Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Ein scheinbar logischer Schritt auf der Karriereleiter. Doch bei den Garstedtern konnte Schneider nicht so richtig Fuß fassen, traf lediglich viermal in 29 Einsätzen. Was nun? War alles schon vorbei, bevor es richtig begonnen hatte - der Profi-Traum schon geplatzt? Nicht für das "tapfere Schneiderlein". Er ging einen Schritt zurück, um wieder einen nach vorne zu kommen. Beim Fünftligisten Halstenbek konnte er ohne großen Druck von außen aufspielen, erzielte Tore am Fließband und wurde 2015 zu "Hamburgs Fußballer des Jahres" gekürt. St. Paulis U23 rief und Schneider, der zu diesem Zeitpunkt ein Studium der Betriebswirtschaftslehre aufgenommen hatte, zögerte nicht lange.

Tore am Fließband für St. Paulis U23

Fortan beschäftigte sich der Stürmer nicht nur auf dem Uni-Campus mit Zahlen, sondern ließ auch für die Reserve des Kiezclubs welche sprechen. 31 Buden schlagen inzwischen für ihn im Regionalliga-Team zu Buche. Seine überragende Quote verhalf ihm bereits in der vergangenen Serie zu drei Kurzeinsätzen in der Profimannschaft. Dort hat der "Junge mit dem riesengroßen Herz" (Coach Olaf Janßen) seinen Stellenwert durch seine stetig besseren Trainingsleistungen und nun seinen Treffer in Sandhausen peu à peu erhöht. "Ich habe mich körperlich, taktisch und spielerisch weiterentwickelt. Mit dem Schritt in die erste Mannschaft habe ich für mich persönlich auch noch mal einen großen Sprung gemacht. Ich fühle mich im Moment einfach gut", erklärte der 23-Jährige. Er ist einen weiteren kleinen Schritt nach vorne gekommen auf seinem beschwerlichen Weg. Das nächste Etappenziel für Schneider ist das Startelf-Debüt im Profibereich. Weit davon entfernt ist der Mann, der vor rund zwei Jahren noch in Liga fünf spielte, wohl nicht mehr. "Jetzt sieht man, wozu er fähig ist", sagte Janßen nach dem Sandhausen-Duell.

St. Pauli hofft auf zweiten Heimsieg NDR 2 - 26.10.2017 13:55 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Zweitligist FC St. Pauli hat erst einmal im heimischen Millerntor-Stadion gewonnen. Das soll sich gegen Erzgebirge Aue ändern. Thorsten Iffland berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.10.2017 | 19:30 Uhr