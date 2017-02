Stand: 05.02.2017 15:26 Uhr

St. Pauli mit Überraschungscoup in Braunschweig von Johannes Freytag, NDR.de

Eintracht Braunschweig schwächelt. Zum dritten Mal in Folge sind die Niedersachsen in der Zweiten Liga ohne Sieg geblieben, verloren am Sonntag das Nordduell gegen Schlusslicht FC St. Pauli mit 1:2 (0:1). Während der BTSV mit seiner ersten Saison-Heimniederlage die Tabellenführung einbüßte, haben die Hamburger mit dem unerwarteten Auswärtscoup zumindest den Relegationsrang 16 wieder im Visier. Die Kiezkicker können am Sonnabend (13.30 Uhr) am heimischen Millerntor gegen Dynamo Dresden nachlegen. Die Braunschweiger treten bereits am Freitag (18.30 Uhr) in Nürnberg an und müssen dabei gleich auf drei Spieler verzichten. Ken Reichel, Patrick Schönfeld und Nic Omladic sahen gegen St. Pauli ihre jeweils fünfte Gelbe Karte.

Premiere: Ein Kopfballtor für St. Pauli

19.Spieltag, 05.02.2017 13:30 Uhr

Braunschweig

Braunschweig 0:2



FC St. Pauli Tore: 0:1 L. Sobiech (7.) 0:2 C. Sahin (72.) 1:2 Abdullahi (90.+7)

Braunschweig: Fejzic - Sauer (46. Ofosu-Ayeh), Baffo, Decarli, K. Reichel - Moll, Schönfeld (59. Boland) - Omladic, Hernández - Nyman, Kumbela (59. Abdullahi)

FC St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, L. Sobiech, Hornschuh, Y.-Y. Park - Nehrig, Flum - C. Sahin (90. Neudecker), Daehli (60. Buchtmann), Sobota (64. Litka) - Thy

Zuschauer: 22775



Die Zuschauer im Braunschweiger Stadion bekamen von Beginn an "verkehrte Welt" geboten: Schlusslicht St. Pauli setzte den Tabellenführer unter Druck, die Braunschweiger kamen minutenlang nicht einmal aus der eigenen Hälfte heraus. Folgerichtig gingen die Gäste auch in Führung. Nach einem Eckball stieg Lasse Sobiech am höchsten und traf zum 1:0 (7.) - das erste Kopfballtor der Kiezkicker in dieser Saison. Kurz darauf hätte Bernd Nehrig ebenfalls per Kopf erhöhen können, zielte jedoch am Tor vorbei (14.). Der BTSV befreite sich mit zunehmender Spieldauer vom Hamburger Druck und hatte zwei hochkarätige Chancen zum Ausgleich. Doch Domi Kumbela brachte freistehend aus wenigen Metern nur ein Schüsschen zustande (19.) und Christoffer Nymann ebenfalls freistehend am Elfmeterpunkt den Ball nicht unter Kontrolle (23.). Aber auch St. Pauli hatte Gelegenheiten: Yi Young Park scheiterte nach tollem Solo an Jasmin Fejzic und auch Waldemar Sobota (40.) konnte Braunschweigs Keeper nicht überwinden. So blieb es bei der knappen Gästeführung zur Halbzeit.

Sahin erhöht auf 2:0

Im zweiten Durchgang tat sich zunächst nicht viel, Braunschweig fand kein Mittel gegen die gut sortierten Hamburger. Lieberknecht reagierte und brachte nach einer knappen Stunde Mirko Boland und Suleiman Abdullahi, um die Offensive der Niedersachsen zu beleben. Torgefahr kam dann auch tatsächlich auf, allerdings ohne Beteiligung der beiden Spieler: St. Paulis Park verschätzte sich nach einem langen Abschlag von BTSV-Keeper Fejzic, Nyman spritzte dazwischen, kam aber nicht zum Abschluss (68.). Glück zudem für die Hamburger, dass Parks Ziehen an Nymans Trikot nicht geahndet wurde. Vier Minuten später grätschte Braunschweigs Reichel an einem Steilpass von Maurice Litka vorbei, Cenk Sahin lief fast von der Mittellinie alleine auf Fejzic zu und schob dem Torwart den Ball durch die Beine (72.). Die Vorentscheidung? Ja, denn die Blau-Gelben hatten nur noch durch einen Omladic-Kopfball eine gute Gelegenheit (90.+2), während St. Pauli durch Lennart Thy (80.) und Christopher Buchtmann (90.+5) durchaus noch einen dritten Treffer hätte erzielen können. Und Abdullahis Anschlusstor fiel erst wenige Sekunden vor dem Abpiff und damit zu spät (90.+7).

