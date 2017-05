Stand: 07.05.2017 15:26 Uhr

St. Pauli hat Klassenverbleib sicher

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Sonntag den sicheren Klassenerhalt "auf dem Sofa" gefeiert. Die Kiezkicker profitierten von Aues 0:3-Pleite beim VfB Stuttgart sowie vom Unentschieden der Bielefelder Arminia beim VfL Bochum (1:1). Schon eins der beiden Resultate hätte für die Hamburger gereicht, um zwei Spieltage vor Saisonende auch rechnerisch gerettet zu sein. Nunmehr werden am Saisonende sicher vier Mannschaften schlechter platziert sein als St. Pauli, das den Ligaverbleib bereits am Freitag mit dem 2:1 in Kaiserslautern fast perfekt gemacht hatte.

Lienen: "Streusel in die Luft werfen" NDR 2 - 05.05.2017 21:00 Uhr Autor/in: Kersthold, Stefan St. Pauli siegt und siegt, jetzt auch in Kaiserslautern. Was macht Trainer Ewald Lienen zur Feier des Tages? Er will "ein paar Streusel in die Luft werfen".







