St. Pauli entschuldigt sich für Fan-Transparent

Der FC St. Pauli hat sich am Sonntagabend für ein während des Zweitligaspiels gegen Dynamo Dresden (2:0) gezeigtes verunglimpfendes Transparent seiner Fans entschuldigt. Anhänger des Hamburger Fußball-Clubs hatten wenige Stunden zuvor in der Halbzeitpause in der Südkurve ein Banner mit der Aufschrift "Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt - gegen den doitschen Opfermythos" hochgehalten. Es nimmt Bezug auf die alliierten Bombenangriffe auf Dresden während des Zweiten Weltkriegs, die Zehntausende Todesopfer forderten. Sie jähren sich am Montag zum 72. Mal.

"Eine Grenze überschritten"

"Auch wenn der FC St. Pauli sich von der These des Opfermythos, der in der Vergangenheit speziell von Nationalisten und Rechtspopulisten propagiert wurde, klar distanziert und einen kritischen Umgang mit der deutschen Geschichte ausdrücklich begrüßt und fordert, ist mit den Worten auf dem Spruchband eine Grenze überschritten worden, werden dort doch die Toten der Luftangriffe auf Dresden verhöhnt", teilte der Verein mit.

Fanclubsprecherrat schließt sich an

Das Plakat war offensichtlich gemeint als Kritik an der Art und Weise, wie die Luftangriffe in der rechten Szene instrumentalisiert werden, um die deutsche Schuld zu relativieren. Ein misslungener Versuch nicht zuletzt in den Augen des FC St. Pauli: "Für das Verhalten seiner Anhänger möchte sich der FC St. Pauli bei Dynamo Dresden, seinen Fans und allen Angehörigen der Opfer der Angriffe vor 72 Jahren entschuldigen", so der Club in seiner Entschuldigung, der sich auch der Fanclubsprecherrat anschloss. "Die Tonalität des ersten Teils des Spruchbandes kann auch für den FCSR in Inhalt und Wortwahl als Aussage nicht so stehen bleiben", hieß es.

