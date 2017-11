Stand: 20.11.2017 12:27 Uhr

St. Pauli: Zu Hause klappt's nicht mehr

Mit dem Millerntor mögen viele Fußball-Fans noch immer eine vom Gegner fast uneinnehmbare Fußball-Festung verbinden. Die Realität sieht jedoch schon seit längerer Zeit anders aus. Der FC St. Pauli gehört wie in der vergangenen Spielzeit auch in dieser Saison zu den heimschwächsten Teams der Zweiten Liga. Nur eins seiner sieben Heimspiele (1:0 gegen Heidenheim) haben die Hamburger gewonnen, und das auch nur dank eines Treffers in der Nachspielzeit. Die jüngste Enttäuschung gab es am Sonntag beim 2:2 gegen Jahn Regensburg. "Wir müssen zu Hause endlich ein anderes Gesicht zeigen“, forderte Stürmer Aziz Bouhaddouz. In die gleiche Kerbe schlägt Kapitän Lasse Sobiech: "Sieben Punkte in sieben Heimspielen sind zu wenig."

Allagui: "Es ist zurzeit wie verhext"

St. Pauli steckt ein wenig im oberen Tabellenmittelfeld fest. Dabei wäre mehr drin, würde die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen zu Hause ähnlich erfolgreich auftreten wie auswärts. "Es ist zurzeit wie verhext", sagte Sami Allagui im NDR Interview. Doch von ungefähr kommt die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsbilanz nicht. Auf fremdem Platz kann die Janßen-Elf tiefer stehen und auf Konter setzen. Zu Hause muss sie hingegen in der Regel die Partie bestimmen. Dafür fehlen ihr aber insgesamt die spielerischen Mittel.

Bouhaddouz noch immer ohne Tor

Für einen möglichen Aufstiegsaspiranten sind die Hamburger außerdem zu anfällig bei Standardsituationen. Regensburgs Führungstreffer war bereits das fünfte Gegentor nach ruhendem Ball. "Jede Woche dasselbe", stöhnte Torwart Robin Himmelmann: "Immer kassieren wir Tore nach Standardsituationen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob uns da die Konzentration fehlt." Kernproblem Nummer zwei: Angreifer Bouhaddouz, der in der abgelaufenen Saison 15 Mal erfolgreich war, kämpft mit Verletzungen und Formschwäche. Getroffen hat er in der laufenden Spielzeit noch nicht. Dabei bräuchte St. Pauli die Tore des Marokkaners dringend, vor allem zu Hause.

