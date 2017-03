Stand: 10.03.2017 20:54 Uhr

2:1 gegen Kiel: Osnabrück beendet Negativserie von Bettina Lenner, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat seine Niederlagenserie ausgerechnet im Nordduell gegen Holstein Kiel beendet. Die Niedersachsen, die zuvor viermal in Folge verloren hatten, setzten sich am Freitagabend mit 2:1 (2:0) durch und haben sich damit im engen Aufstiegsrennen der Dritten Liga zurückgemeldet. Die bis dato punktgleichen "Störche" dagegen verpassten es ein weiteres Mal, in der Tabelle einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen.

Fulminanter Beginn mit vielen Chancen

Beide Teams drückten von Beginn an aufs Tempo. Gleich mit dem ersten Angriff ging Kiel um ein Haar in Führung, doch Marvin Ducksch, der im Sturm den Vorzug vor Mathias Fetsch erhalten hatte und sein Startelf-Debüt feierte, setzte den Ball nach guter Vorarbeit von Dominick Drexler aus kürzester Distanz knapp neben das Tor (2.). Kurz darauf verbuchten auch die Hausherren ihre erste Riesenmöglichkeit, aber Keeper Kenneth Kronholm parierte gegen Kwasi Okyere Wriedt stark (4.). Marc Heider konnte zwei Chancen gegen seinen ehemaligen Kieler Arbeitgeber (9./10.) ebenfalls nicht nutzen - ein fulminanter Beginn, wenn auch torlos.

Wriedt und Reimerink unbewacht

26.Spieltag, 10.03.2017 19:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 2:1



Holstein Kiel Tore: 1:0 Wriedt (17.) 2:0 Reimerink (39.) 2:1 K. Schindler (75.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Appiah, Willers, Dercho - Renneke (90. El-Bouazzati), B. Schulz (57. Groß), K. Engel, Reimerink (79. Hohnstedt) - Heider, Wriedt

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann (89. Fetsch), Hoheneder, Schmidt, C. Lenz - Siedschlag (63. Dürholtz) - K. Schindler, A. Bieler, Drexler, Lewerenz (86. Azemi) - Ducksch

Zuschauer: 8400



Weitere Daten zum Spiel

Das änderte sich nach einer Viertelstunde, als der VfL in Führung ging: Wriedt kam am Fünfmeterraum unbedrängt zum Kopfball und nickte mit seinem zehnten Saisontreffer zum 1:0 ein. Acht Minuten vor dem Pausenpfiff wurde die KSV erneut für ihre Unaufmerksamkeiten in der Defensive bestraft. Diesmal war es Jules Reimerink, der sich beinahe mühelos von seinen Bewachern gelöst hatte und frei zum Kopfball kam - das 2:0. Eine verdiente Zwei-Tore-Führung für den VfL, der besonders mit seiner Zweikampfstärke, seiner Geistesgegenwart und dem unbedingten Willen beeindruckte.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste die Initiative, in der 52. Minute verpasste Drexler mit seinem Schlenzer das VfL-Tor nur knapp. Die Lila-Weißen zogen sich weit zurück, verteidigten sicher und lauerten auf Konter. Für Jubel sorgte bei den Hausherren die Rückkehr des von einem Kreuzbandriss genesenen Christian Groß in der 56. Minute. Der 28-Jährige ersetzte im Mittelfeld Bastian Schulz, der am kommenden Dienstag in Erfurt zum Zuschauen verdammt ist: In der ersten Hälfte hatte er nach einem taktischen Foul gegen Drexler die zehnte Gelbe Karte kassiert.

Lewerenz trifft zum Anschluss

Auf der anderen Seite wurde auch gejubelt - über ein Tor: Nazim Sangaré verschätzte sich bei einem Zuspiel aus der Zentrale, sodass Steven Lewerenz zur Grundlinie marschieren und von dort auf Kingsley Schindler zurücklegen konnte. Der traf flach aus sechs Metern zum Anschluss. Am Ende retteten die Niedersachsen den wichtigen Sieg aber mit Mühe über die Zeit. "Wir haben den Druck in der letzten Viertelstunde überstanden. Es war ein harter Arbeitssieg", bilanzierte Osnabrücks Coach Joe Enochs: "Wir sind in einer Krise, haben nur eins der letzten fünf Spiele gewonnen. Wir bleiben auf dem Teppich."

