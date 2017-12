Stand: 10.12.2017 15:53 Uhr

Sieg gegen Chemnitz - Hansa nun schon Vierter von Thorsten Schettle, NDR.de

Der FC Hansa Rostock greift in der Dritten Liga weiter die Spitzenplätze an. Im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC leisteten sich die Mecklenburger zwar nach dem Seitenwechsel eine längere Schwächephase, am Ende gewannen sie aber durchaus verdient mit 3:1 (2:0). Für die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev war es beim Hinrunden-Abschluss der vierte Sieg in Folge, verbunden mit dem Sprung auf Tabellenplatz vier. "Im Moment bringen wir unsere Qualität zum Tragen", sagte Torschütze Willi Evseev nach dem Spiel dem NDR. Mit nur zwei Zählern Rückstand auf den Relegationsrang, den derzeit Wehen Wiesbaden belegt, geht Hansa am kommenden Sonnabend (14 Uhr) in das letzte Spiel des Jahres vor heimischer Kulisse gegen die Sportfreunde Lotte.

Hüsing köpft freistehend zum 1:0 ein

Hansa Rostock

Hansa Rostock 3:1



Chemnitzer FC Tore: 1:0 Hüsing (24.) 2:0 Benyamina (39.) 2:1 Slavov (46.) 3:1 Evseev (69.)

Hansa Rostock: Eisele - Nadeau (31. Rankovic), Hüsing, Riedel, Holthaus - Br. Henning, Bischoff (64. Evseev) - Hilßner (85. Quiring), Wannenwetsch, Scherff - Benyamina

Chemnitzer FC: Kunz - Leutenecker, Mbende, M. Trapp, J. Koch - Hansch, Reinhardt (80. Mlynikowski), Grote, Baumgart - Trinks (31. Slavov), Frahn (86. Breitfelder)

Zuschauer: 13000



Dotchev veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Erfolg in Halle auf einer Position. Kapitän Amaury Bischoff stand nach Sperre und Adduktorenverletzung wieder auf dem Platz, Selcuk Alibaz rückte auf die Bank. Sowohl die Hansa-Kogge als auch das Kellerkind aus Chemnitz bemühten sich von Beginn an nach vorne zu spielen, auf beiden Seiten fehlte es jedoch erstmal an Präzision. Die erste Chance der Partie entstand folgerichtig aus einem individuellen Abwehrfehler. CFC-Akteur Jan Koch klärte im eigenen Strafraum die Situation nicht entschlossen, der Ball prallte zu Marcel Hilßner, der jedoch per Direktabnahme nur den Querbalken traf (17.). Die nächste Unaufmerksamkeit der Gäste-Abwehr nutzten die Rostocker dann aber: Bischoff brachte einen Freistoß an den Fünfmeterraum, wo Oliver Hüsing mutterseelenallein zum Kopfball hochsteigen durfte und zum 1:0 einnickte (24.). Zwar hatten die Gäste kurz darauf eine gute Möglichkeit durch Daniel Frahn (32.), doch Hansa war nun das bessere Team - und legte den zweiten Treffer nach. Sechs Minuten vor dem Pausenpfiff kam Soufian Benyamina aus halbrechter Position zum Abschluss - Kevin Kunz hatte im Gehäuse der Sachsen dem Flachschuss nichts entgegenzusetzen. Beinahe wäre dem Rostocker Angreifer vor der Pause sogar noch das 3:0 gelungen - diesmal war der Keeper jedoch Sieger des Duells (44.).

Chemnitz verkürzt und bleibt am Drücker

Offenbar im Gefühl eines sicheren Sieges, leisteten sich die Ostseestädter gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte Nachlässigkeiten. Noch keine Minute war von der Uhr, da verkürzte Chemnitz durch eine Direktabnahme von Miroslav Slavov auf 1:2. Dem Ukrainer bot sich sogleich eine weitere Gelegenheit, sein Kopfball ging jedoch über das Tor (48.). Die Hansa-Elf sammelte sich zunächst wieder, hatte dann aber erneut Glück, dass zum einen ein Treffer von Frahn wegen einer knappen Abseitsposition von Vorlagengeber Slavov nicht anerkannt wurde (60.), zum anderen verfehlte ein Schuss von Florian Hansch sein Ziel nur relativ knapp (63.)

"Joker" Evseev sticht zum 3:1

Dotchev, der bereits vor der Pause Joshua Nadeau wegen einer drohenden Gelb-Roten Karte ausgetauscht hatte, reagierte und brachte Evseev für Bischoff. Und der "Joker" war lediglich fünf Minuten auf dem Platz, als er den Rostocker Anhang kollektiv aufatmen ließ. Hansa hatte zu einem Konter angesetzt, an dessen Ende ein missglückter Schuss von Lukas Scherff bei Evseev landete. Dieser hielt im Zentrum den Fuß hin und vollendete zum 3:1. Hilßing zwang Kunz zu einer erneuten Glanztat (79.), doch auch ohne ein weiteres Erfolgserlebnis war der FCH jetzt wieder klar auf der Siegerstraße. Am Ende stand ein leistungsgerechter Erfolg, mit dem die Norddeutschen immer mehr zum Aufstiegskandidaten avancieren.

