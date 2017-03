Stand: 04.03.2017 15:52 Uhr

Schindler und Kronholm sichern Kieler Sieg von Bettina Lenner, NDR.de

Holstein Kiel darf in der Dritten Liga nach oben gucken. Die "Störche" setzten sich am Sonnabend mit 2:1 (1:1) gegen den abstiegsbedrohten SC Paderborn durch. Doppel-Torschütze Kingsley Schindler und Keeper Kenneth Kronholm, der einen Handelfmeter parierte, waren die Matchwinner für die KSV.

Kiel - Paderborn: Die Höhepunkte 04.03.2017 14:00 Uhr Drittligist Holstein Kiel hat einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen den SC Paderborn gefeiert. Die Tore der Partie und die Elfmeter-Parade von KSV-Keeper Kenneth Kronholm im Video.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Früher Rückstand

Kiel geriet zu Beginn unter Druck, weil Paderborn überraschend mutig aufspielte - und mit dem ersten Torschuss in Führung ging: Nach einem Patzer der KSV-Abwehr nutzte Ben Zolinski eiskalt seine Chance (7. Minute). 0:1 aus Sicht der Hausherren, der frühe Rückstand. Die Schleswig-Holsteiner benötigten eine Viertelstunde, bis sie erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. Und dann gleich mit Erfolg: Der auffällige Schindler, der über die rechte Seite viel Druck machte, traf nach einem tollen Pass von Dominick Drexler zum Ausgleich.

Chancenplus, aber nichts Zählbares

25.Spieltag, 04.03.2017 14:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 2:1



Paderborn 07 Tore: 0:1 Zolinski (7.) 1:1 K. Schindler (16.) 2:1 K. Schindler (50.)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Hoheneder, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler, A. Bieler, Drexler (86. Sigurbjörnsson), Lewerenz (77. Siedschlag) - Fetsch (68. Ducksch)

Paderborn 07: L. Kruse - Zolinski, Strohdiek, Sebastian, Herzenbruch (62. Schonlau) - Heidinger, Kruska, Boeder (83. Bickel), S. Michel - Riski, van der Biezen (59. Dedic)

Zuschauer: 4939



Weitere Daten zum Spiel

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang war jetzt viel besser im Spiel, zunächst jedoch ohne zu dominieren. In der 21. Minute sicherte Kronholm den Ball erst im Nachfassen, zehn Minuten später zwang Alexander Bieler den Paderborner Schlussmann Lukas Kruse mit einem tollen Distanzschuss zu einer Glanzparade. Nach und nach erarbeiteten sich die Kieler ein Chancenplus, doch weder Drexler mit einem gefährlichen Schuss aus der zweiten Reihe (36.), noch Matthias Fetsch, der den Ball aus sechs Metern weit über das Tor drosch (39.), oder Schindler (43.) gelang die Führung.

Zumindest noch nicht. Fünf Minuten waren nach dem Seitenwechsel wieder gespielt, da flankte Steven Lewerenz nach einem tollen Angriff der "Störche" auf Schindler, der völlig unbewacht am Fünfmeterraum lauerte und seinen zweiten Treffer des Tages markierte - das 2:1. Schindler, wer sonst, aber zum Kieler Helden avancierte etwas später auch Kronholm: Kapitän Rafael Czichos bekam im eigenen Strafraum den Ball an die Hand, Christian Strohdiek trat zum Elfmeter an - und der KSV-Torwart parierte stark (62.). Der Keeper war auch im Anschluss immer wieder gefragt, weil sich die Gastgeber weit zurückzogen und kaum noch für Entlastung sorgen konnten. Ein gefährliches Spiel, das jedoch gut ging.

Osnabrück - Kiel live bei NDR.de

Am kommenden Freitag reisen die Kieler zum Spitzenspiel nach Osnabrück. Der Sportclub zeigt das Nordduell in voller Länge im Video-Livestream bei NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.03.2017 | 14:00 Uhr