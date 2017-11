Stand: 13.11.2017 11:15 Uhr

"Schiedsrichter sind nur Marionetten" von Andreas Bellinger, NDR.de

Mehr Gerechtigkeit sollte sie bringen - tatsächlich aber sorgt die zu Saisonbeginn der Fußball-Bundesliga eingeführte Video-Technik für mehr Unfrieden auf und neben dem Spielfeld. Schon nach einem Drittel der Saison wird die mit viel Brimborium angekündigte Erprobungsphase vielerorts als gescheitert bezeichnet. Sogar einst glühende Befürworter wie Gladbachs Trainer Dieter Hecking haben mehr und mehr die Nase voll und prophezeien das Ende des sogenannten Videobeweises schon in der Winterpause. Dabei hofft der einstige Coach des VfL Wolfsburg, dass "die in Deutschland verantwortlichen Leute, die Fans, die Spieler, wir Trainer und die Medien dem Video-Assistenten eine realistische Chance geben".

Gomez: "Trotzdem motzen alle"

Der frühere Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Bernd Heynemann sorgt sich derweil um das Image seiner einstigen Kollegen. "Der Schiedsrichter auf dem Platz ist die ärmste Sau", sagte der 63-Jährige aus Magdeburg im NDR Sportclub: "Sie machen nur noch das, was ihnen aus Köln gesagt wird." Mit dem Knopf im Ohr und der Kommunikation über das Headset wirken die "Schiedsrichter nur mehr wie Marionetten", meint Heynemann und fordert: "Wir brauchen endlich klare Regeln, die für jedermann nachvollziehbar sind." Doch glaubt man Mario Gomez, ist es damit nicht getan. Beim Spiel gegen Hertha BSC (3:3) wurden seinen "Wölfen" gleich zwei Tore aberkannt. "Zu Recht", sagt Gomez. "Aber trotzdem motzen alle. Die Menschen sind schon komisch."

Löw: "Manchmal dauert es zu lange"

"Wir sollten bis zum Ende der Saison weiter testen. Wenn es dann aber nicht gut ist, müssen wir das Ding auch einstampfen", fordert Nationalspieler Sandro Wagner. DFB-Präsident Reinhard Grindel ergänzt: "Das ist dann auch der Zeitpunkt, um über Ideen wie beispielsweise die 'Challenge' zu diskutieren, also die Möglichkeit für eine Mannschaft zweimal pro Halbzeit den Video-Assistenten einzuschalten." Heynemann würde das begrüßen, doch das Regelboard des Weltfußball-Verbandes FIFA verbietet dies derzeit noch. Bundestrainer Joachim Löw wiederum ärgern die bisweilen quälend langen Auszeiten, bis der Schiedsrichter alle Einwände des in Köln vor dem Fernseher sitzenden Video-Assistenten diskutiert und gegebenenfalls auf einem am Spielfeldrand positionierten Bildschirm überprüft hat: "Manchmal dauert es zu lange, bis eingegriffen wird, manchmal wird unnötig eingegriffen."

DFL fordert Neuordnung

Was der nach eigenen Aussagen "absolute Befürworter" Löw am Rande des Länderspiels gegen England (0:0) quasi durch die Blume ansprach, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) inzwischen zur Forderung erhoben: "Nur wenn Spieler, Trainer, Club-Verantwortliche und Zuschauer die Abläufe und Regelauslegungen sowie deren Nutzen nachvollziehen können, ist es möglich, die nötige Akzeptanz für eine sinnvolle Innovation zu erzielen." DFL-Präsident Reinhard Rauball mahnt zudem eine generelle Neuordnung des Schiedsrichterwesens an, was konkret wohl die Trennung der Bundesliga-Schiedsrichter von denen in den anderen - weiter unter der Ägide des DFB stehenden - Ligen bedeuten soll.

Eigene Firma für Schiedsrichter?

Der Forderung nach Profi-Schiedsrichtern in der Ersten und Zweiten Bundesliga unter dem Patronat der DFL erteilte Grindel allerdings prompt eine Absage: "Wir haben praktisch Profis, die auf jeden Fall erstklassige Bedingungen haben. Mitte 45 ist die Karriere der Schiedsrichter vorbei, dann wollen sie wieder stärker zurück in ihren Beruf, den sie während der Zeit als Referee zurückgestellt haben." Der DFB will sich die Hoheit über alle Schiedsrichter nicht nehmen lassen.

Mehr Transparenz im Stadion

"Die Leistung wird sicherlich nicht automatisch dadurch besser, dass Schiedsrichter Profis sind", sagte Heynemann im Sportclub. "Aber warum sollen die Bundesliga-Schiedsrichter nicht eigenständig in einer Firma oder in einem Verein professionell geführt werden?" Einig sind sich alle Protagonisten, wenn es um mehr Transparenz für die Zuschauer im Stadion geht. Via Anzeigetafel oder Video-Würfel sollen sie künftig bei strittigen Situationen informiert werden, was die Vereine laut Grindel bislang abgelehnt haben. Der neue Video-Projektleiter Lutz Michael Fröhlich, der jüngst den umstrittenen Hellmut Krug abgelöst hat, kündigte zudem Gespräche mit den Bundesliga-Clubs an, die Klarheit bei der Umsetzung des "Videobeweises" schaffen soll. Wer letztlich das Sagen hat, dokumentierte Grindel am Sonntag per DFB-Mitteilung, nachdem er zuvor noch für einige Verwirrung gesorgt hatte.

Einspruch nur bei "klar falsch"

Der Video-Assistent soll demnach "zunächst einmal bei Szenen eingreifen, die der Schiedsrichter gar nicht gesehen hat und deshalb keine Entscheidung treffen konnte", erklärt Grindel auf der DFB-Website. "Darüber hinaus aber eben auch bei Szenen, die er nach seiner Wahrnehmung klar sieht und bewertet, der Video-Assistent nach wenigen Sekunden aber anhand der TV-Bilder erkennt, dass der Schiedsrichter mit seiner Wahrnehmung und damit seiner Entscheidung klar falsch gelegen hat." Die Betonung liege dabei auf "klar falsch", sagt Grindel. Bei strittigen Szenen, bei denen der Video-Assistent vielleicht eine andere Auffassung oder Wahrnehmung hat als der Schiedsrichter, soll er dagegen nicht eingreifen. Damit der Schiedsrichter wieder Spielleiter ist und keine Marionette.

