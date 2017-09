Stand: 13.09.2017 15:04 Uhr

Salihovic kommt zum Hamburger SV

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat auf seine Verletzten-Misere reagiert und ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Am Mittwoch unterschrieb der Ex-Hoffenheimer Sejad Salihovic einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Norddeutschen und könnte schon im Derby bei Hannover 96 am Freitag eingesetzt werden. Salihovic spielte bis zum Ende der vergangenen Serie beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Zuvor war der Mittelfeldspieler und Standard-Spezialist anderthalb Jahre in China am Ball. Ein sofortiger Wechsel zum HSV war trotz des geschlossenen Transferfensters möglich, da der Routinier zuletzt vereinslos war.

Neun Jahre bei der TSG Hoffenheim

"Sejad ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der über Jahre hinweg seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat", erklärte HSV-Sportchef Jens Todt: "Er ist variabel einsetzbar und kann uns auch kurzfristig eine Hilfe sein." Hamburgs Trainer Markus Gisdol kennt Salihovic aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim. Für die Kraichgauer absolvierte der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildete Bosnier von 2006 bis 2015 227 Pflichtspiele. Nach dem Ende seines Engagements in der Schweiz hielt sich der 32-Jährige zuletzt bei der TSG fit.

Der HSV beklagt vor allem in der Offensive den Ausfall wichtiger Spieler. Unter anderem fehlen Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Filip Kostic und Aaron Hunt (beide Muskelfaserriss).

