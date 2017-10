Stand: 15.10.2017 06:46 Uhr

Sägt Holstein wieder am Stuhl eines Trainers?

Ob Frank Schmidt bange ist? Der 48-Jährige ist der Cheftrainer des 1. FC Heidenheim in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der nächste Gegner der Baden-Württemberger heute (13.30 Uhr, im NDR Livecenter): Holstein Kiel. Nach dem jüngsten Erfolg der Überraschungsmannschaft aus Schleswig-Holstein gegen den VfL Bochum trennte sich der Ruhrgebiets-Club von seinem Coach Ismail Atalan. Auch Fürths Janos Radoki erwischte es nach einer Pleite gegen den Aufsteiger. Wird die KSV Holstein nun womöglich auch dem Übungsleiter der kriselnden Heidenheimer zum Verhängnis? Der Tabellen-16. schaffte in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg. Zu wenig für eine Mannschaft, die sich im vierten Zweitliga-Jahr eigentlich in Richtung oberes Tabellendrittel orientieren wollte.

Ralf Becker über den Höhenflug der "Störche" Schleswig-Holstein 18:00 - 11.10.2017 18:00 Uhr Der Geschäftsführer Sport von Holstein Kiel spricht in Schleswig-Holstein 18:00 über die starken Leistungen des Aufsteigers in der Zweiten Fußball-Bundesliga - und deren Gründe.







Becker lobt die "klare Idee" im Holstein-Spiel

Doch Schmidt ist eine Institution in Heidenheim. Bislang hält man eisern zu ihm. Er betreut den Verein seit zehn Jahren, ist dienstältester Trainer aller 36 Clubs in Erster und Zweiter Liga. Kiels Markus Anfang etwa hat erst ein Dienstjahr auf dem Buckel. Um so erstaunlicher, was der 43-Jährige in der verhältnismäßig kurzen Zeit geschaffen hat. Das starke Umschaltspiel der Kieler zum Beispiel sei die Umsetzung einer "klaren Idee", sagte Holsteins Geschäftsführer Sport, Ralf Becker, in Schleswig-Holstein 18:00. Es werde Woche für Woche trainiert. Auch diese Taktik ist es, die Holstein Kiel im ersten Zweitligajahr seit 36 Jahren auf einen aktuell starken zweiten Platz geführt hat. Hinzu, so Becker, kämen eine gute Kameradschaft, eine eingespielte Mannschaft und gute Neuverpflichtungen.

Kiel: Gestiegene Ansprüche bis zu den Junioren

Heute werde die KSV wieder an ihr Limit gehen müssen, sagte Becker: "Die Heidenheimer sind schwer in die Saison gestartet. Sie haben eigentlich andere Ansprüche." Gestiegene Ansprüche spüre übrigens auch Holstein Kiel, erklärte der Geschäftsführer Sport. Für Spieler aus der eigenen Jugend - die A-Junioren spielen in der Bundesliga - sei der Sprung in den Profibereich noch größer geworden. "Wir müssen Talente noch besser sichten, um die Möglichkeit zu haben, sie als Spieler in die Zweite Liga zu bringen", sagte Becker. Und selbst wenn der Sprung gelungen sei, wie im Fall von Noah Awuku, müsse man die Spieler behutsam aufbauen.

Mega-Talent Awuku: "Noah hat keinen Druck"

"Noah macht jetzt sein Abi. Das hat Priorität", sagte Becker - und beantwortete damit auch die Frage danach, warum Awuku in der Zweiten Liga noch nicht zum Einsatz gekommen sei. Die Kieler hatten das 17-jährige Talent im Sommer mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet, der allerdings erst in Kraft tritt, sobald der Stürmer volljährig ist. "Er ist ja jetzt erst in seinem ersten Jahr bei den A-Junioren", mahnte Becker Geduld an. "Er hat überhaupt keinen Druck."

Da dürfte es dem jungen Kieler anders gehen als dem doch etwas älteren Heidenheimer Frank Schmidt. Der 48-Jährige spürt den Druck nun trotz des Heldenstatus' in seiner Heimatstadt. Und Holstein Kiel könnte diesen Druck heute noch erhöhen.

