Stand: 21.03.2017 13:57 Uhr

Rostock trifft im Kellerkrimi auf Hansa-Filiale

Beim Blick aufs Klassement und die Punkteausbeute beider Mannschaften nach dem Jahreswechsel darf es eigentlich keine Zeit für Sentimentalitäten geben, wenn der FC Hansa Rostock und der SC Paderborn am Sonnabend um Drittliga-Punkte kämpfen (13.55 Uhr, im exklusiven Livestream bei NDR.de). Im Duell des 17. der Rückrunden-Tabelle (Rostock) mit dem Vorletzten zählt für beide Teams nur der Sieg. Und doch dürften die Gedanken von vier Gäste-Profis trotz der prekären Lage ihres Arbeitsgebers vor der Partie ein wenig abschweifen. Denn Tim Sebastian, Ben Zolinski, Robin Krauße und Christian Bickel kehren an ihre frühere Wirkungsstätte zurück.

Bickels Wechsel-Irrtum

Jeder des Quartetts hat seine ganz eigene, spannende Geschichte bei den Mecklenburgern. Da wäre die von Verteidiger Sebastian, der von Hansa ausgebildet wurde und mit den Norddeutschen sogar Bundesliga-Luft schnupperte. Von 1999 bis 2008 sowie 2009 bis 2010 war der 33-Jährige für die Rostocker am Ball. Im vergangenen Jahr wechselte Sebastian dann nach sechs Jahren bei RasenBallsport Leipzig nach Paderborn. Zu diesem Zeitpunkt war Bickel bei den Ostwestfalen bereits heimisch geworden. Ende August 2015 hatte der Offensivmann Hansa nach lediglich einer Saison trotz laufenden Vertrags in Richtung SCP verlassen. Sein Ziel sei es immer gewesen, in die Zweite Liga zurückzukehren, erklärte Bickel seinerzeit. Zu diesem Zeitpunkt war sein neuer Arbeitgeber gerade aus der Bundesliga abgestiegen und hoffte noch, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Das Resultat ist bekannt: Der von Möbel-Mogul Wilfried Finke geleitete Club versank unter anderem wegen der Verpflichtung von Coach Stefan Effenberg im totalen Chaos und stieg am Ende ab.

Hansa Rostocks Top-Transfers seit 1990























































Zolinski und Krauße über Umwege in Liga drei

Während Sebastian und Bickel Hansa wegen vermeintlich besserer Perspektiven bei anderen Clubs verließen, blieb Zolinski und Krauße der Durchbruch bei den Mecklenburgern verwehrt. Ersterer fand 2013 bei Union Berlin II eine neue Heimat, bevor er sich ein Jahr später der TSG Neustrelitz anschloss. Beim Nordost-Regionalligisten empfahl sich der Rechtsverteidiger schließlich für höhere Aufgaben und wurde im vergangenen Sommer vom SCP verpflichtet. Der wie Zolinski einst in Hansas A-Jugend geformte Krauße entschied sich 2015 für eine Luftveränderung. Der Defensivmann kehrte zu einem Jugendverein FC Carl Zeiss Jena zurück, bei dem er sofort zum Leistungsträger wurde. Der Wechsel zu einem ambitionierten Drittligisten, der Paderborn damals noch war, war dann der logische nächste Schritt.

Paderborn droht siebte Pleite in Serie

Nun könnten Krauße, Bickel, Sebastian und Zolinski, die alle zum SCP-Stammpersonal zählen, an ihrer alten Wirkungsstätte weiter in Richtung Viertliga-Abgrund rutschen. Ihnen droht die siebte Pleite in Folge. Sollte den Ostwestfalen andererseits an der Ostsee der Befreiungsschlag gelingen, wäre Hansa womöglich plötzlich wieder im Abstiegskampf mittendrin statt nur dabei. Ein Szenario, das die vier ehemaligen Rostocker allesamt noch bestens aus ihrer Zeit bei den Mecklenburgern kennen...

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 25.03.2017 | 13:55 Uhr