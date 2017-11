Stand: 15.11.2017 22:54 Uhr

"Respektlos": Goeßling attackiert Jones

Olympiasiegerin Lena Goeßling hat mit harscher Kritik an Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones auf ihre Nichtberücksichtigung für das Länderspiel am 24. November in Bielefeld gegen Frankreich reagiert. "Ich bin enttäucht und traurig auf eine Art und Weise, weil es ein Heimspiel vor meiner Tür ist. Und ich finde es auch respektlos mir gegenüber, es mir teilweise so beizubringen, dass ich gar nicht die ganzen Gründe weiß, die im Hintergrund laufen", erklärte die Defensiv-Allrounderin des VfL Wolfsburg am Mittwochabend im Interview mit dem NDR Hörfunk: "Ich glaube, nach 97 Länderspielen hat man das so nicht verdient."

VfL-Star überraschend nicht nominiert

Die nach dem Viertelfinal-Aus Deutschlands bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer in den Niederlanden stark unter Druck stehende Jones hatte am Dienstag ihr Aufgebot für das Duell mit der "Équipe Tricolore" bekanntgegeben. Zum Erstaunen vieler Experten und eben auch von Goeßling selbst verzichtete die 44-Jährige trotz diverser verletzungsbedingter Ausfälle auf die routinierte Wolfsburgerin. Stattdessen berief sie Bianca Schmidt (Turbine Potsdam) nach zweijähriger Pause wieder in den Kader und nominierte in Giulia Gwinn (SC Freiburg) und Jana Feldkamp (SGS Essen) zwei Nationalmannschafts-Debütantinnen.

Lena Goeßling kritisiert Bundestrainerin NDR 2 - 15.11.2017 20:51 Uhr Autor/in: Kristoffer Klein Lena Goeßling ist mit dem VfL Wolfsburg ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen. Dass sie nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden ist, macht sie traurig.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Für den Kader habe ich kein Verständnis"

Nachdem Goeßling am Tag der Kader-Bekanntgabe noch geschwiegen hatte, bezog die gebürtige Bielefelderin nach dem 3:3 des VfL am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Florenz klar Stellung zu ihrer Nichtberücksichtigung. "Sie hat mich am Montag angerufen und mir die Gründe erzählt, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube dass ich hier im Verein meine Leistung bringe. Ich habe mich nach einer langen Verletzungspause zurückgekämpft - und dann zu hören, dass mein Defensivverhalten nicht akzeptabel genug ist, das kann ich nicht nachvollziehen", erklärte die langjährige Wolfsburger Leistungsträgerin dem NDR. Immerhin spiele sie beim Double-Gewinner sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs, führte die 31-Jährige aus und kritisierte das von Jones zusammengestellte Aufgebot: "Wenn ich mir den Kader angucke: 'Tschuldigung, da habe ich kein Verständnis für'."

Droht Wolfsburgerin das endgültige Nationalmannschafts-Aus?

Ob sich Goeßlings deutliche Worte auf ihre weitere Nationalmannschafts-Laufbahn auswirken könnten, ist ungewiss. Das Tischtuch zwischen ihr und Jones scheint nun zwar zumindest vorübergehend zerschnitten. Allerdings muss die Bundestrainerin nach der schwachen EM sowie der 2:3-Pleite in der WM-Qualifikation gegen Island um ihre Weiterbeschäftigung bangen. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte die 44-Jährige nach der Niederlage gegen die Nordeuropäerinnen öffentlich angezählt. Der Vergleich mit Frankreich am 24. November in Goeßlings Geburtsstadt Bielefeld gilt für die Nachfolgerin der deutschen Frauenfußball-Lichtgestalt Silvia Neid bereits als eine Art "Schicksalsspiel".

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.11.2017 | 22:40 Uhr