Randale von Fußball-Fans: Bahn zieht Notbremse von Andreas Bellinger, Andreas Becker und Moritz Cassalette

In den Stadien wird gefeiert, gefiebert und manchmal auch gelitten. Tausende von Fußball-Fans sind Woche für Woche unterwegs, um ihre Mannschaften zu unterstützen. Doch die Begleitmusik im Alltag der Kicker-Branche, die spieltägliche Realität, wird nicht selten von Misstönen zerstört. Randale, Prügeleien und Pyrotechnik sind bei der An- und Abreise der Fans gang und gäbe. Das sorgt nicht nur für enormen Aufwand bei den Sicherheitsbehörden, sondern bei der Deutschen Bahn (DB) nach eigenen Angaben für zusätzliche Kosten von jährlich zwei Millionen Euro. Nun zieht die Bahn die Notbremse. "Wer sich nicht an die Regeln hält, wird von der Fahrt ausgeschlossen und bekommt einen Ausschluss für einen langen Zeitraum", sagt DB-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke.

Rote Karte für randalierende Fußball-Fans Sportclub - 09.04.2017 22:50 Uhr Autor/in: Andreas Becker, Moritz Cassalette Der Deutschen Bahn entstehen nach eigenen Angaben jährlich Millionenverluste durch randalierende Fußball-Fans. Der Konzern will deshalb zunehmend Beförderungsverbote aussprechen.







Häufiger Beförderungsverbote aussprechen

Im vergangenen Jahr haben 70 Fußball-Fans die Rote Karte und 350 weitere Abmahnungen bekommen. Künftig sollen häufiger Beförderungsverbote ausgesprochen werden. Doch damit nicht genug, sagt Rischke dem NDR: "Wir werden für unser neues Sicherheitskonzept mehr Personal und auch mehr Geld investieren - auch in technische Unterstützung." Allein für den Ausbau der Videoüberwachung wollen Bahn und Bundesinnenministerium in den kommenden Jahren rund 85 Millionen Euro bereitstellen. "Zugpersonal wird durch stark alkoholisierte Fans angegriffen, mitunter auch schwer verletzt", schildert Rischke. Das Personal werde geschlagen, weil es kein Bier mehr ausschenkt oder die Fahrkarten kontrollieren will. Zugbegleiter seien so eingeschüchtert, dass sie Kontrollen erst gar nicht mehr versuchen, erzählt ein "Schaffner". Die meisten Kolleginnen und Kollegen seien froh, wenn der Dienstplan sie von Fahrten zum Fußball verschont.

Forderung an Vereine und Verbände

Jedes Fußball-Wochenende reisen in Deutschland durchschnittlich 100.000 Fans mit Zügen zu den Spielen. Gewaltbereit sind nach Bahn-Angaben zwar nur etwa ein Prozent - aber diese Minderheit kostet den Steuerzahler Millionen von Euro. Rischke setzt auf Dialog und vermeidet ultimative Ankündigungen, wie eine generelle Weigerung, Fußball-Fans zu transportieren. Aber die Bahn erwarte eine Kooperation der Vereine und Verbände: "Wir wünschen uns mehr Verantwortung und Kostenbeteiligung. Sicherheitskonzepte müssen auch An- und Abreise umfassen."

"DFB nicht originär verantwortlich"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) fühlt sich nicht zuständig. Es scheint, als sei der Verband taub auf diesem Ohr - so wie es die Deutsche Fußball-Liga (DFL) im Streit mit dem Land Bremen ist, das für Einsätze der Polizei bei sogenannten Hochsicherheitsspielen im Weserstadion eine Kostenbeteiligung des Fußballs erwartet. "Für das genannte Thema ist der DFB nicht originär verantwortlich", teilte der Verband dem NDR mit. "Die Zuständigkeit liegt hier in erster Linie bei der Bundespolizei und den Eisenbahn-Verkehrsunternehmen. Der DFB liefert hier freiwillige Unterstützungsleistungen und sensibilisiert die Vereine für die Thematik."

