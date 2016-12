Stand: 24.12.2016 10:40 Uhr

Quälende Ungewissheit: Klasnic will leben von Andreas Bellinger, NDR.de

Die Kapuze hat er lässig über die Jacke geschlagen, die Sportschuhe locker geschnürt. Fast scheint es, als sei er beim Training gewesen. Aber Ivan Klasnic kommt direkt aus dem Krankenhaus. Geradewegs von der Dialyse, ohne die der einstige Fußballstar nicht mehr leben könnte. Jeden zweiten Tag muss er für fünf Stunden in die Uniklinik nach Hamburg-Eppendorf. Sein Blut wird dort gewaschen. Eine Maschine muss übernehmen, was die vor neun Jahren transplantierte Niere nicht mehr kann. Zum dritten Mal wartet der 36-Jährige nun auf ein neues Organ. Die quälende Zeit voller Fragen und Ungewissheit ist zurück.

Dem Schicksal die Stirn bieten

Weitere Informationen Ex-Profi Klasnic braucht eine neue Niere Der ehemalige Fußball-Profi Ivan Klasnic benötigt zum dritten Mal eine neue Niere. Der Ex-Stürmer von Werder Bremen und dem FC St. Pauli hat bereits zwei Transplantationen hinter sich. mehr

Dabei ist es nicht so, dass die neuerliche Niereninsuffizienz aus heiterem Himmel gekommen ist. Natürlich wusste Klasnic, dass die neue Niere nicht ewig hält. Im Schnitt sind es zehn bis zwölf Jahre. "Doch wenn es soweit ist, der Arzt beim Blick auf die Blutwerte den Kopf schüttelt, dann trifft es einen schon knallhart bis ins Mark", sagt der Ex-Profi im Gespräch mit NDR.de. Ein paar Wochen ist das jetzt her - und wieder hat er sich geschworen, dem Schicksal die Stirn zu bieten: "Ich bin mental sehr stark. Und ich will das Leben trotz allem genießen."

Wieder hoffen, warten, zweifeln

Vor elf Jahren begann sein Leidensweg bei einer Blinddarmoperation. Es war ein trüber Novembertag und Klasnic hätte den Routineeingriff wahrscheinlich längst vergessen, wenn ihn die Ärzte nicht danach mit der schlimmen Nachricht geschockt hätten: "Ihre Nierenwerte sind extrem schlecht." Gut ein Jahr später transplantierten sie ihm eine Niere seiner Mutter. Erfolglos, das Organ wurde abgestoßen. Wieder hoffen, wieder warten, wieder zweifeln. Bis die Spende seines Vaters zwei Monate später glückte - und ihm wieder ein fast normales Leben geschenkt wurde.

Gericht will endlich entscheiden

Sogar Fußball konnte Klasnic wieder auf hohem Niveau spielen - als erster Profi mit fremder Niere weltweit. Doch jenem Tor kurz vor Weihnachten 2007 bei Werder Bremens 5:2 gegen Bayer Leverkusen folgten schwere Zeiten, an die er eigentlich gar nicht mehr denken mag. Denn mit Werder, das er 2008 in Richtung Frankreich (FC Nantes) verlassen hatte, lag er im Clinch, und tut es mehr oder minder bis heute. Genauer gesagt mit der einstigen medizinischen Abteilung des Fußball-Bundesligisten, die er für seine schwere Erkrankung mitverantwortlich macht. Nach Jahren des juristischen Streits soll im Februar 2017 am Landgericht in Bremen das Urteil gesprochen werden.

"Im Herzen immer Werderaner"

"Endlich", sagt Klasnic, der ungeachtet aller Differenzen noch immer für die Grün-Weißen auf Torejagd geht. In der Traditionself der Hanseaten trifft Klasnic regelmäßig Freunde und Weggefährten wie Viktor Skripnik, Torsten Frings oder Ailton. "Im Herzen bleibe ich immer ein Werderaner; dort habe meine beste Zeit gehabt", sagt der gebürtige Hamburger, der 1997 beim FC St. Pauli seine Profikarriere gestartet hatte.

Torriecher bewahrt

Seinen Torriecher hat sich der 41-malige kroatische Nationalspieler (12 Tore) bewahrt. Zum Entsetzen der Konkurrenz beim "Budenzauber" in Lingen, wo er im vorigen Monat mit sieben Treffern Torschützenkönig eines Oldie-Turniers wurde. Dass die Quote nicht noch erschreckender für die gegnerischen Verteidiger wurde, war einer Knieverletzung geschuldet. "Zum Glück war es nicht so schlimm wie befürchtet", sagt Klasnic. Alles klar also für den nächsten Auftritt am 6. Januar in Oldenburg. "Es macht Spaß zu zeigen, was ich noch kann." Auch wenn sein Blick verrät, wie sehr er die ruhmreichen Zeiten vermisst. Den Jubel der Fans vor allem oder auch die stumme Anerkennung des Gegners. So wie damals, beim Saisonfinale 2006 im vollbesetzten Volksparkstadion, als er zusammen mit Miroslav Klose Werder zum 2:1-Sieg schoss und dem Hamburger SV am letzten Spieltag den sicher geglaubten Platz in der Champions League noch wegschnappte.

Tuchel und die "schreckliche Zeit"

Auf seiner Wanderschaft, die ihn nach der Trennung von Werder und dem Intermezzo in Nantes zu den Bolton Wanderers (2009 - 2012) und zurück in die Bundesliga zu Mainz 05 führte, blieben derlei Highlights Mangelware. Erst recht bei den damals noch von Thomas Tuchel trainierten Mainzern, bei denen er in der Saison 2012/13 nur dreimal zum Einsatz kam. Eine "schreckliche Zeit" mit einem Tor als magerer Bilanz. Klasnic: "Herr Tuchel hat mir meine Karriere um zwei, drei Jahre verkürzt." Der Stachel sitzt noch immer tief. "Die Logik war schon komisch: Erst wollte mich der Trainer unbedingt haben, und dann lässt er mich nicht spielen. Ich habe nie eine Chance bekommen."

Sehnsucht nach der "Droge" Bundesliga

Es wurmt ihn - seinem Selbstbewusstsein allerdings hat es nicht geschadet. Noch heute würde er sich dem Konkurrenzkampf in der Bundesliga stellen, wenn ihn die Krankheit denn ließe. Wann immer er die Kicker seines Alters spielen sieht, überkommt ihn Sehnsucht nach der "Droge" Bundesliga. Dann kann es passieren, dass seine Zuversicht schwindet, der Blick nach unten wandert und ihn für einen Moment die Traurigkeit zu übermannen scheint. "Was die können, kann ich schon lange", sagt er eher trotzig als tatsächlich ernst gemeint.

Viel zu wenig Spender

Etwa 8.000 Menschen warten in Deutschland auf eine Niere - aber es gibt viel zu wenig Spender und deshalb Wartezeiten von sieben bis acht Jahren. "In Kroatien geht es schneller, weil tatsächlich mehr Organe gespendet werden", sagt Klasnic. Ob er deshalb Hamburg verlässt und in die kroatische Heimat geht? "Mal sehen, ich habe mich noch nicht entschieden."

Die Krankenakte Ivan Klasnic November 2005: Ivan Klasnic unterzieht sich einer Blinddarm-Operation. Dabei werden schlechte Nierenwerte festgestellt.

25. Januar 2007: Erste Nierentransplantation. Doch sein Körper stößt die von seiner Mutter gespendete Niere ab.

16. März 2007: Bei einer zweiten Transplantation in Hannover erhält Ivan Klasnic die Spenderniere seines Vaters.

28. Juni 2007: Klasnic verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen bis Juni 2008.

30. Oktober 2007: Erstes Pflichtspiel nach der Krankheitspause im DFB-Pokal gegen seinen Ex-Club FC St. Pauli. Die Zweite des SV Werder gewinnt 6:4 nach Elfmeterschießen.

24. November 2007: Bundesliga-Comeback im Team von Werder Bremen für 64 Minuten beim 2:0 in Cottbus.

15. Dezember 2007: Erste Tore nach der Nierentransplantation. Klasnic trifft beim 5:2 gegen Bayer Leverkusen doppelt.

Juni 2008: Sein Vertrag in Bremen wird nach 151 Spielen und 49 Toren nicht verlängert.

Juni 2013: Der Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 endet nach einem Jahr, in dem er zu drei Einsätzen und einem Tor kommt.

27. September 2016: "Ivan Klasnic braucht eine neue Niere", meldet NDR.de.