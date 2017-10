Stand: 04.10.2017 05:00 Uhr

Polizei verbannt Fans aus Städten - zu Recht? von Moritz Cassalette, NDR Hörfunk

"Hannover-96-Fans attackieren Polizeibeamte" - so titelten am vergangenen Wochenende die Nachrichtenagenturen. Fast wöchentlich gibt es Meldungen von Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizisten irgendwo in Deutschland. Verschiedene Maßnahmen sollen mögliche Krawallmacher vom Fußball fernhalten. Die bekannteste Methode ist wohl das Stadionverbot, das durch Vereine und Verbände ausgesprochen wird. Doch die Behörden machen immer häufiger von einem anderen Mittel Gebrauch: dem sogenannten Bereichsbetretungsverbot für Fußball-Fans. Nach Informationen der ARD-Radio Recherche Sport wurden in den vergangenen vier Jahren bundesweit mehr als 10.000 Verbote ausgesprochen. Doch die Maßnahme ist umstritten.

Stefan ist 32 Jahre alt und Fan von Hannover 96. Er steht am Ufer des Maschsees - mit Blick aufs Stadion. Während der Heimspiele in der vergangenen Saison hätte er hier nicht sein dürfen. Er hatte ein Betretungsverbot für eine ganze Spielzeit. Die Polizei sah in ihm eine Gefahr für andere Fans. Deswegen durfte er sich dem Stadion bei Heimspielen nicht nähern. Nach eigener Aussage hatte er sich allerdings nichts zu Schulden kommen lassen: "Es sind halt auf dem Weg zu Fußballspielen drei Personalien-Feststellungen gewesen, wo es weder eine anlassbezogene Straftat gab, noch ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen mich."

ARD-Recherchen haben ergeben: Die Zahl der Betretungsverbote in Deutschland hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. In über 10.000 Fällen seit 2013 wurden Fußball-Fans im gesamten Bundesgebiet zeitweise aus ganzen Stadtgebieten verbannt, weil von ihnen laut Polizei am Spieltag eine konkrete Gefahr ausgegangen war. Auf der anderen Seite werden immer weniger Stadionverbote ausgesprochen und immer weniger Strafverfahren gegen Fans eingeleitet. Wie passt das zusammen? Und nach welchen Kriterien verhängt die Polizei Betretungsverbote?

Es gibt keine einheitlichen Standards, stattdessen große regionale Unterschiede. "Das ist ein Riesenproblem", sagt Fanforscher Jonas Gabler: "Jedes Land handhabt es anders und jede Polizeibehörde handhabt es auch noch mal anders. Das heißt, wir haben hier einen völlig unübersichtlichen Flickenteppich. Fußball-Fans werden je nach Land, je nach Standort vollkommen unterschiedlich behandelt. Ein Verhalten, das an einem Standort noch völlig folgenlos bliebe, bedeutet an einem anderen Standort sozusagen ein Bereichsbetretungsverbot für eine ganze Saison." So durfte sich 96-Anhänger Stefan bei Heimspielen in Hannover dem Stadion nicht nähern, bei Auswärtsspielen in anderen Städten aber frei bewegen.

Niedersachsen mit den meisten Betretungsverboten

"Aufenthalts- und Betretungsverbote sind eine Maßnahme der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen nach dem Gefahrenabwehrgesetz des Landes. Im Rahmen des Informationsaustausches vor den jeweiligen Begegnungen werden sehr wohl entsprechende Erkenntnisse ausgetauscht, das weitere Verfahren liegt jedoch bei der örtlich zuständigen Spielortbehörde", erklärte das Innenministerium Niedersachsens. Dort haben die Polizeibehörden mit Abstand die meisten Betretungsverbote ausgesprochen. Knapp 1.900 gab es in den vergangenen vier Jahren allein gegen Fans von Hannover 96. Zehn Mal so viele wie zum Beispiel gegen Anhänger aus Dresden oder Rostock, wo die Fanszene als problematisch gilt. Das Innenministerium teilte auf Nachfrage schriftlich mit:

"Diese Maßnahmen werden von den Betroffenen natürlich nicht unkritisch hingenommen, andererseits stellt sich die Frage nach Ursache und Wirkung. Ohne die dargestellten rechtlichen Voraussetzungen und dem vorausgegangen Verhalten wären entsprechende Maßnahmen nicht erforderlich, nicht anwendbar und würden damit von der Polizei nicht erwogen. Im Übrigen sind es zumeist nicht die friedlichen Fans, die sich entsprechend äußern, sondern in der Regel der mehr als geringe Teil der Anhängerschaft, der von diesen Maßnahmen betroffen ist bzw. sich mit den Betroffenen aus welchen Gründen auch immer solidarisiert." Innenministerium Niedersachsen

Als Präventivmaßnahme zulässig?

Heißt: Wenn die Polizei einen Fan als gefährlich einschätzt, darf sie ihm präventiv verbieten, in die Nähe des Stadions zu gehen. Einige Juristen, wie Fananwalt Andreas Hüttl aus Hannover, sehen das anders: "Man kann sicherlich nicht kritisieren, dass so etwas ausgesprochen wird, wenn jemand tatsächlich Mist baut. Dann mag das seinen Sinn haben. In den Fällen, die ich in der jüngeren Vergangenheit bearbeitet habe, hat man es rein auf eine sogenannte Gefahrenprognose gestützt. Das ist ein 'In die Zukunft schauen', ein Kaffeesatzlesen, das meiner Meinung nach einen Grundrechtseingriff in dieser Intensität und Tiefe nicht trägt."

Sabine Leutheuser-Schnarrenberger dagegen verteidigt die Betretungsverbote: "Das hat auch die Rechtsprechung vom Grundsatz her immer bestätigt: Präventive Gefahrenabwehr ist ein zulässiges Kriterium, solche Platzverweise auszusprechen." Die ehemalige Bundesjustizministerin fordert allerdings, die einzelnen Fälle gründlicher zu prüfen: "Der Rechtsstaat stellt Anforderungen auf. Und deshalb ist wichtig, dass sich da nicht etwas einschleicht, so nach dem Motto 'Machen wir mal ein bisschen großzügiger, dann sind wir auf der sicheren Seite', sondern der Rechtsstaat verlangt mühsames Prüfen und immer Abwägen."

Einige Verbote vor Gericht schon gekippt

Einige Betretungsverbote wurden vor Gericht schon gekippt oder im Nachhinein als rechtswidrig erklärt. Auch Stefan aus Hannover wehrt sich. In erster Instanz hatte er verloren, doch er ist vor dem Oberverwaltungsgericht in Berufung gegangen: "Es gab kein Stadionverbot, es gab kein Ermittlungsverfahren, es gab keine Straftat an sich. Und ich sehe mich in dem Fall mehr oder weniger im Recht und möchte einfach, dass es bis zum Ende geklärt wird, um vielleicht auch anderen Fans die Möglichkeit zu geben, sich später nicht dieser Sache aussetzen zu müssen."

