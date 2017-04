Stand: 08.04.2017 15:57 Uhr

Osnabrück verliert auch gegen Halle von Bettina Lenner, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen: Drei Tage nach dem 0:1 in Großaspach verlor die Mannschaft von Trainer Joe Enochs am Sonnabend auch zu Hause gegen den Halleschen FC mit 1:2 (0:0).

Osnabrück - Halle: Die Höhepunkte Sportclub - 08.04.2017 14:00 Uhr Aufstiegsaspirant VfL Osnabrück empfängt den Halleschen FC. Die Höhepunkte der Drittliga-Partie im Video.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Halle mit breiter Brust

Die heimstärkste Mannschaft der Liga ließ sich von den Gästen ganz offensichtlich überraschen. Denn die Sachsen-Anhaltiner traten trotz zuvor fünf Spielen ohne Sieg äußerst selbstbewusst auf, setzten die wegen der Sperren von Tobias Willers und Alexander Dercho neu formierte Deckung des VfL von Beginn an mit frühem Pressing unter Druck. Die Niedersachsen hatten größte Mühe, sich aus der Umklammerung zu befreien, verbuchten in der neunten Minute aber die erste Chance des Spiels: Jules Reimerink eroberte den Ball an der Mittellinie, zog dann in Richtung Strafraum und aus rund 20 Metern ab. HFC-Keeper Fabian Bredlow parierte den strammen Schuss jedoch.

Auch im Anschluss blieb es dabei: Halle drückte der Begegnung seinen Stempel auf, agierte aggressiv und war dem Führungstreffer in der 21. Minute durch Benjamin Pintol ganz nah. Marius Gersbeck wehrte aber stark mit dem Fuß ab. Auch bei der Chance von Marvin Ajani (41.) war der VfL-Schlussmann zur Stelle. Und das war bitter nötig. Denn unterm Strich hatten die insgesamt zu behäbigen Osnabrücker weiterhin große Probleme, Ball und Gegner unter Kontrolle zu bekommen. Nur weil Halle zu wenig aus seinen Möglichkeiten machte, blieb es beim 0:0 zur Pause.

Turbulente zweite Hälfte

32.Spieltag, 08.04.2017 14:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 1:2



Hallescher FC Tore: 0:1 Fennell (59.) 1:1 Heider (60.) 1:2 M. Röser (64.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - K. Engel, Appiah, Syhre (82. Menga), Hohnstedt (70. S. Tigges) - Groß, B. Schulz (70. Arslan) - Sangare, Reimerink - Heider, Wriedt

Hallescher FC: Bredlow - Barnofsky, Fennell, Kleineheismann, Brügmann - Diring (84. El-Helwe), Gjasula, Lindenhahn - M. Röser (76. Pfeffer), Pintol, Ajani (90. Tob. Müller)

Zuschauer: 8012



Weitere Daten zum Spiel

Keine Tore in der ersten Hälfte - doch das änderte sich im zweiten Abschnitt, als sich die Ereignisse beinahe überstürzten: Zwölf Minuten waren wieder gespielt, da erzielte Royal-Dominique Fennell nach einer Ecke per Kopf die verdiente Führung für die Gäste. Drei Minuten später setzte ausgerechnet Marc Heider, dem bislang in der Partie so wenig gelungen war, nach einem Ballverlust nach und traf per Flachschuss zum Ausgleich. Doch der Osnabrücker Jubel währte nur kurz, denn Augenblicke später war Martin Röser nach einem Konter und schönem Zuspiel von Pintol erfolgreich - der dritte Treffer binnen 240 Sekunden.

Der VfL war nun zwar deutlich besser im Spiel als im ersten Durchgang, befand sich allerdings dennoch auf der Verliererstraße. Enochs reagierte, nahm mit Bastian Schulz und Michael Hohnstedt zwei Defensivspieler heraus (69.). Mit Ahmet Arslan und Steffen Tigges kamen zwei frische Akteure für die Offensive, die nächste Riesenchance verbuchten jedoch die Sachsen-Anhaltiner: Nach einem Fehlpass von Nazim Sangaré marschierte Pintol alleine auf das Tor zu und an Gersbeck vorbei. Marcel Appiah blockte seinen Schuss auf der Linie ab, noch einmal versuchte Pintol sein Glück, doch diesmal wehrte Konstantin Engel mit dem Kopf ab. Auf der Linie, hinter der Linie? Wohl eher darauf; es blieb nach dieser verrückten Szene (74.) beim 1:2 aus Sicht der Lila-Weißen.

Wriedt auf dem Weg zum Tor gestoppt

Enochs setzte nun endgültig alles auf eine Karte, brachte mit Addy-Waku Menga, der in den vergangenen Begegnungen noch nicht einmal im Kader gestanden hatte, einen weiteren Stürmer. Der nächste Aufreger folgte auf dem Fuße, Florian Brügmann stoppte VfL-Angreifer Kwasi Okyere Wriedt auf dem Weg zum Tor an der Strafraumgrenze (82.). Freistoß oder gar Elfmeter? Für Schiedsrichter Benjamin Cortus keins von beidem. Er ließ weiterspielen. Der VfL versuchte bis zum Schluss alles, doch es war an diesem Tag gegen überraschend starke Hallenser nicht genug. "Gerade zu Hause ist das extrem bitter. Wir müssen jetzt versuchen, alles rauszuholen. Am Ende gucken wir, wo wir landen", bilanzierte VfL-Kapitän Christian Groß.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.04.2017 | 14:00 Uhr