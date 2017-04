Stand: 02.04.2017 16:00 Uhr

Osnabrück ringt Hansa im Nordduell nieder von Bettina Lenner, NDR.de

Was für ein Drama an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück war im Nordduell gegen Hansa Rostock bis kurz vor Schluss auf der Siegerstraße, kassierte dann in der 89. Minute den späten Ausgleich, um schließlich in buchstäblich letzter Sekunde zurückzuschlagen. 2:1 (1:0) gewannen die Niedersachsen am Ende und verdrängten Holstein Kiel damit wieder vom dritten Tabellenplatz. Die Mecklenburger dagegen traten am Sonnabend trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung die Heimreise mit leeren Händen an und müssen den Blick nach nunmehr sieben sieglosen Spielen in Folge weiterhin nach unten richten. Nächster Gegner ist am kommenden Mittwoch Spitzenreiter Duisburg. Der Sportclub zeigt die Begegnung im Video-Livestream bei NDR.de.

Chancen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften versteckten sich nicht und drückten von Beginn an aufs Tempo. Die rund 11.000 Zuschauer sahen eine lebhafte Partie mit Chancen auf beiden Seiten, die größte Möglichkeit verbuchten zunächst die Gäste: Timo Gebhart kam zum Kopfball, der an die Latte abgefälscht wurde (7.). Nach rund einer Viertelstunde war Hansa dann im Glück, als Tobias Willers den Ball aus dem Gewühl im Strafraum nicht über die Linie bugsieren konnte. Die Rostocker blieben vor allem bei ruhenden Bällen gefährlich, der VfL dagegen zog zusehends seinen Tempofußball über die Außen auf und stellte die Defensive der Mecklenburger damit vor Probleme.

In der 31. Minute dann die mittlerweile verdiente Führung für die Hausherren: Nach einer Ecke scheiterte Anthony Syhre zunächst per Kopf, im Nachsetzen stocherte er den Ball aber über die Linie - sein erster Treffer für die Lila-Weißen. Hansa wehrte sich, doch das Passspiel blieb zu ungenau. Und weil auch die Niedersachsen trotz spielerischer Überlegenheit nicht nachlegen konnten, hieß es zur Pause 1:0.

VfL passiv, Hansa macht Druck

30.Spieltag, 02.04.2017 14:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 2:1



Hansa Rostock Tore: 1:0 Syhre (31.) 1:1 Erdmann (89.) 2:1 Hohnstedt (90.+1)

VfL Osnabrück: Gersbeck - K. Engel, Appiah, Willers, Dercho - Sangare (79. Hohnstedt), Groß, Syhre, Reimerink (88. Renneke) - Heider, Wriedt (71. Arslan)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Dorda - Quiring (71. Benyamina), Gardawski, Erdmann, Holthaus (61. Bülbül) - Andrist, Gebhart (62. Ziemer)

Zuschauer: 11044



Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Die Rostocker übernahmen die Initiative, der VfL agierte passiv, kam kaum einmal zu Entlastungsangriffen. Ausnahme war die schön herausgespielte Chance von Syhre, der jedoch aus rund 15 Metern am stark parierenden Keeper Marcel Schuhen scheiterte (58.). Die Gäste waren optisch überlegen und kämpften vorbildlich, konnten allerdings zunächst kein Kapital daraus schlagen: Es haperte nach wie vor am finalen Pass.

Hansa-Coach Christian Brand setzte alles auf eine Karte, brachte mit Soufian Benyamina einen weiteren Stürmer (71.). Der VfL stand aber sicher, verbuchte zudem durch einen Pfostenschuss von Jules Reimerink noch eine weitere Riesenmöglichkeit. Erst in der 89. Minute belohnte sich Hansa, Dennis Erdmann nickte zum Ausgleich ein. Doch der Schlusspunkt war das nicht. Sekunden vor dem Abpfiff markierte Michael Hohnstedt per Kopf das 2:1 - der Endstand. "Die Mannschaft ist mental so stark, dass wir noch gewinnen konnten", sagte der Matchwinner im Anschluss.

