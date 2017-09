Stand: 12.09.2017 19:58 Uhr

Lindert Salihovic die Personalnot beim HSV?

Beim Hamburger SV ist die Personalnot vor dem Nordduell am Freitag bei Hannover 96 groß. Coach Markus Gisdol stehen lediglich noch 15 gesunde Feldspieler zur Verfügung. Möglicherweise erhält der Trainer als "Sofort-Hilfe" noch einen Akteur dazu, den er aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim kennt.

Das Bundesliga-Gründungsmitglied soll Interesse an einer Verpflichtung von Sejad Salihovic haben. Laut "Hamburg Journal" hat der 32 Jahre alte Offensivmann bereits den Medizincheck bei den Hanseaten absolviert. Möglicherweise nimmt der Bosnier sogar schon am Mittwoch erstmals am HSV-Mannschaftstraining teil. Salihovic stand bis zum Ende der vergangenen Serie beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen unter Vertrag. Zuvor war der Standard-Spezialist ein Jahr lang für den chinesischen Club BJ Renhe am Ball. Ein sofortiger Wechsel zum HSV ist trotz des geschlossenen Transferfensters möglich, da der Routinier derzeit vereinslos ist.

Neun Jahre bei der TSG Hoffenheim

Coach Gisdol kennt Salihovic aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim. Für die Kraichgauer absolvierte der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildete Bosnier von 2006 bis 2015 227 Pflichtspiele. Nach dem Ende seines Engagements in der Schweiz hielt sich der 32-Jährige zuletzt bei der TSG fit.

Beinahe schon verkaufter Santos wieder im Fokus

Beim HSV würde Salihovic auf einen Spieler treffen, der seinerseits mit dem "Dino" bereits mehr oder minder abgeschlossen hatte. Douglas Santos wollte einfach nur noch weg. Am liebsten zur PSV Eindhoven. Und bis kurz vor Schließung des Transferfensters am 31. August deutete auch vieles darauf hin, dass der Wechsel des brasilianischen Olympiasiegers in die Niederlande finalisiert werden würde. Der HSV hatte in dem Augsburger Konstantinos Stafylidis schließlich bereits einen potenziellen Nachfolger für den Linksverteidiger an der Angel. Weil die Hanseaten die hohe Ablöseforderung der Schwaben (angeblich zehn Millionen Euro) aber nicht erfüllen wollten und kurzfristig auch keinen anderen Mann für die Position fanden, musste Santos bleiben. Scheinbar ohne größere Stammplatzchancen. Doch weil die Personalnot beim HSV immer größer wird, tun sich für den in den ersten beiden Erstliga-Partien von Gisdol nicht berücksichtigten 23-Jährigen wieder Perspektiven beim Bundesliga-Gründungsmitglied auf. Am Freitag im Nordduell bei Hannover 96 (20.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) könnte er in der Anfangsformation stehen.

Aushilfs-Linksverteidiger Van Drongelen fällt aus

"Er ist ein Kandidat", erklärte Gisdol am Montag, ergänzte aber sofort mit Blick auf die noch bevorstehende Trainingswoche: "Ich möchte die Überlegungen jetzt noch nicht anstellen." Doch viele weitere Optionen für den Posten links in der Vierer-Abwehrkette hat der Übungsleiter durch den Ausfall von Rick van Drongelen, der sich im Spiel gegen Leipzig (0:2) ein Knochenödem im Becken zugezogen hat, nicht mehr. Santos ist ohnehin der einzige etatmäßige Linksverteidiger im Kader. Van Drongelen lief dort nur aushilfsweise auf, war eigentlich für das Zentrum verpflichtet worden. Bleibt eigentlich als weitere Alternative nun nur noch Kapitän Gotoku Sakai - ein Rechtsfuß.

Talente-Trio im Training

Aber nicht nur in der Abwehr stellt sich der HSV mehr oder minder alleine auf. Nach den langfristigen Ausfällen von Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Filip Kostic und Aaron Hunt (beide Muskelfaserriss) stehen Gisdol derzeit nur noch 15 gesunde Feldspieler zur Verfügung. Neben Santos winken so auch anderen bisherigen "Bankdrückern" wie Bakery Jatta, Sven Schipplock und Luca Waldschmidt plötzlich Startelf-Einsätze. Letzterer dürfte in Hannover Kostic ersetzen. Oder überrascht der HSV-Coach gar mit der Nominierung eines gänzlich Bundesliga-unerfahrenen Kickers? Im Training nimmt Gisdol derzeit jedenfalls in den etatmäßigen U21-Akteuren Tatsuya Ito (Linksaußen) und Törles Knöll (Mittelstürmer) sowie U19-Kapitän Aaron Opoku (Außenangreifer) einige vielversprechende Talente unter die Lupe. Ob sie schon in der Lage sind, dem HSV jetzt zu helfen, ist ebenso spannend wie die Frage, wie Santos seinen geplatzten Wechsel nach Eindhoven verkraftet hat.

Todt: "Schritt für Schritt gesünder werden" Sportclub - 10.09.2017 22:50 Uhr Der Start ist geglückt, Verletzungen bereiten Sorgen: HSV-Sportchef Jens Todt erklärt die Lage, spricht mit dem Sportclub über die Transferbilanz, Investor Kühne und blickt voraus.







