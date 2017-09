Stand: 19.09.2017 14:03 Uhr

Kühne: "Für mich ist erst mal Schluss"

Klaus-Michael Kühne ist HSV-Fan und hat den Fußball-Bundesligisten mit vielen Millionen aus seinem Privatvermögen schon mehrfach vor dem finanziellen Kollaps gerettet. So weit, so gut. Auf der anderen Seite ist der Unternehmer auch ein meinungsstarker Mann und sorgt damit nicht nur zuweilen für Unmut beim Hamburger SV, sondern auch für Ermittlungen seitens der DFL. Hatten die jüngsten Kühne-Äußerungen noch vor allem wegen der Wortwahl ("Luschen") für Wirbel gesorgt, dürfte das neuerliche "Handelsblatt"-Interview des Logistik-Milliardärs für die HSV-Verantwortlichen auch inhaltlich besorgniserregend sein. Der 80-Jährige wiederholte seine Ankündigung, dem Club nicht mehr so wie bisher unter die Arme greifen zu wollen.

Kühne zum Transfermarkt: "Beängstigende Entwicklung"

"Es ist doch klar, dass man unruhig wird, wenn man so viel Geld investiert wie ich", verteidigte Kühne seine Kritik an der Transferpolitik des Clubs. Er habe "ungefähr 60 Millionen Euro" in den HSV gesteckt, erläuterte der Unternehmer, rund die Hälfte davon als eine echte Beteiligung an der HSV Fußball AG. Das sei zwar "unverhältnismäßig viel Geld, aber in der Branche werden ja mittlerweile noch ganz andere Beträge gezahlt". Er finde das "beängstigend", so der 80-Jährige und schob dann den entscheidenden Satz hinterher: "Für mich ist jetzt erst mal Schluss."

Bruchhagen relativiert Aussagen

HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen reagierte gelassen und relativierte die Ankündigung des Geldgebers. "Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass das Verhältnis zwischen Kühne und dem HSV behaftet ist, das Gegenteil ist richtig. Der HSV ist ihm eine Herzensangelegenheit", sagte Bruchhagen. Zudem stelle sich die Frage der momentanen finanziellen Unterstützung nicht, erst im März 2018 müsse der HSV für das Lizenzierungsverfahren zur neuen Spielzeit überlegen, ob er Hilfe benötige. Vielleicht aber doch schon früher, denn die Hamburger werden angesichts der dünnen Personaldecke im Winter auf jeden Fall nachrüsten müssen - und wohl wieder auf Kühne angewiesen sein. Immerhin hatte der im schon legendären "Luschen"-Interview in Bezug auf sein weiteres finanzielles Engagement auch gesagt: "Man soll nie nie sagen. Ich halte eine neue Motivation für nicht ausgeschlossen und bin nicht dogmatisch."

