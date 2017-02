Stand: 03.02.2017 15:37 Uhr

Klasnic-Prozess: Gutachter erkennt Ärzte-Fehler

Klare Worte: Ein Gutachter hat in dem seit neun Jahren andauernden Rechtstreit zwischen Ivan Klasnic und den ehemaligen Ärzten von Fußball-Bundesligist Werder Bremen am Freitag Kritik an den Medizinern geäußert. Er habe gleich eine Kette von Fehlern bei der Behandlung der schlechten Blutwerte des Ex-Profis ausgemacht. Klasnic musste mittlerweile zwei Nierentransplantationen über sich ergehen lassen - und wartet nun wieder auf ein Spenderorgan. Der Gutachter meinte, eines der Hauptprobleme sei gewesen, dass "keiner so richtig zuständig war". Die Werte seien seit 2002 bekannt gewesen und hätten engmaschig kontrolliert werden müssen. Dies sei so nicht geschehen. Allerdings hätten damals extra hinzugezogene Spezialisten auch nur eine leichte Niereninsuffizienz festgestellt. Darauf habe sich Mannschaftsarzt Götz Dimanski verlassen dürfen. Die Ärzte hätten es jedoch versäumt, den Spieler und die behandelnde Internistin zu informieren. Dimanski und die Internistin verließen sich danach auf den jeweils anderen. Der Vorsitzende Richter betonte, die Häufung von Versäumnissen in dem Fall sei "erstaunlich".

Klasnic fordert mehr als 1,1 Millionen Euro als Schadensersatz und Schmerzensgeld. Schon 2010 hatte ein Gericht einen Behandlungsfehler der Ärzte erkannt. Die Richter entschieden allerdings damals, dass es weiteren Aufklärungsbedarf gebe. Ein Urteil wird frühestens in drei Wochen erwartet. "Im Endeffekt ist es wie ein Spiel", sagte Klasnic in Bremen zum Rechtsstreit. "Ob es nun neun oder 15 Jahre dauert - irgendwann wird's zu Ende sein."

2004 großer Anteil am Double

Bei Werder hatte der gebürtige Hamburger die beste Zeit seiner Karriere. Von 2001 bis 2008 absolvierte der Stürmer 151 Bundesliga-Spiele für die Hanseaten, in denen er 49 Tore erzielte und 33 Vorlagen verbuchte. Der größte Erfolg: 2004 feierte Klasnic, der zusammen mit dem Brasilianer Ailton ein kongeniales Duo bildete, mit den Bremern das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Der Kroate aus dem Nachwuchs des FC St. Pauli spielte später noch für den FC Nantes, die Bolton Wanderers und den 1. FSV Mainz 05.

Weitere Informationen Quälende Ungewissheit: Klasnic will leben Ivan Klasnic war Stürmer bei Werder Bremen, bis seine Nieren versagten. Zum dritten Mal wartet der 36-Jährige auf ein neues Organ. Der Fußball hilft ihm, trotz allem nicht zu verzweifeln. mehr

Routine-OP bringt niederschmetternde Diagnose

Da hatte sich sein Leben allerdings schon längst einschneidend verändert. Mit einer Blinddarmoperation vor elf Jahren begann Klasnics langer Leidensweg. Bei der Routine-Operation stellten die Ärzte "extrem schlechte Nierenwerte" fest. Gut ein Jahr später transplantierten sie ihm eine Niere seiner Mutter. Erfolglos, das Organ wurde abgestoßen. Wieder hoffen, wieder warten, wieder zweifeln. Bis die Spende seines Vaters zwei Monate später glückte - und ihm wieder ein fast normales Leben geschenkt wurde. Sogar auf dem Fußball-Platz griff Klasnic wieder an und setzte als erster Spieler weltweit mit einer transplantierten Niere seine Karriere fort. Doch wie konnte es überhaupt zu der schweren Krankheit kommen? Das ist die zentrale Frage vor dem Landgericht Bremen, schließlich stand Klasnic als Fußball-Profi unter durchgehender medizinischer Beobachtung.

Dreimal in der Woche zur Dialyse

Der Ex-Profi wartet zum dritten Mal auf eine neue Niere, seine implantierte schafft es bereits nicht mehr, sein Blut zu reinigen. Ein Spenderorgan hält in der Regel zehn bis zwölf Jahre - bei Klasnic waren es neun. Deshalb muss der 37-Jährige aktuell dreimal in der Woche zur Dialyse. Eigentlich hätte Klasnic am jüngsten Prozesstag auch einen Termin im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf gehabt. Doch um vor Gericht dabei zu sein, verschob er in Absprache mit den Ärzten die Dialyse auf den folgenden Tag. Dann heißt es wieder, fünf Stunden darauf zu warten, dass die Maschine sein Blut gewaschen hat. Klasnic will sich auf keinen Fall unterkriegen lassen: "Ich bin mental sehr stark. Und ich will das Leben trotz allem genießen."

Die Krankenakte Ivan Klasnic November 2005: Ivan Klasnic unterzieht sich einer Blinddarm-Operation. Dabei werden schlechte Nierenwerte festgestellt.

25. Januar 2007: Erste Nierentransplantation. Doch sein Körper stößt die von seiner Mutter gespendete Niere ab.

16. März 2007: Bei einer zweiten Transplantation in Hannover erhält Ivan Klasnic die Spenderniere seines Vaters.

28. Juni 2007: Klasnic verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen bis Juni 2008.

30. Oktober 2007: Erstes Pflichtspiel nach der Krankheitspause im DFB-Pokal gegen seinen Ex-Club FC St. Pauli. Die Zweite des SV Werder gewinnt 6:4 nach Elfmeterschießen.

24. November 2007: Bundesliga-Comeback im Team von Werder Bremen für 64 Minuten beim 2:0 in Cottbus.

15. Dezember 2007: Erste Tore nach der Nierentransplantation. Klasnic trifft beim 5:2 gegen Bayer Leverkusen doppelt.

Juni 2008: Sein Vertrag in Bremen wird nach 151 Spielen und 49 Toren nicht verlängert.

Juni 2013: Der Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 endet nach einem Jahr, in dem er zu drei Einsätzen und einem Tor kommt.

27. September 2016: "Ivan Klasnic braucht eine neue Niere", meldet NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.02.2017 | 14:25 Uhr