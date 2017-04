Kieler "Störche" retten in Erfurt einen Punkt

Stand: 15.04.2017 17:27 Uhr

Die Erfolgsserie der Kieler "Störche" war in Thüringen in größter Gefahr, doch sie hat weiterhin Bestand. Defensivspieler Dominic Peitz sorgte mit seinem Last-Minute-Tor zum 1:1 (0:1) beim Drittliga-Abstiegskandidaten Rot-Weiß Erfurt dafür. Damit ist die Mannschaft von Holstein-Trainer Markus Anfang nun seit acht Spielen (vier Siege, vier Unentschieden) ungeschlagen. Kiel nutzte vor 4.422 Zuschauern spät eine nummerische Überzahl, die durch eine Gelb-Rote Karte für die Gastgeber kurz nach der Pause entstanden war. Holstein büßte zwar seinen zweiten Tabellenplatz ein, steht als Dritter mit 52 Punkten aber weiterhin sehr gut da. Fünf Spieltage stehen noch aus. "Wir haben einen Punkt geholt und wieder nicht verloren. Das muss uns Rückenwind für die nächsten Spiele geben, die wir selbstbewusst bestreiten wollen", sagte Peitz.

Aydin bestraft Fehler von Lenz

33.Spieltag, 15.04.2017 14:00 Uhr

RW Erfurt

RW Erfurt 1:1



Holstein Kiel Tore: 1:0 Aydin (27.) 1:1 Peitz (90.)

RW Erfurt: Klewin - Menz, Möckel, Erb, Sumusalo - Vocaj - Aydin, Bergmann, Tyrala (52. Laurito), Brückner (86. Bieber) - Kammlott (77. Uzan)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler (74. Azemi), Drexler, A. Bieler, Lewerenz (78. Janzer) - Ducksch

Zuschauer: 4422



Weitere Daten zum Spiel

Anfang setzte auf jene elf Spieler, die auch im vergangenen Heimspiel gegen den SC Preußen Münster (0:0) von Beginn an dabei gewesen waren. Die Partie im Erfurter Steigerwaldstadion bot in den ersten 25 Minuten keine Höhepunkte. Zu sehen bekamen die Zuschauer vor allem Zweikämpfe fernab der Strafräume. Dies änderte sich in der 27. Minute schlagartig: Nach einem Einwurf schlug Liridon Bocaj den Ball hoch zur Strafraummitte. Dort entschloss sich der Kieler Linksverteidiger Christopher Lenz dazu, die Situation auf elegante Weise zu klären, indem er das Spielgerät mit der Brust zu seinem Torhüter Kenneth Kronholm zurückspielte. Doch genau darauf hatte der hinter ihm positionierte Okan Aydin spekuliert. Der Thüringer erreichte ohne Mühe den zu kurz abgelegten Ball und schoss diesen zum 1:0 ein. Zwar hatten die Norddeutschen durch Dominick Drexler zwei guten Chancen (30./45.+1), doch insgesamt enttäuschten sie in der ersten Halbzeit. Die "Störche" kamen nicht über Ansätze hinaus. Es ging mit dem Rückstand in die Kabine.

Peitz trifft in letzter Minute

Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff stiegen die Chancen der Kieler auf einen Punktgewinn. Der Erfurter Jens Möckel sah von Schiedsrichter Marcel Schütz (Worms) die Gelb-Rote Karte - und das vollkommen zu Recht. Als der Innenverteidiger zum Kopfball hochstieg, rammte er gleichzeitig Gegenspieler Alexander Bieler seinen Ellenbogen ins Gesicht. RWE-Trainer Stefan Krämer nahm Sebastian Tyrala aus der Partie und brachte in André Laurito einen weiteren Defensivspieler.

Für Kiel stellte sich ein weiteres Mal die Aufgabe, ein Abwehrbollwerk zu knacken. Im Spiel gegen Münster gelang dies zuletzt nicht, auch gegen die Preußen spielten die Schleswig-Holsteiner über einen längeren Zeitraum in Überzahl. Gegen jetzt weit zurückgezogene Erfurter kam Steven Lewerenz, der Dreifach-Torschütze beim 3:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden, zu einer ersten guten Gelegenheit (64.). Die "Störche" mühten sich zwar, aber es mangelte ihnen an Ideen im Offensivspiel. Alles sah schon nach einer Niederlage aus, dann traf Peitz per Kopfball zum Ausgleich (90.).

