Stand: 18.02.2017 15:49 Uhr

Kiel beendet Durststrecke und blickt nach oben

Holstein Kiel darf den Blick in der Dritten Liga nach oben richten. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Sonnabend deutlich mit 5:1 (2:1) gegen Fortuna Köln durch und feierten damit den ersten dreifachen Punktgewinn nach zuvor vier Partien ohne Sieg. "Wir haben ein Spiel gewonnen, aber nicht mehr. Wir dürfen uns heute freuen, aber wir müssen auch nachlegen", sagte Trainer Markus Anfang.

Doppelschlag nach einer halben Stunde

Die "Störche" begannen engagiert, taten sich jedoch schwer mit der offensiven Deckung der Gäste. In einer bis dahin zwar intensiven, aber chancenarmen Partie schoss sich die KSV nach einer halben Stunde mit einem in dieser Phase etwas überraschenden Doppelschlag auf die Siegerstraße. Erst sorgte Alexander Bieler mit einer guten Einzelaktion und einem platzierten Flachschuss für das 1:0, dann legte Manuel Janzer nach: Dominick Drexler setzte sich auf der rechten Seite durch, legte den Ball in die Mitte auf Mathias Fetsch, der den unbewachten Janzer am linken Pfosten sah. Der 24-Jährige drückte das Spielgerät aus kürzester Distanz über die Linie, stand allerdings im Abseits.

Gegentreffer Sekunden vor der Pause

Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) gab das Tor dennoch, und die KSV blieb trotz der zwei Treffer binnen 90 Sekunden im Vorwärtsgang. Zwei Wochen zuvor hatte Kiel gegen Aalen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben - das sollte diesmal nicht passieren. Der Gegentreffer fiel dennoch: Sekunden vor dem Pausenpfiff verlängerte Markus Pazurek einen Einwurf per Kopf auf Angreifer Hamdi Dahmani, der direkt volley abzog - der Anschluss.

Kiel mit Fortuna im Bunde

23.Spieltag, 18.02.2017 14:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 5:1



Fortuna Köln Tore: 1:0 A. Bieler (29.) 2:0 Janzer (31.) 2:1 Dahmani (45.) 3:1 Fetsch (47.) 4:1 Drexler (61., Foulelfmeter) 5:1 Mimbala (73., Eigentor)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz (86. Sicker) - Peitz - K. Schindler, Drexler, A. Bieler, Janzer (65. Siedschlag) - Fetsch (75. Azemi)

Fortuna Köln: Poggenborg - Flottmann, Uaferro, Mimbala, Kwame (86. Engelman) - Pazurek, Theisen - L. Bender, Oliveira Souza (75. Bösing), M. Kessel (62. Schneider) - Dahmani

Zuschauer: 3952



Weitere Daten zum Spiel

Bei den Hausherren dürften böse Erinnerungen wach geworden sein, doch die Reaktion folgte nach Wiederanpfiff prompt - mit freundlicher Unterstützung der Gäste. Bone Uaferro unterlief ein folgenschwerer Patzer, Fetsch schnappte sich den nun herrenlosen Ball geistesgegenwärtig, stürmte alleine auf Kölns Keeper Andre Poggenborg zu und vollstreckte zum 3:1 (47.). Uaferro indes erlebte eine Viertelstunde später den nächsten Tiefpunkt. Der Kölner Innenverteidiger holte Drexler, der den anschließenden Elfmeter sicher zum 4:1 einnetzte (61.), ungeschickt von den Beinen und sah die Gelb-Rote Karte. Und die dezimierte Fortuna hatte weiterhin großen Anteil am Kieler Glück. In der 73. Minute köpfte Cedric Mimbala eine Flanke von Drexler in die eigenen Maschen - das 5:1 aus Sicht der Gastgeber und der Endstand.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Dritte Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.02.2017 | 14:00 Uhr