Kein Witz: Der HSV als Vorbild für die Bayern von Hanno Bode, NDR.de

Es ist seit vielen Jahren gute Tradition, dass sich die Vereinsverantwortlichen des Hamburger SV und FC Bayern München ein paar Stunden vor den Duellen beider Fußball-Bundesligisten zu einem gemeinsamen Essen treffen. Bei einem feinen Happen und in lauschiger Atmosphäre wird dann über das Tagesgeschäft geplaudert und in der Vergangenheit geschwelgt. Wie in den Vorjahren dürfte auch beim obligatorischen Pläuschchen vor der Partie am Sonnabend (18.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) die chronische Krise bei den Hanseaten angesprochen werden. Doch diesmal können die HSV-Oberen gegenüber den FCB-Granden um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auch ein wenig prahlen. Und zwar mit der im Gegensatz zum Rekordmeister inzwischen vorzüglichen Nachwuchsarbeit. Denn sowohl die U21 (Regionalliga Nord) als auch die A-Jugend (Bundesliga) führen die Tabellen in ihren Ligen an. Zum Vergleich: Bayerns Reserve dümpelt in der Regionalliga Bayern auf Platz acht herum, die U19 steht "nur" auf Rang zwei in der Staffel Süd/Südwest.

Gisdol trotz Horror-Bilanz optimistisch

Zumindest in diesem Bereich leistet der HSV offenbar etwas bessere Arbeit als der Branchenführer. Das darf den finanziell schwer angeschlagenen Hamburgern ein wenig Hoffnung für die Zukunft machen. Dass es die FCB-Chefetage schwer beeindruckt, darf dann aber doch eher bezweifelt werden. Schließlich ist das Aushängeschild des Clubs, die Bundesliga-Mannschaft, der des Nordrivalen in den vergangenen Dekaden gefühlt um Lichtjahre enteilt. Und so stellt sich realistisch betrachtet vor dem 105. Vergleich beider Vereine am Sonnabend eigentlich wie zumeist in den Vorjahren nur die Frage, wie hoch die Münchner gewinnen werden. Doch eben gegen diese sich ob der Statistik anbietende Betrachtungsweise (die Norddeutschen gewannen nur 19 der Duelle mit dem Rekordmeister) setzte sich HSV-Coach Markus Gisdol am Donnerstag energisch zur Wehr. "Ich sträube mich total dagegen, auch nur im Ansatz zu denken, dass man keine Chance hat. Ich bin mir sicher, dass wir einen mutigen Auftritt sehen werden", erklärte der 48-Jährige.

Gisdol: "Eine Chance hat man immer"







Sucht Hamburg wie beim 0:8 sein Heil in der Offensive?

Dass es ihm persönlich nicht an Mut mangelt, bewies Gisdol in der vergangenen Rückrunde, als er sein Team in der Auswärtspartie Ende Februar in München in einer offensiven 4-2-3-1-Formation aufs Feld schickte. Ein paar Minuten sah es damals tatsächlich so aus, als ob der zuvor dreimal in Folge unbezwungene HSV den Bayern Paroli bieten könnte. Dann aber brach mit dem 1:0 von Arturo Vidal (17.) das Unheil über die Gäste ein. Fortan stürzte die Hamburger Abwehr um das völlig überforderte Innenverteidiger-Duo Johan Djourou/Mergim Mavraj von einer Verlegenheit in die nächste. Dass es am Ende "nur" 8:0 für den Rekordchampion stand, gründete eher auf der Milde der Hausherren denn nennenswerter Gegenwehr der Hanseaten.

"Wenn alles passt, haben wir eine Chance"

Knapp acht Monate später wollen die Hamburger den Bayern nun die berühmten Lederhosen ausziehen. Oder zumindest mal dran ziehen. "Ich kenne die Qualität und Mentalität meiner Mannschaft und weiß, dass wenn alles passt, wir auch eine Chance haben", sagte Gisdol. In den vergangenen Wochen aber passte selbst gegen biedere Gegner wie am vergangenen Sonnabend Mainz 05 (2:3) eben nicht alles. Und so schlagen für die Hamburger fünf Pleiten aus den vergangenen sechs Begegnungen zu Buche. "Schade" sei es, dass sein Team "zwei, drei Punkte zu wenig" habe, meinte Gisdol. Für Panik sei er trotz der Negativserie aber "der falsche Ansprechpartner".

Trotz Talfahrt keine Trainer-Diskussion

Dass ihm Vorstandschef Heribert Bruchhagen ("Wir beteiligen uns mit keinem Satz an einer Trainer-Diskussion") vor der Bayern-Partie öffentlich den Rücken stärkte, tat dem Übungsleiter gewiss gut. Andererseits ist es mit Treueschwüren von Vereinsbossen für ihre leitenden Angestellten ja erfahrungsgemäß so eine Sache. Gerade in Hamburg. Gerade beim HSV. Nach dem bis dato letztem Heimspiel gegen Bayern wurde Bruno Labbadia trotz couragierter Leistung und einer unglücklichen 0:1-Niederlage gefeuert - Gisdol übernahm.

Van Drongelen wieder fit - Ersetzt Kostic Ito?

Seitdem hat sich das Gesicht des Teams zwar ein wenig geändert. Eine unverwechselbare Handschrift des Trainers ist aber bis dato noch nicht zu erkennen. Ein wenig Farbe in die tristen Hamburger Vorstellungen brachte zuletzt eigentlich primär Tatsuya Ito. Der aus der U21 hochgezogene Linksaußen zeigte die Entschlossenheit, die gestandene Profis wie Aaron Hunt, André Hahn oder Bobby Wood seit Wochen vermissen lassen. Doch kurz nach der Halbzeit begann der Körper des 20 Jahre alten Japaners jeweils zu streiken, sodass er sich gegen die abgeklärten Bayern vielleicht auf der Bank wiederfinden wird. "Wir müssen schauen, wer am Samstag anfängt", sagte Gisdol. Anstelle von Ito könnte dies Filip Kostic sein. Neben dem Serben steht nun auch wieder Verteidiger Rick van Drongelen nach wochenlanger Verletzungspause zur Verfügung. Damit fällt von den Stammkräften nur noch Nicolai Müller (Kreuzbandriss) aus. "Die Entwicklung im Kader macht mir viel Mut", erklärte Gisdol.

Anders als seine Vorgänger kann der 48-Jährige auf einige hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen Nachwuchs zurückgreifen. Zumindest das lässt darauf hoffen, dass sich die Verantwortlichen beider Clubs am Sonnabend nicht zum vorerst letzten Mal in Hamburg zum gemeinsamen Essen treffen...

