Stand: 07.03.2017 13:20 Uhr

Kampf um jeden Cent: Amateure in Bedrängnis von Hanno Bode, NDR.de

Während die 36 deutschen Erst- und Zweitligaclubs durch den neuen TV-Vertrag (ab kommender Saison 1,5 Milliarden Euro) sowie andere Vermarktungsmöglichkeiten immer mehr Geld generieren, kämpfen viele der rund 26.000 Amateurvereine ums finanzielle Überleben. Sie drohen abseits des Hochglanz-Produkts Fußball-Bundesliga gänzlich von der Bildfläche zu verschwinden.

Manchmal, wenn es der Zufall so will, gibt es für Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U1 freitagabends beim Blick aus dem Fenster Tore, dramatische Strafraumszenen oder Platzverweise zu bestaunen. Denn direkt an der Haltestelle Alsterdorf hat der SC Sperber seine Heimat. Der Traditionsclub, der von 1966 bis 1969 und 1970 bis 1972 in der Regionalliga (damals Deutschlands zweithöchste Spielklasse) vertreten war, kämpft inzwischen nur noch in Liga sieben um Punkte. Und im Alltag ums nackte finanzielle Überleben. Dafür ist Kreativität gefragt. Den Namen seiner altehrwürdigen Spielstätte hat der Verein bereits an einen Sportfachhändler verkauft. Zudem ist tatsächlich die geografische Lage des Stadions bei der Sponsorensuche ein Pfund, mit dem die Verantwortlichen wuchern können. Ihr Argument: Die Gäste der U1 haben einen perfekten Blick auf die Werbebanden in der Arena. Ein paar Euro kommen so in die Kasse.

Hier der Goldrausch, da der Kampf um jeden Cent

Nichtsdestotrotz steht Sperber wie etlichen der anderen knapp 26.000 deutschen Amateurfußballclubs das Wasser bis zum Hals. Während die 36 Erst- und Zweitligisten durch den ab kommender Saison geltenden neuen TV-Vertrag (1,5 Milliarden Euro jährlich) nahezu im Goldrausch sind, kämpft die Basis um jedes Stück Kupfergeld. Das seit Jahren wachsende Freizeitangebot, der demografische Wandel sowie die zunehmende Aufsplittung der Bundesliga-Spieltage bringen nicht nur den SCS in die Bredouille. Der Zuschauerzuspruch und die Mitgliedszahlen bei den kleinen Clubs sind teils dramatisch gesunken. "Früher war der Sonntag für den Amateurfußball bestimmt. Wenn demnächst auch am Sonntag um 13.30 Uhr gespielt wird, werden noch mehr Vereine große Probleme kriegen", prognostizierte Sperbers Schatzmeister und Sportlicher Leiter Olaf Heidrich im "Hamburger Abendblatt". Der 48-Jährige befürwortet daher das Aktionsbündnis "Rettet die Amateurvereine", das eine gerechtere Verteilung der Gelder im deutschen Fußball fordert.

Amateurclubs fühlen sich vom DFB vernachlässigt Sportclub - 05.03.2017 22:50 Uhr Autor/in: Ole Zeisler Der DFB wird nicht müde, die Bedeutung der Arbeit an der Basis zu betonen. Doch die Amateurclubs fühlen sich vom Dachverband vor allem finanziell benachteiligt.







4 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Das Brot für die Amateure, die Wurst bleibt bei uns"

Engelbert Kupka, früherer Präsident des Ex-Bundesligisten SpVgg Unterhaching, ist Initiator des Bündnisses und ein Mann der klaren Worte. "Wir möchten, dass sich der DFB-Präsident aber auch die Landesverbände endlich als die Vertreter der Amateurvereine fühlen und nicht nur als Gesprächpartner für die DFL", fordert der Rechtsanwalt. Ihm ist der im vergangenen Jahr bis 2023 verlängerte Grundlagenvertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball Liga ein Dorn im Auge. Darin ist unter anderem verankert, dass die DFL für einen "Pachtzins" von drei Prozent auch in Zukunft die Medienrechte für die 36 Erst- und Zweitligisten selbst vermarkten kann. So würden aus dem Kontrakt lediglich 45 Millionen Euro an die Amateure fließen, moniert Kupka. Das Motto des Profifußballs ist seiner Ansicht nach: "Das Brot für die Amateure, die Wurst bleibt bei uns." Das Geld sei doch da, ergänzte der Jurist, "es wird nur schlecht verteilt".

Kleine Clubs fühlen sich "vernachlässigt"

Die deutlichen Worte des früheren Haching-Bosses ("Die Herren da oben haben den Boden unter den Füßen verloren") klingen für viele Vereinsvertreter wie Musik in ihren Ohren. "Über den Amateurfußball wird ja sehr viel Positives gesagt und er wird ständig abgefeiert. Nur was nützen mir die Bekenntnisse, wenn man das Gefühl hat, dass nichts rüberkommt", poltert etwa Dieter Schwulera, Clubchef des niedersächsischen Bezirksligisten Borussia Hannover, im Gespräch mit dem NDR Sportclub in Richtung DFB. Die Borussia fühle sich wie viele andere Vereine "einfach vernachlässigt". Schwulera wünscht sich wie Kupka größere finanzielle Unterstützung durch den Verband. "Mein Traum wäre ja, dass wir irgendwann mal einen Kunstrasenplatz bekämen. Aber das wird uns der DFB wahrscheinlich nicht spendieren", sagte der Vereinsvorsitzende.

30 Millionen jährlich vom DFB für den Amateurfußball

Die Hoffnung auf ein vom Verband finanziertes Plastikgrün kann Schwulera tatsächlich begraben. Für einen Um- oder Neubau des Platzes müsste er bei der Kommune vorstellig werden, auf Zuschüsse aus Förderprogrammen der Europäischen Union hoffen oder die Hilfe von privaten Gönnern. Denn: "Eine unmittelbare finanzielle Unterstützung einzelner Amateurvereine ist auch aus rechtlichen Gründen im Zusammenhang mit der Gemeinnützigkeit des Verbandes nicht möglich", lautet die Erklärung auf der DFB-Homepage. Was aber tut der Dachverband dann für die Basis? Laut eigener Aussage summieren sich die "Unterstützungsleistungen für den Amaterfußball" jährlich auf circa 30 Millionen Euro. Ein Teil davon (bis zu acht Millionen) fließt an die Landesverbände, die damit gemeinnützige Aufgaben erfüllen müssen. Der andere Teil wird in die "Weiterentwicklung des Amateurfußballs" (unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen für Vereine und Mitarbeiter oder die Fußball-Ferien-Freizeiten der DFB-Stiftung Egidius Braun) und die Talentförderung (beispielsweise Nachwuchsleistungszentren) investiert.

Verband als generöser Geber? Mitnichten!

Nun sind 30 Millionen Euro verteilt auf knapp 26.000 Amateurvereine immer noch eine recht überschaubare Summe. Zumal der DFB nicht nur als generöser Geber in Erscheinung tritt. Seine Landesverbände kassieren von den Clubs diverse Gebühren (zum Beispiel für die Teilnahme am Spielbetrieb) oder Strafzahlungen. Kann ein Club etwa nicht genug Schiedsrichter stellen, wird er zur Kasse gebeten. Auch die verspätete Eingabe von Ergebnissen ins DFBnet kostet bares Geld.

Teil 1: "Das Brot für die Amateure, die Wurst bleibt bei uns"

Teil 2: Ärger über Paragrafenreiterei der Verbände

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.03.2017 | 22:50 Uhr