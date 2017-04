Stand: 11.04.2017 14:09 Uhr

"Kalter Hunt": Derby-Sieg - aber ohne Jubel von Andreas Bellinger, NDR.de

Auf das Wiedersehen mit dem "Ex" hat er lange gewartet. Fast drei Jahre ist es her, dass Aaron Hunt seine Koffer gepackt und Werder Bremen verlassen hat. Am Ostersonntag (15.30 Uhr) darf er endlich das erste Mal wieder auf den Rasen des Weserstadions - ausgerechnet im Trikot des Erzrivalen Hamburger SV. Ein Tor im Derby würde er sich wünschen, einen Sieg im Abstiegskampf sowieso. Aber jubeln will er nicht, verrät er. Aus Respekt vor dem alten Arbeitgeber, für den er 13 Jahre gespielt hat. Vor dem Ärger mit seinen vielen Freunden an der Weser, der ihm bei einem Triumph im Nordduell blühen würde, fürchtet sich der 30-Jährige nicht. Auch nicht vor dem im Spaß angedrohten Hausverbot bei seinem Lieblings-Italiener in der Bremer Innenstadt. Wohl aber vor einer Verletzung, welche die ersehnte Rückkehr an die alte Wirkungsstätte abermals verhindern könnte. "Hoffentlich passiert mir nichts; in Bremen erwartet uns ein richtig geiles Spiel."

HSV und Werder auf Erfolgswelle

Der Zeitpunkt für die Rückkehr an den Weserstrand hätte kaum besser gewählt sein können. Der HSV und Gastgeber Werder sind seit Wochen im Leistungshoch. Und beide Hansestädter könnten sechs Spieltage vor dem Ende der Saison mit einem Sieg das Abstiegsgespenst vielleicht endgültig vertreiben. Hunt hofft, dass seine Hamburger den Tabellenelften aus Bremen nach Punkten einholen werden, wenngleich er sich öffentlich zu solch einer Kampfansage niemals hinreißen lassen würde. Dazu hat er die Schattenseiten seines Berufs viel zu oft zu spüren bekommen. "Mal schauen, was kommt", sagt er in solchen Fällen - auch wenn es um seine Zukunft beim HSV geht.

Im Winter kurz vor dem Absprung

Noch im Winter sollte der dreifache Nationalspieler beim Hamburger SV ausgemustert werden. Nur das Scheitern der Verhandlungen mit dem türkischen Erstligisten Trabzonspor verhinderte den Abgang des Profis, der seit seinem Abschied in Bremen 2014 weder beim VfL Wolfsburg noch lange Zeit beim HSV zu überzeugen wusste. Zahllose Blessuren, aber auch das fehlende Vertrauen der Trainer mögen die Gründe gewesen sein. Vielleicht aber auch die bisweilen lethargische Art des Mittelfeldstrategen, der zwar technisch beschlagen ist wie nur wenige in der Bundesliga (Dennis Diekmeier: "Was der am Ball kann, können nur wenige"), in puncto Kampf und Einsatz aber auch Schwächen offenbarte. Schon bei den Grün-Weißen, für die er 215 Bundesligaspiele bestritt und dabei 46 Tore erzielte, brachte ihm das den Vorwurf ein, nur außergewöhnlich stark zu sein, wenn ein neuer Vertrag verhandelt wurde.

Im Alter noch wertvoller

Der Vertrag beim Hamburger SV läuft noch ein Jahr. Ob Hunt bleibt oder vorzeitig geht, was lange Zeit beschlossene Sache schien, will der Spieler nicht verraten. "Mal sehen, wie es weitergeht", antwortet er ausweichend. Mit zuletzt stetig guten Leistungen betreibt er beste Eigenwerbung. Sogar Trainer Markus Gisdol hat der in Goslar geborene Hunt inzwischen überzeugt. "Er ist ein richtig guter Pressing-Spieler geworden; das sollte man nicht für möglich halten", sagt der HSV-Coach mit einem Lächeln. "Deswegen ist er auch offensiv noch einen Tick besser und wertvoller. Es ist schön zu sehen, dass das auch noch im fortgeschrittenen Alter geht." Hunts Marktwert, der laut "transfermarkt.de" von einst sieben Millionen Euro auf 1,5 Millionen Euro gesunken war, steigt spätestens nach seinen beiden blitzsauberen Toren zum 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim wieder.

"Fahren dahin, um zu gewinnen"

Die schweren Zeiten auf der Ersatzbank, die erst durch die Verletztenmisere beim HSV ein Ende fanden, haben seinen Ehrgeiz nur mehr angestachelt. Die Schlagzeilen ("allerhunt", "huntastisch") und Lobeshymnen, die er im Volksparkstadion noch nie gehört hat, waren dem Matchwinner vom vergangenen Sonnabend trotzdem eher unangenehm. "Er hat seine Chancen genutzt. Riesenrespekt", sagt Verteidiger Mergim Mavraj dem NDR Sportclub. "Was der Junge eingesteckt hat und so zurückkommt - Chapeau." Hunt hat sich durchgebissen - und das soll nun auch Werder zu spüren bekommen. "Ich würde lügen, wenn ich sagte, es wäre ein Spiel wie jedes andere", betont der Pendler zwischen den Hansestädten, den die "Morgenpost" angesichts seines jüngsten Torhungers schlicht "Kalter Hunt" nennt. "Es wird echt schwierig", warnt der Ex-Bremer: "Aber natürlich fahren wir dahin, um zu gewinnen."

