Jubelt Holstein Kiel auch in Braunschweig?

Den FC St. Pauli hatten vor der Saison viele Fußball-Experten auf dem Zettel, wenn es um die Aufstiegskandidaten ging. Eintracht Braunschweig sowieso, hatten die "Löwen" doch erst über die Relegation den Sprung in die Erste Liga verpasst. Aber Holstein Kiel? Der Aufsteiger hat den beiden anderen Nordteams längst den Rang abgelaufen. Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde grüßt das Team von Trainer Markus Anfang von der Tabellenspitze. Längst ist es zur Gewohnheit geworden, dass die "Störche" gegen die Großen in der Zweiten Liga mithalten. Und auch wenn es Anfang und Co. nicht gerne hören werden, in das Nordduell bei der Eintracht gehen sie heute (18.30 Uhr/im Liveticker) favorisiert.

Kiel: Volle Konzentration auf Braunschweig Schleswig-Holstein Magazin - 06.12.2017 19:30 Uhr "Es geht nur um Holstein Kiel." Trainer Markus Anfang kümmert sich nicht um die Gerüchte, er könnte zum 1. FC Köln wechseln - sein Augenmerk gilt dem Nordduell in Braunschweig.







"Wollen auch in Braunschweig unser Spiel durchbringen"

"Eintracht Braunschweig ist eine wahnsinnig variable Mannschaft mit einem sehr guten Umschaltspiel", lobte Anfang den nächsten Gegner, verhehlte aber auch den eigenen Anspruch nicht: "Wie jede Woche wollen wir wieder unser Spiel durchbringen." Dafür gelte es, "konzentriert und variabel" zu sein. Zuletzt gelang das den Schleswig-Holsteiner nicht mehr so gut wie zuvor, die jüngsten drei Spiele endeten allesamt mit einem Remis. Die Gegner Nürnberg (2:2), Ingolstadt (0:0) und Düsseldorf (2:2) gehören aber auch zum Besten, was diese Saison zu bieten hat.

Und so kommt es, dass sich tatsächlich Statistiken finden lassen, die Braunschweig gegenüber Kiel im Vorteil sehen. Aus den vergangenen drei Spielen haben die "Löwen" nämlich vier Punkte geholt, also einen mehr als Holstein. Der Sieg gelang am Montag bei den starken Ingolstädtern. "Wir hatten ein schweres Auswärtsduell bei einem Gegner, der seit acht Spielen ungeschlagen war und haben dort mit Leidenschaft gezeigt, dass wir es noch können. Das war natürlich extrem wichtig", freute sich Jasmin Fejzic. Der Torhüter selbst hat großen Anteil daran, dass der BTSV mit 18 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga stellt. Die Kieler haben "schon" 20 Tore kassiert.

Im August zähmte Kiel die "Löwen" im Pokal

Fejzic betonte mit Blick auf das Nordduell, die Eintracht habe "Respekt, wie vor jedem Gegner, aber keine Angst". Für den 29-Jährigen, der mittlerweile 116 Zweitliga-Einsätze auf dem Buckel hat, "gibt es in dieser Liga keine Top-Favoriten - alles ist möglich. Das Ziel steht fest: Heimsieg."

Durch das Remis gegen Düsseldorf haben die Kieler es verpasst, die Herbstmeisterschaft perfekt zu machen. Als Ziel hatte Anfang diesen inoffiziellen Titel allerdings ohnehin nicht ausgegeben. "Mich interessiert die Tabelle nicht, und die Herbstmeisterschaft bedeutet mir überhaupt nichts", hatte der Trainer jüngst gesagt. "Mich interessiert, wie wir Fußball spielen, und ich hoffe, dass wir gegen Braunschweig wieder ein gutes Spiel machen." So wie beim ersten Duell in dieser Saison, als Holstein die Eintracht im DFB-Pokal besiegte. Im August war das noch eine Überraschung.

