Stand: 25.02.2017 11:00 Uhr

Ismaëls Stuhl in Wolfsburg wackelt bedenklich

Wer noch immer nicht an die viel zitierte Schnelllebigkeit des Fußball-Geschäfts glauben mag, sollte sich den VfL Wolfsburg anschauen: Keine elf Monate ist es her, da schlugen die Niedersachsen das große Real Madrid mit 2:0 und hätten mit ein wenig mehr Mut und Glück das Halbfinale in der Champions League erreichen können. Tempi passati. Spätestens nach dem 1:2 im Nordduell gegen Werder Bremen dürfte auch dem größten Optimisten in Wolfsburg klar sein: Der VfL befindet sich als Tabellen-14. in akuter Gefahr, aus der Bundesliga abzusteigen.

Rebbe vermeidet Bekenntnis zum Trainer

Trainer Valérien Ismaël steht nach der Pleite gegen den Nordrivalen vor dem Aus, auch wenn er am Samstagmorgen noch das Training leitete. Sportchef Olaf Rebbe vermied es, ein klares Bekenntnis zum Coach abzugeben. Ob Ismaël auch am kommenden Wochenende bei der Partie in Mainz noch Wolfsburger Trainer sein werde, wollte Rebbe nicht sagen. "Ich schließe gar nichts aus", lautete sein Kommentar: "Ich halte mich an Fakten und nicht an gefühlte Emotionen. Es geht um Ergebnisse und die stimmen gerade nicht. Wir müssen bewerten, wie wir die nächsten Wochen erfolgreich gestalten können." Schon heute solle im "engsten Kreis" beraten werden, wie es beim VfL weitergeht. Der Coach hofft indes, dass er auch in Mainz auf der Bank sitzen wird und gab sich nach dem bitteren 1:2 gegen Bremen zumindest vorsichtig optimistisch: "Irgendwann dreht sich das Rad."

Rebbe: "Zum Trainer äußere ich mich nicht" NDR 2 - 24.02.2017 23:14 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Unglückliche Heim-Niederlage für den VfL Wolfsburg: Sportchef Olaf Rebbe wusste nach dem Spiel nicht, wie sein Club gegen Werder Bremen mit 1:2 verlieren konnte.







Nur 16 Punkte aus 15 Spielen

Eine schnelle Trennung von Ismaël käme jedoch alles andere als überraschend. Lediglich 16 Punkte aus 15 Partien haben die Niedersachsen seit der Amtsübernahme des Franzosen geholt. Eine klare Linie hat Ismaël immer noch nicht gefunden. Die permanenten taktischen und personellen Veränderungen haben dem Team keine Sicherheit gegeben, auch wenn der Auftritt gegen Werder zu den besseren in jüngster Vergangenheit zählte. Neu ist die Situation für Ismaël indes nicht. Der Franzose stand schon Ende des vergangenen Jahres vor dem Aus. Damals hatte der VfL Verhandlungen mit David Wagner (Huddersfield Town) geführt, vom Trainer-Newcomer aber eine Absage erhalten.

Kommt Ex-HSV-Coach Bruno Labbadia?

Wagner scheidet als Ismaël-Nachfolger demnach aus. Wer könnte also die Aufgabe übernehmen, die Wolfsburger vor dem Abstieg zu retten? Ein Kandidat ist mit Sicherheit Bruno Labbadia. Er wurde schon nach der Entlassung von Dieter Hecking im vergangenen Oktober als möglicher VfL-Trainer gehandelt. Zudem hat er nicht zuletzt vor zwei Jahren beim HSV bewiesen, dass er eine Mannschaft mit klarer Linie im Abstiegskampf stabilisieren und letztlich auch in der Klasse halten kann.

