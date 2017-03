Stand: 01.03.2017 08:41 Uhr

Holstein Kiel: Platz drei ist nicht genug von Christian Görtzen, NDR.de

Obwohl Holstein Kiel einige Punkte liegengelassen hat, bieten sich dem deutschen Fußball-Meister von 1912 in der Dritten Liga gute Perspektiven. Der Aufstieg ist machbar. Es ist eine Ausgangsposition wie 2015: Damals setzten die "Störche" im Frühjahr zum Höhenflug an und erreichten die Relegation. Dort folgte das Trauma gegen den TSV 1860 München. Dieses Mal soll es besser laufen. Das Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) soll der Auftakt zur Aufholjagd sein - mit dem Ziel, am Ende Zweiter zu werden.

"Den dritten Platz muss ich nicht noch einmal haben". Holstein Kiels kaufmännischer Geschäftsführer Wolfgang Schwenke blickt immer noch mit Wehmut auf den 2. Juni 2015, als die Kieler im Relegations-Rückspiel bei den Münchner "Löwen" in der Nachspielzeit durch das Gegentor zum 1:2 alles verloren und hauchdünn den Aufstieg in die Zweite Liga verpassten. Der Schock wirkte auch beim Team nach, in der folgenden Saison reichte es für Kiel nur zum 14. Rang. Und als die KSV nach dem vierten Spieltag dieser Serie mit nur vier Punkten erneut auf diesem Platz stand, musste Trainer Karsten Neitzel gehen.

Breite im Kader als große Stärke

Markus Anfang wurde sein Nachfolger. Unter dem 42 Jahre alten Fußballlehrer ging es voran. Im Vergleich zur Saison 2014/2015 ist das Team runderneuert. Von den damals im Saisonverlauf zu Einsätzen gekommenen Spielern sind jetzt nur noch vier dabei: Torhüter Kenneth Kronholm, die Verteidiger Patrick Herrmann und Patrick Kohlmann sowie Mittelfeldspieler Tim Siedschlag. Einen "Aderlass" habe es nach dem verpassten Aufstieg gegeben, sagte Schwenke NDR.de. Mikkel Vendelbo wechselte zu Silkeborg IF, Rafael Kazior zu Werder Bremen II und das große Innenverteidiger-Talent Hauke Wahl zum SC Paderborn. Im Sommer 2016 wurde der Umbruch vollendet: 13 Spieler gingen, neun kamen. "Wir haben jetzt eine sehr gute Bank, die Breite im Kader ist unsere Stärke. Durch den Trainerwechsel haben wir eine tolle Spielphilosophie hereingebracht", so Schwenke. Ralf Becker, der sportliche Geschäftsführer, präzisierte dies im Gespräch mit NDR.de: "Wir wollen über spielerische Elemente zum Erfolg. Ballbesitz, Kombinationsspiel, schnelles Umschalten, gute fußballerische Aktionen - darum geht es uns."

Und der Prozess sei noch nicht abgeschlossen. "Wir wollen uns entwickeln, Schritt für Schritt. Und wir haben sehr ehrgeizige Ziele." Die hatte Becker schon im vergangenen Sommer benannt, als er seine Aufgabe bei der KSV anging. "Mittelfristig haben wir das Ziel, in die Zweite Liga aufzusteigen. Ich habe hier einen Dreijahresvertrag unterschrieben, und in der Zeit soll das passieren", sagte er damals.

Schwenke: "Alles noch enger als vor zwei Jahren"

Machbar ist dies schon in dieser Serie - trotz des jüngsten 0:1 beim Abstiegskandidaten FSV Zwickau. Die "Störche" sind mit 33 Punkten Tabellenzehnter. Bis zum Dritten Jahn Regensburg sind es drei, bis zum zweitplatzierten 1. FC Magdeburg sechs Zähler. Nur Spitzenreiter MSV Duisburg (46) ist weit weg. Schwenke: "Es ist alles noch enger als vor zwei Jahren. Und der Tabellenzweite hat sich jetzt nicht einbetoniert." Zudem haben die Kieler noch das Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte (28. März) in der Hinterhand, um den Rückstand zu verkürzen.

Günstiges Restprogramm

Weitere Informationen Spielplan Holstein Kiel Alle Ansetzungen und Ergebnisse der Schleswig-Holsteiner im Überblick. mehr

Und dann ist da auch noch der Spielplan, der den Schleswig-Holsteinern Mut macht, nach 1981 endlich wieder in die Zweite Liga zurückzukehren. Schwenke: "Wir haben sicherlich einiges verpasst in den vergangenen Wochen. Aber das Restprogramm sieht gut aus für uns. Von den letzten acht Partien haben wir fünf zuhause. Zudem kommen die Konkurrenten im Kampf um den Aufstiegsplatz fast alle noch zu uns. Wir müssen nur nach Osnabrück und Lotte."

Becker ist davon überzeugt, dass sich "ein Geist entwickelt" habe im Team. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, ehrgeizige Spieler mit dem Ziel, den nächsten Schritt in ihre Karriere zu machen." Das Gerüst der Mannschaft bilden Kapitän Rafael Czichos, Kronholm sowie die Defensivkräfte Dominic Peitz und Dominik Schmidt. Letzterer sah in Zwickau allerdings die Gelb-Rote Karte. Er fällt damit gegen Paderborn aus.

Arjen Robben als Vorbild

Ein Entwicklungsschritt ist Trainer Anfang besonders wichtig. "Wir müssen lernen, ein Spiel auch einmal in den letzten Minuten zu unseren Gunsten zu drehen", sagte der Holstein-Coach den "Kieler Nachrichten". Widerstand und Konzentration über 90 Minuten fordert der Ex-Bundesliga-Profi - und Mentalität. Ein Vorbild für Letzteres liefert er auch gleich mit: den 33 Jahre alten Bayern-Star Arjen Robben. Dieser habe "eine tolle Einstellung in seinem Alter und bei seinen zahlreichen Erfolgen auf Vereinsebene. Er bleibt einfach hungrig auf Siege", sagte Anfang.

Bei Aufstieg Ausbau des Stadions

In Kiel ist die Sehnsucht nach der Zweiten Liga groß. Einhergehen mit einem Aufstieg würde der Ausbau des derzeit 10.200 Zuschauer fassenden Holsteinstadions in zwei Stufen auf bis zu 22.000 Plätze. Einen Bebauungsplan dazu gibt es bereits. "Wir wollen das Stadion modulartig neu gestalten. Vorbild ist der FC St. Pauli, der sein Stadion in einzelnen Schritten erneuert hat. Das wurde dort wirtschaftlich sehr gesund gemacht", lobte Schwenke. Die "Störche" haben es selbst in ihren Füßen, wann die Bagger am Westring 501 anrollen sollen.

Weitere Informationen 01:09 min Kiel verliert in Zwickau 26.02.2017 22:50 Uhr Sportclub Holstein Kiel hat mit 0:1 in Zwickau verloren und den Sprung auf Tabellenplatz drei verpasst. Die Drittliga-Begegnung in der Zusammenfassung. Video (01:09 min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.03.2017 | 14:00 Uhr