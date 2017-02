Stand: 11.02.2017 16:56 Uhr

Hansa lässt in Großaspach zwei Punkte liegen von Christian Görtzen, NDR.de

Für den FC Hansa Rostock hat es in der Dritten Liga eine weitere Enttäuschung gegeben. Die Mannschaft von Trainer Christian Brand kam am Sonnabend bei der SGS Großaspach, die mehr als eine Stunde wegen einer Roten Karte in Unterzahl spielen musste, vor 2.400 Zuschauern lediglich zu einem 1:1 (1:0). Damit haben die Mecklenburger in den vergangenen zehn Spielen lediglich einen Sieg (ein 2:1 bei Rot-Weiß Erfurt im Dezember) zustande gebracht. "Wir hätten den Sack längst zumachen müssen. Und dann pennen wir 15 Minuten lang und kassieren das Tor. Das ist extrem ärgerlich", sagte Brand dem NDR. Sein Team belegt nun mit 28 Punkten den zwölften Tabellenplatz.

Benyamina trifft gegen zehn Großaspacher

22.Spieltag, 11.02.2017 14:00 Uhr

SG Sonnenhof

SG Sonnenhof 1:1



Hansa Rostock Tore: 0:1 Benyamina (28.) 1:1 L. Röser (61.)

SG Sonnenhof: Yelldell - Schiek, Leist, Gehring, Lorch - Jüllich - M. Rodriguez (73. Gyau), Sohm (90. L. Hoffmann), Osei Kwadwo, Maria - L. Röser

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus (62. Gardawski) - Grupe (81. Väyrynen), Erdmann - Andrist, Bischoff, Quiring - Benyamina (72. Ziemer)

Zuschauer: 2400



Weitere Daten zum Spiel

Brand hatte im Vergleich zum vergangenen Spiel bei Preußen Münster (1:3) eine Veränderung an der Anfangsformation vorgenommen: Anstelle von Stefan Wannenwetsch rückte Dennis Erdmann in die erste Elf. Und die Mecklenburger begannen engagiert. Schon in der zweiten Minute kam Erdmann im Strafraum aus halblinker Position zu einer guten Gelegenheit, sein schwacher Flachschuss stellte den SGS-Torhüter David Yelldell aber nicht vor Probleme. Anders war dies in der neunten Minute, als Rostocks Stephan Andrist herrlich von Erdmann freigespielt wurde. Der eidgenössische Angreifer scheiterte mit einem Volleyschuss am hinausgeeilten Yelldell. In der 26. Minute sorgten die Norddeutschen wieder für Gefahr: Christopher Quiring lief mit dem Ball auf das SGS-Tor zu. Jeremias Lorch wusste ihn als letzter Mann nur mit einem Foul zu stoppen - und dafür sah der Großaspacher von Schiedsrichter Sven Waschitzki (Essen) zu Recht die Rote Karte. Die numerische Überlegenheit zahlte sich schnell aus: Einen Distanzschuss von Fabian Holthaus ließ Yelldell nach vorne abprallen, und Soufian Benyamina schob den Ball zum 1:0 (28.) für den FC Hansa ein. Die Führung zur Pause war vollauf verdient, von Großaspach kam offensiv gar nichts.

Röser schockt Rostock mit dem Ausgleich

Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit. Die dezimierten Gastgeber wurden gegen einen Gegner, der nur noch die Führung verwalten wollte, zusehends mutiger. Und das wurde belohnt: In der 61. Minute verwertete Lucas Röser eine Flanke von Kai Gehring zum 1:1. Rostock war jetzt zum Handeln gezwungen. Beinahe wäre den Gästen nach dem Gegentreffer schnell die erneute Führung gelungen, doch Yelldell parierte einen Flachschuss von Benyamina stark. Brand versuchte noch einmal alles. In der 73. Minute kam Marcel Ziemer für Benyamina in die Partie. Der Siegtreffer fiel jedoch nicht mehr. Wegen Verlassens der Coaching-Zone wurde Brand in der Nachspielzeit vom Schiedsrichter-Assistenten noch auf die Tribüne verwiesen.

