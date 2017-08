Stand: 20.08.2017 15:51 Uhr

Hansa bejubelt dritten Auswärtssieg in Folge

Der FC Hansa Rostock hat auch seine dritte Auswärtspartie in der noch jungen Drittliga-Saison gewonnen. Dem 2:0 in Lotte und dem 1:0 in Erfurt ließen die Mecklenburger am Sonntagnachmittag einen 3:0 (1:0)-Erfolg in Würzburg folgen. Innenverteidiger Oliver Hüsing (13. Minute) und Stürmer Soufian Benyamina (73., 89.) erzielten gegen die 2017 im Ligabetrieb weiter sieglosen Kickers die Treffer. Höheren fußballerischen Ansprüchen genügte der Auftritt der Hanseaten gegen den Zweitliga-Absteiger zwar nur bedingt. Das Team von Coach Pavel Dotchev wusste aber erneut durch sein geschlossenes Auftreten zu überzeugen.

Hüsing trifft nach Holthaus-Ecke

Hansa besaß in der Anfangsphase gegen sehr hoch verteidigende Würzburger große Probleme in der Abwehr und im Spielaufbau. Die Mecklenburger hatten Fortune, nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten. Zunächst verhinderte Keeper Janis Blaswich mit einer Fußabwehr gegen Dominic Baumann das 0:1 (5.), bald darauf verfehlte ein Schuss des früheren Braunschweigers Orhan Ademi (Neuzugang vom SV Ried) nur um Haaresbreite das Ziel (11.). Das Tor fiel dann zu diesem Zeitpunkt völlig überraschend auf der Gegenseite: Hüsing lief schulbuchmäßig einer Ecke von Fabian Holthaus entgegen und bugsierte den Standard per Kopf in die Maschen. Der vormalige Ungarn-Legionär profitierte bei seinem zweiten Saisontreffer allerdings auch vom maximal halbherzigen Zweikampfverhalten des Ex-Osnabrückers Anthony Syhre.

Früher Platzverweis für Kickers-Profi Jopek

Die Kickers zeigten sich unbeeindruckt vom Rückstand und besaßen nur 60 Sekunden später durch Baumann die große Chance zum Ausgleich. Abermals fand der 22-Jährige in Blaswich seinen Meister. Und auch das dritte Eins-zu-eins-Duell mit dem Rostocker Schlussmann verlor Würzburgs Stürmer in der 17. Minute. Diesmal war er frei auf das Gäste-Gehäuse zugelaufen und hatte wieder zu unpräzise abgeschlossen. Statt eines möglichen 4:1 stand weiter ein 0:1 auf der Anzeigetafel des Stadions am Dallenberg. Und wäre die erschreckende Chancenverwertung nicht bereits Grund genug für jede Menge Frust beim Zweitliga-Absteiger, musste er Mitte des ersten Abschnitts auch noch die Rote Karte gegen seinen Mittelfeldmann Björn Jopek hinnehmen (27.). Der 23-Jährige hatte in Rostocks Hälfte Benyamina von hinten von den Beinen geholt und wurde für das harte, aber nicht rüde Einsteigen von Referee Justus Zorn (Freiburg) des Feldes verwiesen. In Unterzahl benötigten die Mainfranken ein paar Minuten, um wieder eine gewisse Stabilität in ihr Spiel zu bekommen. Bis zum Pausenpfiff konnte die Elf des früheren Wolfsburger U19-Coaches Stephan Schmidt keine nennenswerten Offensivakzente mehr setzen. Gleiches traf auf den Gast zu, sodass die glückliche Hansa-Führung zur Halbzeit Bestand hatte.

Benyamina sorgt mit Doppelpack für Entscheidung

5.Spieltag, 20.08.2017 14:00 Uhr

Würz. Kickers

Würz. Kickers 0:3



Hansa Rostock Tore: 0:1 Hüsing (13.) 0:2 Benyamina (73.) 0:3 Benyamina (89.)

Würz. Kickers: Hesl - Ahlschwede (77. K. Wagner), Syhre, S. Neumann, Schuppan - Jopek, Nikolaou - Ademi (59. Bytyqi), Mast, P. Göbel - Baumann (60. Fe. Müller)

Hansa Rostock: Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel (46. Rankovic), Holthaus - Br. Henning, Wannenwetsch - Bouziane (46. Alibaz), Hilßner - Ziemer (76. Väyrynen), Benyamina

Zuschauer: 6226



Weitere Daten zum Spiel

Trotz Überzahl vermochte es die Dotchev-Equipe im zweiten Durchgang nicht, die Kontrolle über das Geschehen zu gewinnen. Ganz im Gegenteil: Würzburg war zunächst tonangebend und stellte die Gäste-Abwehr einige Male vor Probleme. Wie aber bereits in ihren ersten vier Saisonpartien ließen die Kickers im Abschluss die nötige Entschlossenheit und Präzision vermissen. Erst Mitte der zweiten Hälfte gelang Rostock der erste gute Entlastungsangriff. Marcel Ziemer hätte diesen eigentlich mit dem 2:0 vergolden müssen. Den kläglichen Schuss des Angreifers konnte Verteidiger Sebastian Neumann jedoch noch blocken (71.). 120 Sekunden später lag der Ball dann aber doch zum zweiten Mal im Würzburger Kasten. Vorausgegangen war erneut ein Gegenstoß, den Benyamina nach feinem Zuspiel von Marcel Hilßner aus wenigen Metern vollendete. Damit war die Moral der unermüdlich anrennenden Hausherren immer noch nicht gebrochen. Aber ihnen fehlten Mittel und auch ein wenig Fortune, um noch die Wende zu erzwingen. So klatschte ein gefühlvoller Freistoß von Patrick Göbel an den Pfosten (87.). Im Gegenzug sorgte Benyamina, der einen Aluminium-Treffer von Tim Väyrynen über die Linie bugsierte, für die endgültige Entscheidung.

