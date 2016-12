Stand: 23.12.2016 14:42 Uhr

Hansa Rostock zu "Geisterspiel" verurteilt

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss seinen Rückrunden-Auftakt am 28. Januar kommenden Jahres gegen den SSV Jahn Regensburg vor leeren Rängen bestreiten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Mecklenburger wegen "Zuschauer-Vorkommnissen" in insgesamt acht Partien zu einem "Geisterspiel". Zudem dürfen in den darauffolgenden fünf Begegnungen vor heimischer Kulisse maximal 2.000 Fans auf die Südtribüne des Ostseestadions. Hinzu kommt eine Geldstrafe von 10.000 Euro.

"Aufgrund der neuerlichen Verfehlungen der Anhänger von Hansa Rostock war der Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung unausweichlich. Zudem mussten wegen der Vielzahl und der Intensität der Vorfälle weitere spürbare Sanktionen verhängt werden", sagte Stephan Oberholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.

Hoher wirtschaftlicher Schaden

"Nach den wiederholten Vorkommnissen innerhalb der Bewährungszeit war uns bewusst, dass uns eine sehr hohe Strafe erwartet. Auch wenn uns das Urteil natürlich sehr trifft, ist es nach den Vorkommnissen nur gerecht und wir können froh sein, dass sich der DFB in den vielen Gesprächen so kooperativ, fair und auch lösungsorientiert gezeigt hat", erklärte der Vorstandvorsitzende Robert Marien nach der Urteilsverkündung. Hansa erwartet durch das "Geisterspiel" einen Einnahmeverlust von 250.000 bis 300.000 Euro. "Ermittelte Straftäter können sich darauf einstellen, dass der F.C. Hansa sie zur Verantwortung ziehen und Regressforderungen geltend machen wird", kündigte Marien an.

Zweites "Geisterspiel" in Hansa-Historie

Das DFB-Sportgericht sprach das harte Urteil wegen der Vorkommnisse in den Heimspielen Rostocks gegen Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf (DFB-Pokal) und Werder Bremen II sowie den Auswärtspartien beim VfR Aalen, Fortuna Köln, dem SC Paderborn und beim 1. FC Magdeburg aus. Es widerrief damit die Strafaussetzung aus dem Sportgerichts-Urteil gegen Hansa vom 17. November 2015 ("Geisterspiel" auf Bewährung) unter Berücksichtigung der Bundesgerichts-Entscheidung vom 12. Mai dieses Jahres (Verlängerung der Bewährungszeit bis zum 28. Februar 2017).

Bereits 2011 war der Club wegen Ausschreitungen im Nordduell mit dem FC St. Pauli zu einer Partie vor leeren Rängen verdonnert worden. Am 18. Dezember empfing Hansa Dynamo Dresden ohne Fanunterstützung. Das Duell endete 2:2.

