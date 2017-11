Stand: 15.11.2017 12:14 Uhr

Keine Zweifel bei Rostocker Umbruch-Experten von Florian Neuhauss, NDR.de

Personell ist die Lage bei Hansa Rostock gerade bestens. Lediglich auf die Langzeitverletzten Marcel Ziemer und Mike Owusu muss Trainer Pavel Dotchev derzeit verzichten. Und auch sportlich konnten die Mecklenburger durch den 4:0-Erfolg beim Pekumer SV im Landespokal-Achtelfinale bereits den ersten Schritt machen, um den schwarzen Sonntag gegen den Karlsruher SC (0:3) vergessen zu machen. Dotchev geht ohnehin davon aus, "dass das ein Ausrutscher war. Es war alles schwarz, aber es wäre falsch jetzt zu zweifeln."

Braucht der Umbruch noch mehr Zeit?

Zwar ist bei nun neun Punkten Rückstand auf Rang drei der an der Ostsee so sehnlichst erhoffte Aufstieg in die Zweite Liga in weite Ferne gerutscht. Dass Hansa nach 15 Spielen aber überhaupt schon 22 Punkte auf dem Konto hat, war vor der Saison nicht selbstverständlich.

In Rostock wurde nämlich einmal mehr ein großer Umbruch vollzogen. Mit den 34 Spielertransfers von der Saison - 17 Spieler gingen, 17 neue kamen - reichte das Kommen und Gehen fast an die Saison 2015/2016 heran (38). Damals hatte noch Karsten Baumann das Sagen am Spielfeldrand, vor der aktuellen Saison ersetzte Dotchev auf dem Trainerstuhl Christian Brand.

"Es werden Sachen behauptet, die nicht stimmen"

Und dass Dotchev nicht ganz glücklich mit dem aktuellen Umbruch ist, wurde jüngst beim Spiel in Magdeburg (0:2) deutlich. Auf der Pressekonferenz wurde Gastgeber-Trainer Jens Härtel nach der Leistung seines Spielers Dennis Erdmann gefragt. "Nachdem er bei Hansa nicht mehr gewollt war, wollte er jetzt zeigen, dass er ein guter Fußballer ist", meinte Härtel. Darauf mischte sich Dotchev von der Seite ein: "Wo ist er nicht mehr gewollt worden?" Antwort Härtel: "Ich habe die Information, dass er bei Hansa kein neues Angebot erhalten hat."

Er höre sich vieles an, aber "einige Sachen" könne er so nicht stehen lassen, echauffierte sich Dotchev: "Als ich Hansa übernommen habe, war die Entscheidung, dass Dennis den Verein verlässt, schon gefallen." Härtel versuchte noch, die Wogen zu glätten, Dotchev aber hatte genug: "Es werden Sachen behauptet, die nicht stimmen." Nach diesen Worten verließ der Bulgare die Bühne.

Die Entscheidung gegen Erdmann hatte bereits Sportchef René Schneider getroffen. Und nicht nur in diesem Fall sollen Schneider und der Trainer nicht auf einer Wellenlänge gelegen haben. Mittlerweile ist der Sportchef von seinen Aufgaben entbunden, in einem Monate tritt Markus Thiele seinen Dienst an der Ostsee an.

Beim SVWW: Wiedersehen mit drei Ex-Rostockern

Zunächst treten die Rostocker aber am Freitag (19 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden an - und treffen diesmal auf gleich drei alte Bekannte: David Blacha (2013-2015 bei Hansa), Stephan Andrist (2015-2017) und Steven Ruprecht (2013-2015). Die drei Ex-Rostocker sind als Tabellenvierter mitten drin im Aufstiegsrennen. Hansa und Dotchev, der als Coach schon zweimal den Sprung in die Zweite Liga schaffte, müssen sich wohl noch ein bisschen gedulden. Nach der Niederlage gegen Karlsruhe verdeutlichte Dotchev allerdings, dass der Erfolgshunger groß ist. Hatte sich sein Team nach zuvor zwei Siegen zu sicher gefühlt? "Womit sollen wir nach zwei Siegen zufrieden sein? Ich denke eher, dass die Spieler zu viel wollten."

