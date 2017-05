Stand: 15.05.2017 13:40 Uhr

Hannoversche Ekstase und Braunschweiger Schock von Florian Neuhauss, NDR.de

Besser hätte der 33. Spieltag in der Zweiten Liga für Hannover 96 nicht laufen können. Noch mehr Jubel als der 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart lösten in der Arena die Einblendungen auf der Anzeigetafel aus. Gleich mit 0:6 verlor Rivale Eintracht Braunschweig bei Kellerkind Bielefeld - und wurde so zum Steigbügelhalter für den Aufstieg der "Roten", die in der Tabelle an den "Löwen" vorbeizogen. Bezeichnenderweise beträgt der Vorsprung genau einen Sieg und sechs Tore. "Gigantisch für Hannover 96, unglaublich. Ekstase sechsmal als die Ergebnisse von Braunschweig eingeblendet wurden", freute sich 96-Ikone Dieter Schatzschneider im Sportclub des NDR Fernsehens. "Sechsmal Ekstase hintereinander hatte ich das letzte Mal mit 18."

"Wir sind noch nicht aufgestiegen"

Die direkte Rückkehr in die Erste Liga ist den Hannoveranern eigentlich nicht mehr zu nehmen. Trotzdem bemühten sich Manager Horst Heldt ("Ich hab noch nie ein Pferd kotzen sehen, will es aber auch gar nicht") und Trainer André Breitenreiter darum, den Ball flach zu halten. "Wir dürfen uns heute alle freuen und den Tag genießen. Aber wir sind noch nicht aufgestiegen", betonte Breitenreiter. Um ganz sicher zu sein, braucht 96 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/im Livecenter) beim SV Sandhausen noch mindestens einen Punkt. Gegen die Sandhäuser, die seit dem Wochenende nicht mehr absteigen können, fehlen den Niedersachsen Edgar Prib (zehnte Gelbe), Martin Harnik (fünfte) und Salif Sané. Der Senegalese sah gegen Stuttgart wegen einer Notbremse Rot und wurde am Montag für zwei Spiele gesperrt, rettete den "Roten" damit gegen den frei aufs 96-Tor zu laufenden Simon Terodde aber wohl zugleich den Sieg. Schatzschneider ist dennoch wie Martin Kind fest vom Aufstieg überzeugt, den Präsidenten zitierte er mit den Worten: "Wir sind zu 96 Prozent aufgestiegen."

Fassungslosigkeit beim BTSV

Beim großen Verlierer im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze herrschte dagegen Schockstarre - bei vier Gegentoren in den letzten 25 Minuten eigentlich schon seit Spielminute 65. "Wir haben überhaupt nicht existiert und Bockmist gebaut", sagte BTSV-Trainer Torsten Lieberknecht und fügte hinzu: "Solch ein Spiel gab es in meiner Zeit als Trainer hier noch nicht." Wohlgemerkt: Seinen Dienst in der "Löwenstadt" hat der Coach bereits am 12. Mai 2008 angetreten. Eingeleitet hatte die Niederlage in Bielefeld Jan Hochscheidt mit einem unglücklichen Eigentor. "Das heute kann man eigentlich nicht erklären. Es darf uns nicht passieren und ist sehr bitter", gab der 29-Jährige zu Protokoll. Eine Erklärung für das Desaster hatte Kapitän Ken Reichel auch nicht: "Wir haben alles vermissen lassen."

Braunschweig mit 18-9-6-Bilanz

Der Schock saß umso tiefer, weil alles angerichtet zu sein schien. Die "Löwen" waren in dieser Saison lange das Maß aller Dinge und hatten zuletzt dank der besten Defensive der Liga auch noch ein sehr gutes Torverhältnis. Und eigentlich wollten sie der große Profiteur des direkten Duells in Hannover sein. Zumal ihre noch ausstehenden Partien beim Vorletzten Bielefeld und am letzten Spieltag gegen den Letzten Karlsruhe vom Papier her als sehr leichtes Restprogramm galten. Nun ist der Blick auf die Tabelle aus vielerlei Gründen kaum zu ertragen. Zu allem Überfluss ergibt die Statistik aus Siegen, Unentschieden und Niederlagen nun ausgerechnet das Gründungsjahr des Erzrivalen: 18, 9, 6.

Lieberknecht: "Wir werden wieder aufstehen"

"Wir müssen uns erst mal wieder aufrappeln und nach diesem herben Nackenschlag zusammenhalten", meinte Reichel. So ganz aufgegeben hat der Kapitän den großen Traum auch noch nicht: "Wir versuchen, uns unter der Woche bestmöglich auf Karlsruhe vorzubereiten. Vielleicht schaffen wir es ja mit viel Fußball-Glück doch noch direkt hoch." Und selbst, wenn es bei Platz drei bleibt, haben die "Löwen" keine Zeit, sich zu grämen. "Wir werden wieder aufstehen", versprach Lieberknecht und erklärte: "Wie es aussieht haben wir noch drei Spiele in dieser Saison." Die Relegation, die die Braunschweiger sicher haben, lässt grüßen. Allerdings sollten die Braunschweiger in den kommenden Tagen die Finger von den sozialen Medien lassen, denn da gibt es für sie nach dem 0:6 viel Hohn und Spott:

