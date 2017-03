Stand: 05.03.2017 19:23 Uhr

Hamburger SV jubelt dank Matchwinner Ekdal von Christian Görtzen, NDR.de

Im eigenen Volksparkstadion ist der Hamburger SV eine Macht - zumindest in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol besiegte am Sonntag Hertha BSC mit 1:0 (0:0). Vor 44.445 Zuschauern wurde der schwedische Mittelfeldspieler Albin Ekdal mit seinem Treffer in der Schlussphase zum Matchwinner für die "Rothosen". Damit ist der HSV nun schon seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, von 18 möglichen Punkten wurden 14 geholt. Die Heimstärke ist im Kampf um den Klassenerhalt ein Pfund für die Norddeutschen. Dank des Erfolges gegen Berlin zogen sie in der Tabelle mit jetzt 23 Punkten mit dem VfL Wolfsburg gleich. Hamburg bleibt wegen der schlechteren Tordifferenz hinter den "Wölfen" Drittletzter. Der Vorsprung der Hanseaten auf den ersten direkten Abstiegsrang beträgt aber schon beruhigende fünf Zähler.

Müller scheitert freistehend an Jarstein

23.Spieltag, 05.03.2017 17:30 Uhr

Hamburger SV

Hamburger SV 1:0



Hertha BSC Tore: 1:0 Ekdal (77.)

Hamburger SV: Adler - Diekmeier, K. Papadopoulos, G. Jung, Ostrzolek - Walace (73. Sakai), Ekdal - N. Müller, L. Holtby (58. Kostic), Hunt (89. Gregoritsch) - Wood

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Brooks, Langkamp, Plattenhardt - N. Stark (52. Duda), Skjelbred, Haraguchi (84. Esswein), Darida, Kalou - Ibisevic

Zuschauer: 44445



Weitere Daten zum Spiel

Verzichten musste Gisdol auf Winter-Zugang Mergim Mavraj, der einen Sehnenanriss am Knieansatz erlitten hat. Im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach nahm der HSV-Coach zwei Änderungen an der Startelf vor. Neben Mavraj war auch Kapitän Gotoku Sakai nicht dabei, der Japaner nahm auf der Bank Platz. Neu in der Anfangsformation waren Dennis Diekmeier als Rechtsverteidiger und der Brasilianer Walace im defensiven Mittelfeld. Von dort rückte Gideon Jung in die Innenverteidigung zurück. Johan Djourou saß wegen eines grippalen Infekts nur auf der Ersatzbank. Kurz vor dem Anpfiff zündeten einige HSV-Fans im unteren Bereich der Nordtribüne bengalische Feuer. Auf den Club dürfte damit ein weiteres Mal eine Geldstrafe zukommen.

Die Partie nahm nach einer knappen Viertelstunde Fahrt auf, und die erste Chance bot sich den Gastgebern. Nach einem Ballverlust des Berliner Innenverteidigers John Anthony Brooks in der gegnerischen Hälfte ging es bei den Hamburgern fix. Bobby Wood passte schließlich von der Tor-Aus-Linie zurück in die Strafraummitte, wo Mitspieler Aaron Hunt im Zweikampf um den Ball mit dem Berliner Marvin Plattenhardt zu Boden (14.) ging. Schiedsrichter Felix Brych (München) entschied auf Weiterspielen. Fünf Minuten später hatten viele HSV-Fans den Torschrei auf den Lippen, als Hunt mit einem schönen Pass Nicolai Müller freispielte. Der Top-Scorer der Gastgeber (vier Tore, sieben Vorlagen) scheiterte am stark parierenden Hertha-Keeper Rune Jarstein. Das 0:0 zur Pause war glücklich für Berlin.

Ekdal trifft nach guter Kombination

Stand die erste Halbzeit noch auf einem ganz ordentlichen Niveau, sank der Unterhaltungswert im zweiten Abschnitt doch erheblich. Nach quälenden 20 Minuten kam unvermittelt Müller zu einer Gelegenheit, sein Schuss geriet aber viel zu harmlos. In der 67. Minute kamen dann auch die Gäste zu ihrer ersten Gelegenheit, die sie allerdings leichtfertig vergaben. Vedad Ibisevic spielte den Querpass nicht exakt genug auf Vladimir Darida. Die Chance war dahin. Schon bald darauf folgte die nächste für die Hauptstäder: Einen Distanzschuss von Darida hätte Kyriakos Papadopoulos fast ins eigene Tor gelenkt. Während der bis dahin besten Phase der Berliner schlug dann aber der HSV zu. Wood passte den Ball im Gäste-Strafraum zu Hunt, und der legte umgehend auf Ekdal ab, der wiederum sofort abzog. Jarstein hatte bei dem Schuss des Schweden keine Chance - 1:0 (77.). Berlin brachte den verdienten Hamburger Sieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.03.2017 | 22:50 Uhr