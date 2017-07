Stand: 12.07.2017 21:14 Uhr

HSV: Müller soll bleiben - Hunt vor Abschied

Der HSV will noch Spieler abgeben, um seinen Kader zu verkleinern und so auch den Gehaltsetat zu senken. Flügelstürmer Nicolai Müller soll allerdings unbedingt gehalten werden. Das stellte Vorstandschef Heribert Bruchhagen am Mittwoch in Rotenburg/Wümme klar, wo sich der Fußball-Bundesligist derzeit auf die kommende Saison vorbereitet. "Müller hat hier einen Vertrag bis 2018, und wir wollen ihn auch nicht abgeben", betonte Bruchhagen. Zuletzt war spekuliert worden, dass der VfL Wolfsburg Interesse an einer Müller-Verpflichtung habe. Hierzu stellte Bruchhagen klar: "Wir haben vom VfL Wolfsburg kein Angebot vorliegen."

Vertrag soll verlängert werden

Die Hamburger streben vielmehr eine Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen an. "Wir haben unsere Haltung gegenüber Nicolai noch mal verdeutlicht und ihm klar gemacht, wie wichtig er für uns ist und dass wir seinen Vertrag verlängern wollen. Wir werden zeitnah mit den Gesprächen beginnen“, sagte HSV-Sportchef Jens Todt der "Bild".

Angebote für Hunt: "Einen Verein habe ich"

Mittelfeldakteur Aaron Hunt steht indes vor einem Abschied aus Hamburg. "Ich könnte zeitnah wechseln, einen Verein habe ich", sagte der 30-Jährige "transfermarkt.de": "Die Sache liegt beim HSV, der jetzt ja oder nein sagen muss. Wenn der Club mich gerne verkaufen möchte, habe ich damit kein Problem. Dann kann ich nächste Woche weg sein. Das ist keine große Sache", so Hunt weiter. Den Namen des Clubs wollte er nicht verraten, er dementierte aber Kontakte zu Vereinen wie Trabzonspor, Panathinkos Athen und Basaksehir Istanbul. Laut "Hamburger Morgenpost" handelt es sich um den Erstligisten Osmanlispor FK aus Ankara. Auch einen Verbleib in Hamburg könne er sich vorstellen, sagte der 30-Jährige. Wenn Hunt seinen gut dotierten Kontrakt bis 2018 in Hamburg erfüllen will, kann er dies laut Bruchhagen auch tun. "Wir erfüllen unsere Verträge voll - es wird kein Spieler vom Hof gejagt", sagte Bruchhagen.

