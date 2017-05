Stand: 01.05.2017 11:25 Uhr

HSV im Tief: Schon wieder droht die Relegation von Sebastian Ragoß, NDR.de

Langsam, ganz langsam machten sich die Profis des HSV am Sonntag in Augsburg auf den obligatorischen Gang zur eigenen Fankurve. Das 0:4 beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf steckte allen in den Knochen, auch den mitgereisten Hamburger Anhängern. Es gab Pfiffe, die allerdings angesichts der desaströsen Vorstellung der Spieler moderat ausfielen. Vielmehr herrschte Fassungslosigkeit und Angst, dass der HSV zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren in die Relegation muss. "Jeder ist betroffen von der Leistung, die wir heute gezeigt haben", sagte Trainer Markus Gisdol.

Mavraj: "Das war nicht erstligareif"

Tatsächlich erinnerten die 90 Minuten in Augsburg fatal an das erste Saisondrittel, als der HSV von Niederlage zu Niederlage taumelte. "Ganz klar, das war nicht erstligareif", redete Abwehrchef Mergim Mavraj Klartext. Unter anderen Umständen hätten die Hamburger das 0:4 als einmaligen Ausrutscher darstellen können. Doch schon beim 1:2 gegen Darmstadt eine Woche zuvor hatte der HSV ähnlich schlecht gespielt, sodass sich eher der Eindruck einer tiefergehenden Formkrise verfestigte. Vor allem in den Heimspielen konnte die Gisdol-Elf in der Rückrunde mit hohem Laufaufwand und großem Einsatz auch bessere Gegner schlagen. Ein wenig sieht es so aus, als seien bei einigen Spielern die Reserven nun aufgebraucht. "Die letzten Wochen haben sehr viel Kraft gekostet", betonte auch Mavraj.

Passquote unter 60 Prozent

Wollen die Hamburger Rang 16 wieder verlassen (oder nicht sogar noch auf Rang 17 abrutschen), müssen sie die Akkus schnell wieder aufladen. Denn auch das haben die jüngsten Partien gezeigt: Spielerisch wird der HSV keinen Gegner in die Knie zwingen, dazu stehen trotz hoher Investitionen noch immer zu wenige überdurchschnittlich gute Techniker im Team. In Augsburg ermittelten die Statistiker eine Passquote von lediglich 59,5 Prozent.

Gisdol und Todt verbreiten Optimismus

Nach der ersten Enttäuschung bemühten sich Gisdol und Sportchef Jens Todt darum, Optimismus für den Saisonendspurt zu verbreiten. "Ich weiß, dass unsere Mannschaft gute Nehmerqualitäten hat, um dann wieder da zu sein, wenn es darum geht. Wir haben schon andere Rückschläge weggesteckt", betonte der Coach zurecht und blickte auf die kommenden Partie gegen Mainz. "Nächsten Sonntag brennt bei uns das Stadion, das ist hundertprozentig sicher. Wir haben noch zwei Heimspiele, in denen wir alles selber regeln können." Auch Todt zeigte sich zuversichtlich: "Ich verliere nicht meinen Optimismus. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gute Chancen haben, die Klasse zu halten." Was die Hamburger der Konkurrenz aus Wolfsburg, Mainz und Leverkusen in der Tat voraus haben, ist Erfahrung im Abstiegskampf: Denn das Zittern um die Wahrung des "Dino"-Status' ist mittlerweile fast schon zum Alltag in Hamburg geworden.

