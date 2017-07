Stand: 16.07.2017 07:41 Uhr

HSV gewinnt Benefizspiele für Kraus-Familie

Ausverkauftes Haus in Buchholz: 2.000 Zuschauer und rund 300 Helfer haben am Sonnabend in der Otto-Koch-Kampfbahn zwei Siege des Bundesligisten Hamburger SV verfolgt - und des verstorbenen HSV-Mitarbeiters Timo Kraus gedacht. Das Team von Trainer Markus Gisdol trat in der Nordheide zugunsten der Familie des Marketing-Angestellten an, der im Januar nach einer Betriebsfeier verunglückt war.

Gedenkapplaus für Kraus

Das erste Spiel gegen den Hamburger Oberliga-Zweiten TSV Buchholz 08 gewannen die Hamburger durch Treffer von Luca Waldschmidt, Nicolai Müller, Bakery Jatta und Walace mit 4:0 (2:0). Vor Anpfiff gab es statt einer Trauerminute einen lauten 30-sekündigen Gedenkapplaus zu Ehren von Kraus, der in Buchholz gewohnt hatte.

Vier Doppelpacks und ein Ehrentreffer

Im zweiten Spiel, das ebenfalls zweimal 30 Minuten dauerte, erzielte der HSV gegen das Kreisliga-Harburg-Team Buchholzer FC acht Treffer. Fiete Arp, Sven Schipplock, Aaron Hunt und Pierre-Michel Lasogga trafen jeweils doppelt. Großen Jubel gab es für den Ehrentreffer der Buchholzer in der 46. Minute. Der Endstand lautete 8:1 für die Profis. Im Anschluss der Partien drehten die Gäste nochmal eine Runde durch das Stadion und gaben Autogramme.

Die Einnahmen der Benefizspiele kommen dem Verein "Schlitzohren e.V." zugute, der die Familie des Verstorbenen unterstützt.

