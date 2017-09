Stand: 30.09.2017 20:23 Uhr

HSV - Werder: Torloses Nordderby von Ingmar Deneke, NDR.de

Das 107. Nordderby der Fußball-Bundesliga ist ohne Tore geblieben. Am Samstagabend trennten sich der Hamburger SV und Werder Bremen im nicht ausverkauften Volksparkstadion 0:0. Damit haben sich am siebten Spieltag zwei Serien fortgesetzt: Zum fünften Mal in Folge schoss der HSV keinen Treffer, die Bremer bleiben sieglos in dieser Saison. "Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir erarbeiten uns viele Chancen, irgendwann wird der Ball wieder reinfallen", sagte Hamburgs André Hahn im NDR 2 Interview. In der Tabelle liegt der HSV auf dem 15. Rang. Die Bremer liegen direkt dahinter auf dem Relegationsplatz.

HSV dominiert nach Mathenia-Patzer

7.Spieltag, 30.09.2017 18:30 Uhr

Hamburger SV

Hamburger SV 0:0



Werder Bremen Tore: -:-

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, G. Jung, Sakai - Ekdal (74. Walace), Janjicic - Hahn, Hunt, Tat. Ito (53. L. Holtby) - Wood (89. Arp)

Werder Bremen: Pavlenka - Ro. Bauer, Veljkovic, Moisander - Gebre Selassie, Bargfrede (63. M. Eggestein), U. Garcia - F. Kainz (63. Junuzovic), Delaney - Bartels (90. Hajrovic), Belfodil

Zuschauer: 54613



Weitere Daten zum Spiel

Beim HSV kehrten Aaron Hunt und Albin Ekdal in die Startelf zurück, beide hatten im Mittelfeld überraschend zwei Youngster an ihrer Seite: den 20-jährigen Tatsuya Ito (Startelfpremiere in der Bundesliga) und den 18-Jährigen Vasilije Janjicic (sechster Bundesligaeinsatz). Bei den Bremern ersetzte im Vergleich zum 1:1 in Freiburg Ulisses Garcia den verletzten Ludwig Augustinsson.



Für die erste aufregende Szene des Spiels sorgte ein Torwart: Nach einem harmlosen Kopfball von Bremens Thomas Delaney flutschte der Ball Christian Mathenia durch die Handschuhe, fast hätte sich der HSV-Keeper die Kugel selbst ins Tor gelegt (9.). Zehn Minuten später machte dann Ito das erste Mal auf sich aufmerksam, als der 1,63 Meter kleine Japaner auf dem linken Flügel durchbrach, aber Bobby Wood im Zentrum nicht an den Ball kam. Die Hamburger wurden jetzt stärker - und sie hatten gute Chancen: André Hahn bekam bei seinem Kopfball allerdings nicht genug Druck hinter den Ball (26.), Kapitän Gotoku Sakai hatte bei seiner sehenswerten Direktabnahme einfach nur Pech (28.), und Hunt verzog aus elf Metern komplett (30.). Glück für die Bremer, die gut begonnen hatten, aber in dieser Phase dem HSV die Regie überließen. Für Entlastung sorgte lediglich ein Freistoß von Florian Kainz, den Mathenia problemlos parierte (39.). Die torlose erste Hälfte war, wie von den Trainern angekündigt, intensiv - und geprägt von Hektik und Stress, immer wieder gerieten Spieler verbal aneinander.

Keine Tore, aber Arp-Debüt

Nach dem Durchschnaufen suchten die Hamburger weiter den Weg nach vorn, im Strafraum fehlte aber weiterhin die Genauigkeit. Dann war plötzlich Schluss - für Ito! Nichts ging mehr bei dem Flügelflitzer, Krämpfe in beiden Beinen, für ihn kam Lewis Holtby in die Partie (53.). Vier Minuten später war der HSV ganz nah dran an der Führung: Hahn setzte sich gegen Garcia durch und zwang Werder-Keeper Jiri Pavlenka zu einer Glanzparade. Und Werder? Fiel in der 63. Minute nur durch eine Einwechslung auf: Der lange verletzte Zlatko Junuzovic (Achillessehne) erlebte seine ersten Minuten in dieser Saison. Der Österreicher zeigte direkt, was er kann: Mit feinem Hackentrick schickte er Bartels auf die Reise schickte - der Stürmer fand anschließend in Mathenia seinen Meister (71.) Die weiterhin zerfahrene Partie ging mit Bremer Übergewicht in die letzte Viertelstunde. Doch das Highlight dieser Schlussphase war kein schöner Spielzug oder Torschuss, sondern das Bundesliga-Debüt des 17 Jahre alten HSV-Sturmjuwels Jann-Fiete Arp.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 30.09.2017 | 15:00 Uhr