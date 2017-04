Stand: 02.04.2017 13:10 Uhr

HSV-Topscorer Müller droht Saison-Aus

Der Hamburger SV hat des 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln teuer bezahlen müssen. Rechtsaußen Nicolai Müller zog sich im Duell mit den Rheinländern einen Innenbandriss im linken Knie zu und wird nach Vereinsangaben vom Sonntag rund sechs Wochen pausieren müssen. Damit könnte die Bundesliga-Saison für den 29-Jährigen, der mit fünf Treffern und sieben Vorlagen Topscorer der Hanseaten ist, vorzeitig beendet sein. "Es ist schwierig, einen so wichtigen Spieler wie Nicolai mit einer solchen Verletzung zu verlieren", klagte HSV-Trainer Markus Gisdol.

Hunt wieder fit, aber wohl keine Option für Dortmund

Müller, der gegen Köln in der 13. Minute das 1:0 geschossen hatte, zog sich den Innenbandriss in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs zu. Er musste in der 54. Minute gegen Michael Gregoritsch ausgewechselt werden, der später den Siegtreffer von Lewis Holtby vorbereitete. Der Österreicher könnte am Dienstag in der Auswärtspartie bei Vizemeister Borussia Dortmund (20 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) durch den Müller-Ausfall in die Startelf rutschen. Aaron Hunt, der wegen eines angebrochenen Schienbeinköpfchens gegen die "Geißböcke" fehlte, ist zwar wieder fit und wäre eigentlich ebenfalls eine Option für das BVB-Duell. Doch Gisdol hatte bereits vor Tagen angekündigt, den Routinier erst wieder zum Abschluss der englischen Woche am kommenden Sonnabend gegen Hoffenheim einsetzen zu wollen.

