HSV-Sportchef Todt: Raus aus dem Teufelskreis von Andreas Bellinger, NDR.de

Es hätte nicht viel besser laufen können für Jens Todt. Drei Spiele binnen einer Woche gewonnen - daran können sich selbst eingefleischte Fans des Hamburger SV in den vergangenen sechs Jahren nicht erinnern. "Es ist schon verrückt, wie die Stimmung innerhalb von einer Woche umschlagen kann von totaler Verzweiflung in große Euphorie", sagte der neue Sportchef der Hanseaten, der für seinen Antrittsbesuch beim NDR Sportclub am Sonntagabend kaum einen besseren Zeitpunkt hätte wählen können. Wer aber gedacht hatte, der frühere Mittelfeldspieler würde große Sprüche klopfen, sah sich getäuscht. Natürlich. Todt war und ist kein Lautsprecher, er wählt seine Worte mit Bedacht. Der "Intellektuelle", als der er als Spieler bisweilen bezeichnet wurde, kennt das Geschäft und weiß, wie schnell sich das Blatt wenden kann.

"Müssen zweigleisig planen"

"Wir müssen unsere Situation absolut nüchtern betrachten. Es fühlt sich jetzt alles ein bisschen besser an. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass wir bis zum Schluss zittern müssen." Todts nüchterne Analyse macht die Arbeit nicht leichter; die Kaderplanung bleibt schwierig. "Wir müssen zweigleisig planen", sagte Todt, vermied es aber, die Wörter Zweite Liga in den Mund zu nehmen. Das Dilemma im Abstiegskampf ist für alle gleich: Der Verein kann essenzielle Entscheidungen erst treffen, wenn er weiß, wohin die Reise geht. Todt: "Unser großes Ziel ist es, uns frühzeitig aus diesem Teufelskreis zu befreien."

Kühne: "Ein unbeschriebenes Blatt"

Beim HSV laufen sechs Verträge aus, unter anderem die von René Adler, Johan Djourou und dem aus Leipzig ausgeliehenen Kyriakos Papadopoulos. Und der von Trainer Markus Gisdol auch. "Wir werden sehr bald sprechen. Aber nicht jeden Tag eine Wasserstandsmeldung herausgeben", sagte Todt und umschiffte geschickt das beherrschende Thema Finanzen. Denn der HSV ist nicht nur klamm, der HSV hat hohe Schulden - hängt am Tropf von Gönner Klaus-Michael Kühne. Der Logistik-Milliardär hat den "Neuen" auf dem Sessel des Sportchefs zwar nicht abgekanzelt wie einst Oliver Kreuzer ("Drittliga-Manager"), aber nach einem herzlichen Empfang klingt Kühnes "der neue Sportdirektor ist ein unbeschriebenes Blatt" auch nicht unbedingt.

Pokal füllt leere Kassen

Ärgern darf sich Todt darüber höchstens im Stillen. Oder gar nicht. "Ich bin nicht so empfindlich", beteuerte er. "Wir sind sehr dankbar, dass sich Herr Kühne so beim HSV engagiert." Beim schon jetzt im Lagebericht für diese Saison prognostizierten zweistelligen Millionen-Minus wird Todt nicht umhin kommen, die Personalkosten von derzeit mehr als 50 Millionen Euro zu reduzieren. Denn die Einnahmen aus TV-Geldern werden dem kalkulierten zehnten Tabellenplatz wohl nicht entsprechen. Ein Hoffnungsschimmer ist nur der Pokal mit dem Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach (1. März). Dadurch sprudeln unerwartet 1,265 Millionen Euro plus die Hälfte der Zuschauereinnahmen in die leeren Kassen. Ein Halbfinale würde nochmals 2,55 Millionen Euro einbringen.

"Brauchen nicht durchzudrehen"

"Vor einer Woche waren noch alle verzweifelt - jetzt brauchen wir nicht durchzudrehen", sagte Todt wohlwissend, dass jedes seiner Worte auf die Goldwaage gelegt wird. Als einstiger Journalismus-Lehrling kennt er die Gepflogenheiten der Branche. Nach 208 Spielen in der Bundesliga (21 Tore) und 101 (18) in der Zweiten Liga hatte er seine Karriere 2003 wegen anhaltender Probleme am Knöchel beendet und war nach kurzer Episode als Chefscout bei Hertha BSC zunächst Praktikant und Volontär beim "Spiegel" und "Spiegel Online" geworden. Eine Zeitlang schrieb er noch Reportagen im Panorama-Ressort, dann kam "die Lust am Fußball mit Macht zurück".

