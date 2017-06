Stand: 28.06.2017 13:37 Uhr

HSV: Papadopoulos bleibt bis 2020 an Bord

Erst tat sich in Sachen Transfers lange nichts beim HSV - nun sieht es so aus, als ob der Fußball-Bundesligist bis zum Trainingsstart am 6. Juli seinen Kader für die kommende Saison doch weitestgehend zusammenbekommt. Nach der Vertragsverlängerung von Bobby Wood und der Verpflichtung von U21-Nationalkeeper Julian Pollersbeck haben die Hanseaten nun auch den bisherigen Leihspieler Kyriakos Papadopoulos fest verpflichtet. Wie der HSV mitteilte, erhält der 25 Jahre alte Grieche einen Dreijahresvertrag bis 2020. "Jeder, der Papa in der zweiten Saisonhälfte bei uns hat spielen sehen, weiß, welchen Schub er dem gesamten Team verliehen hat, seine Siegermentalität und Leidenschaft reißen auch die anderen Spieler mit", sagte HSV-Sportchef Jens Todt. Die Ablösesumme soll bei rund sechs Millionen Euro liegen.

Thoelke kommt ablösefrei vom KSC

Als Backup für die Defensive verpflichten die Norddeutschen offenbar Innenverteidiger Bjarne Thoelke vom Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC. Der 25-Jährige wird heute zum Medizincheck erwartet und käme ablösefrei. Todt kennt Thoelke aus seiner Zeit als KSC-Sportchef. Den früheren U20-Nationalspieler hatte er aus Wolfsburg zu den Badenern geholt. "Ich schätze Bjarne als absoluten Mannschaftsspieler, der immer alles fürs Team gibt und dahin geht, wo es wehtut. Wir geben ihm die Chance, sich jetzt auf dem zweiten Bildungsweg doch noch in der Bundesliga zu etablieren", sagte Todt dem "kicker". Thoelke soll beim HSV einen Einjahresvertrag erhalten.

Auch Hahn soll unterschreiben

Als weiterer Neuzugang ist André Hahn fest im Visier. Der Gladbacher Stürmer, der zwischen 2008 und 2010 in der A-Jugend und in der Regionalliga für den HSV auflief, wird in diesen Tagen zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift erwartet. Dem Vernehmen nach erhält der 26-Jährige, einen Kontrakt bis 2021. Als Ablösesumme sind fünf bis sechs Millionen Euro im Gespräch. Geld, das dank Mäzen Klaus-Michael Kühne zur Verfügung steht, der dem Liga-Dino gut 20 Millionen Euro für Einkäufe in Aussicht gestellt hatte.

