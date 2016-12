Stand: 30.12.2016 13:14 Uhr

HSV: Keine Atempause für Bruchhagen

Die Ära Dietmar Beiersdorfer beim Hamburger SV ist vorbei. Der 53-Jährige hat sein Büro im ersten Stock des Volksparkstadions geräumt und die Geschäfte an Heribert Bruchhagen übergeben. Knapp zwei Wochen lang hatte der scheidende HSV-Clubchef gemeinsam mit seinem Nachfolger an der sportlichen Zukunft des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten gefeilt - dabei soll es unkompliziert zugegangen sein: "Dietmar hat keinerlei Eitelkeiten an den Tag gelegt und mich inhaltlich komplett begleitet. Das zeigt seinen Charakter, alles wurde in höchster Kameradschaft abgewickelt", sagte Bruchhagen dem "Hamburger Abendblatt".

Wird Todt der neue Sportchef?

Während sich Beiersdorfer nun mit Familie nach Florida und Kuba in den Urlaub verabschiedete, hat Bruchhagen lediglich zwei Tage zum Durchschnaufen. Der 68-Jährige schwingt ab Montag alleinverantwortlich das Zepter und hat als neuer Vorstandsvorsitzender eine Menge Arbeit vor sich: Ganz oben auf der Agenda steht dabei die Verpflichtung eines Sportdirektors. Top-Kandidat ist Jens Todt. Dem 46-Jährigen, der bereits vom 1. Juni 2008 bis zum 25. Juni 2009 als Leiter der Nachwuchsabteilung beim HSV arbeitete, soll laut "Bild" ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen. Letzte Hürde ist möglicherweise eine Ablösesumme, die der Karlsruher SC fordert. Die Badener hatten Todt im November als Sportchef lediglich freigestellt.

Ob Todt oder ein anderer - auch der neue Sportchef hat wenig Zeit, sich einzuarbeiten. Denn nur bis zum 31. Januar sind Wintertransfers möglich - und der bereits verpflichtete Kölner Mergim Mavraj soll nicht die letzte Verstärkung für den HSV-Kader bleiben. Vor allem in der Defensive suchen die Norddeutschen frisches Personal. Mittelfristig muss Bruchhagen bei den finanziell angeschlagenen Hanseaten außerdem die Gehaltskosten senken und den aufgeblähten Verwaltungsapparat verschlanken. Exakt an diesen Aufgaben scheiterte sein Vorgänger.

Kritik an Bruchhagen: Keine Langzeitperspektive?

Dass Bruchhagen der Richtige ist, in Hamburg nachhaltig Veränderungen einzuleiten, bezweifelt zumindest sein Ex-Arbeitgeber Eintracht Frankfurt. "Wenn man 30 Jahre im Geschäft ist, richtet man den Blick nicht mehr so auf die Langzeitperspektive, sondern auf die kurzfristigen Erfolge", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann der "Frankfurter Neue Presse". Zu bestimmten Vorschlägen, die von den Bereichsleitern gekommen seien, habe Bruchhagen gerne geantwortet: "Das könnt ihr alles umsetzen, wenn ich nicht mehr da bin. Heribert hat immer gefragt, was es kurzfristig bringt, weil es vor allem für den Sport einen höheren Einsatz bedeutet", kritisierte Hellmann. Das sei aber ein langer, aufwendiger Prozess. "Vielleicht ernten wir erst in drei, vier Jahren, was wir säen. Heribert Bruchhagen hatte diesen Zeithorizont nicht."

