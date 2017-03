Stand: 14.03.2017 13:19 Uhr

HSV-Ass Bobby Wood: Das ist die perfekte Welle

Sommerzugang Bobby Wood entwickelt sich beim Hamburger SV zunehmend zur personifizierten Lebensversicherung. Die überragenden Leistungen des Sommerzugangs von Union Berlin in jüngster Zeit sind allerdings auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Zahlungskräftige Vereine aus England sollen bereits ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausstrecken.

Am Dienstag ziert das Konterfei von Bobby Wood bereits am zweiten Tag in Folge die Sportseiten der großen Hamburger Zeitungen. Diesmal haben sich die Redakteure allerdings nicht wegen seines Tores zum 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach für sein Bild entschieden. Im Blätterwald wird wild über die Zukunft des HSV-Shootingstars spekuliert, nachdem bekannt geworden war, dass der Angreifer seinen Berater gewechselt hat. Der heißt nun nicht mehr Robert Schneider, sondern Volker Struth und gilt in der Branche als bestens vernetzter Mann, der seinen Klienten nahezu alle Türen öffenen kann. "Ist Bobby Wood auf dem Sprung?", fragt daher das "Hamburger Abendblatt". Die Bild titelt "Der Kampf um Big Bobby" und die Morgenpost will erfahren haben: "US-Boy in Europa heiß begehrt." Gerade einmal fünf Bundesliga-Buden und eine Handvoll begeisternder Auftritte haben dem aus dem Surf-Mekka Hawaii stammenden Torjäger genügt, um sich ins Rampenlicht zu katapultieren. Wood ist derzeit auch ohne Surfbrett unter seinen Füßen auf der perfekten Welle.

Gisdol: "Jetzt ist er richtig gut"

Sein Fall zeigt, wie schnelllebig der Profifußball geworden ist. Vor einigen Monaten noch kickte der 24-Jährige für Union Berlin in Liga zwei. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer zum HSV führte der US-Nationalspieler sich zwar mit zwei Treffern in seinen beiden ersten Bundesliga-Partien gut ein, wusste hernach aber nur noch bedingt zu überzeugen. Eine törichte Rote Karte in der Auswärtsbegegnung beim 1. FC Köln (0:3), für die er eine Sperre von drei Spielen erhielt, warf ihn zusätzlich zurück. Erst seit dem Jahreswechsel blüht der Hawaiianer im hohen Norden so richtig auf. "In der Winterpause hatten wir ein sehr eindringliches Gespräch, in dem wir Bobby sehr deutlich gesagt haben, was wir von ihm erwarten. Wir haben Bobby klargemacht, was er machen muss, wenn er als Spieler das nächste Level erreichen will", erzählte Trainer Markus Gisdol am Tag nach dem 2:1 gegen Gladbach. In der Hinrunde sei der Stürmer "ein normaler Balleroberer" gewesen: "Jetzt ist er richtig gut." Bald zu gut für den einmal mehr im Abstiegskampf steckenden HSV? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur Gisdol.

Stürmer im Fokus von Premier-League-Clubs?

Bereits vor Wochen kamen Gerüchte auf, dass Clubs aus England ein Auge auf den 24-Jährigen werfen. Sie halten sich bis heute hartnäckig und dürften zumindest einen wahren Kern haben. So verriet HSV-Sportchef Jens Todt dem "Abendblatt" unmittelbar nach der Partie gegen Gladbach, dass es auf der Tribüne des Volksparkstadions seit geraumer Zeit nur so von Scouts "wimmeln" würde. "Für uns ist das kein Problem, sondern eine Auszeichnung", sagte Todt. Er wird sich wohl bald mit Wood über eine Anhebung dessen Gehalts austauschen müssen, will der dem umworbenen Stürmer einen langfristigen Verbleib an der Elbe schmackhaft machen. Denn laut Medienberichten soll der 25-malige US-Nationalspieler bei den Hanseaten mit 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt zu den "Geringverdienern" gehören. Die nahezu in Geld schwimmenden englischen Premier-League-Clubs könnten Wood mühelos das Vielfache bieten.

Mit 17 am Scheideweg, nun am Ziel

Gegen einen Wechsel spricht allerdings, dass der Kontrakt des Stürmers bis 2020 datiert ist und er sich dem Vernehmen nach pudelwohl im hohen Norden fühlen soll. Diese These untermauerte der 24-Jährige auch mit seinem Statement zum Gladbach-Sieg: "Ich bin einfach stolz. Wir wissen, dass wir gerade in einer schweren Situation sind. Wir kommen da nur raus, wenn wir so kämpfen." Und er wird dabei gewiss weiter versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Den Begriff "aufgeben" gibt es jedenfalls nicht im Wortschatz des Bobby Wood. So verriet er einst dem "Münchner Merkur", dass er mit knapp 17 Jahren kurz davor stand, seine Brocken bei 1860 hinzuwerfen und in seine Heimat zurückzukehren. "Aber dann habe ich gedacht: Ich probiere es weiter. Gehen kann ich ja immer noch." Hätte er anders entschieden, würde er heute vielleicht am Waikiki Beach in Honolulu statt am Elbstrand seine Spaziergänge machen. Geduld zahlt sich zuweilen eben aus. Nicht nur für Surfer beim Warten auf die perfekte Welle, sondern auch im Profifußball.

